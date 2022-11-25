В Швеции судят двух братьев за предполагаемый шпионаж на РФ

Двое мужчин обвиняются в деятельности, направленной против шведской разведки и службы безопасности. Они были задержаны в 2021 году и отрицают все выдвинутые против них обвинения.

В Швеции в пятницу, 25 ноября, предстали перед судом двое братьев, обвиняемых в шпионаже в пользу России. Представители обвинения уточнили, что двое мужчин в возрасте 42 и 35 лет обвиняются в действиях, направленных против разведки и службы безопасности Швеции. Они были задержаны в 2021 году и отрицают все выдвинутые против них обвинения.

Согласно материалам дела, братья на протяжении десяти лет передавали российской военной разведке ГРУ секретную информацию. Старшему из братьев также предъявлено обвинение в несанкционированном обращении с секретной информацией с отягчающими обстоятельствами.

Адвокат Антон Странд заявил, что его подзащитный по-прежнему отрицает обвинения. "Он работал на различных должностях для правительства Швециии всегда прилагал максимум усилий для добросовестного выполнения своих обязанностей в весьма трудном окружении", - отметил Странд. Комментариев от адвоката другого брата получить пока не удалось.

Процесс в Швеции - за закрытыми дверями

Судебный процесс будет проходить по большей части за закрытыми дверями. Он продлится как минимум до 12 декабря.

На этой неделе шведская полиция задержала еще двух человек по подозрению в шпионаже. Один из них подозревается в незаконной агентурной деятельности, направленной против Швеции и еще одной страны. Полиция не уточнила, гражданами какого государства являются задержанные и на кого они работали.

Швеция, сохранявшая нейтралитет на протяжении многих десятилетий, на фоне роста международной напряженности, вызванного войной России против Украины, надеется в скором времени вступить в НАТО.

Смотрите также: