  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО
Йенс Столтенберг (фото из архива)Фото: Andrei Pungovschi/AFP/Getty Images
КонфликтыГлобальные темы

Столтенберг: Швеция и Финляндия войдут в НАТО в 2023 году

Екатерина Венкина
8 мин. назад

Генсек НАТО высказал мнение, что "процесс ратификации будет завершен своевременно", и Швеция и Финляндия смогут стать членами НАТО в 2023 году.

https://p.dw.com/p/4LQvB

Швеция и Финляндия станут членами НАТО до конца 2023 года. Такое мнение высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Брюсселе в интервью агентству dpa, которое оно опубликовало в понедельник, 26 декабря.

По словам Столтенберга, он "абсолютно уверен, что процесс ратификации будет завершен своевременно". Руководитель альянса не назвал более точных сроков, однако дал понять, что, по его оценкам, Турция не будет долго блокировать прием и ратифицирует протоколы о вступлении, уточнило dpa. 

Визит главы МИД Швеции в Турцию

Шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрём 21-22 декабря посетил Анкару, где встретится с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

В понедельник, 19 декабря, Верховный суд Швеции остановил экстрадицию по запросу Турции журналиста Бюлента Кенеса. Чавушоглу назвал решение "крайне негативным". Экстрадиция журналиста, а также лиц, связанных с Курдской рабочей партией (КРП), является одним из требований Турции для ратификации заявки Швеции на членство в НАТО. На пресс-конференции с Билльстрёмом Чавушоглу заявил, что Швеция в реализации договоренностей не прошла "еще и полпути".

Исключение Турции из программы производства F-35

Как констатировало агентство dpa, определенное влияние на позицию Анкары могла сыграть и остановка партнерами по НАТО ее членства в одной из программ вооружений. Так, Турция была исключена Соединенными Штатами из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. В свое время Анкара вложила в инициативу порядка 1,4 млрд долларов (1,3 млрд евро), однако в 2019 году была исключена после приобретения у РФ систем ПВО С-400. Отставной генерал турецких ВВС Эрдоган Каракуш в эфире телеканала CNN Türk 23 декабря выразил мнение, что решение могло быть связано с опасениями США, что Анкара использует американские технологии при создании "национального ударного самолета".

Участие Финляндии и Швеции в саммите НАТО в Бухаресте

Финляндия и Швеция впервые встретились с министрами иностранных дел стран НАТО как приглашенные присоединиться к альянсу государства 29 и 30 ноября в Бухаресте.

Столтенберг в интервью шведскому телеканалу SVT 20 ноября подчеркнул, что не считает, что процесс вступления Швеции в альянс, запущенный после вторжения России в Украину, затягивается. "Совершенно нормально, что она (процедура. - Ред.) займет некоторое время, и потребуется еще один раунд обсуждений", - отметил генсек. "В этот раз необычным является то, что процесс прошел так быстро - от заявок Швеции и Финляндии в мае до приглашения в июне - и что 28 стран уже ратифицировали соглашение - это значительно быстрее, чем любой другой процесс (присоединения. - Ред.) к НАТО в современной истории", - указал тогда руководитель альянса.

Смотрите также:

Сигнал НАТО Путину: объявят ли Россию страной-террористом?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Германия укрепляет восточный фланг НАТО

Германия укрепляет восточный фланг НАТО

Германия расширяет присутствие своих вооруженных сил в Литве для укрепления восточного фланга НАТО.
Политика8 сентября 2022 г.03:08 мин.
external

Встреча НАТО в Рамштайне и помощь Украине, ВСУ продолжают наступать, немцы спорят о газе. DW Новости

Встреча НАТО в Рамштайне и помощь Украине, ВСУ продолжают наступать, немцы спорят о газе. DW Новости

На авиабазе США в немецком Рамштайне состоялась очередная и вторая в очном режиме встреча глав минобороны стран НАТО. Какую конкретно военную помощь решено теперь поставить Украине? Ведь от объемов и качества помощи будет зависеть и судьба начатого ВСУ контрнаступления. Тем временем в ЕС обсуждают возможность введения потолка цен на газ из РФ. Эта тема стала темой горячих дискуссий в бундестаге.
8 сентября 2022 г.32:18 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Бомбардировщики Ту-95 на военном аэродроме Энгельс в Саратовской области, фото из архива

После атаки БПЛА близ Саратова погибли трое военных

Политика6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Люди ждут начала продажи лекарств в одной из пекинских аптек, 16 декабря 2022 года

Вспышка ковида превратит Китай в тормоз мировой экономики?

Вспышка ковида превратит Китай в тормоз мировой экономики?

Экономика и бизнес25 декабря 2022 г.
Херсон после российского обстрела

Российский обстрел Херсона и другие события 304-го дня войны

Российский обстрел Херсона и другие события 304-го дня войны

Конфликты24 декабря 2022 г.
Логотип "Геофактора": рука с ложкой и земной шар в виде яйца

Черноморский флот пока не плывет в Одессу

Черноморский флот пока не плывет в Одессу

Конфликты24 декабря 2022 г.29:59 мин.
Russland Rauchende Schlote im russischen Kohlerevier Kusbass, Stadt Kisseljowsk

Как Россия избавляется от экологов

Как Россия избавляется от экологов

Природа и окружающая среда24 декабря 2022 г.
Здание драмтеатра в Мариуполе после российской бомбежки

Снос театра в Мариуполе и другие события 303-го дня войны

Снос театра в Мариуполе и другие события 303-го дня войны

Конфликты23 декабря 2022 г.
Эмблема внешней разведки ФРГ Bundesnachrichtendienst (BND)

Арест российского шпиона в разведке ФРГ взбудоражил Германию

Арест российского шпиона в разведке ФРГ взбудоражил Германию

Политика23 декабря 2022 г.
На главную страницу