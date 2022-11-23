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Полиция СтокгольмаФото: Michael Campanella/Getty Images
ПолитикаРоссия

В Швеции двух россиян задержали по подозрению в шпионаже

Даниил Сотников
34 мин. назад

По данным СМИ, супружеская пара из России переехала в Швецию более 20 лет назад, после чего основала в стране бизнес с многомиллионным оборотом.

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Служба государственной безопасности Швеции задержала двух иностранцев по подозрению в шпионаже. Об этом сообщается на сайте правоохранителей в среду, 23 ноября. По данным шведских СМИ, речь идет о  супружеской паре из России.

"Один из задержанных подозревается в незаконной разведывательной деятельности против Швеции и незаконной разведывательной деятельности против иностранной державы. Другой - в пособничестве и подстрекательстве", - говорится в заявлении службы.

Обыски и задержание подозреваемых проводились при содействии полиции и вооруженных сил Швеции, сообщили силовики. Кроме того, о случившемся был проинформирован министр обороны страны. По словам очевидцев, в операции были задействованы два вертолета.

У пары уже проходили обыски по подозрению в налоговых преступлениях

По данным издания Aftonbladet, задержанные - это супружеская пара из России, которая эмигрировала в Швецию более 20 лет назад. По мнению следствия, они занимались шпионажем в течение последних 10 лет. В стране у пары есть бизнес по экспорту и импорту технологий и электроники с годовым оборотом более чем в 30 млн крон в год (2,7 млн евро), пишет Aftonbladet.

Компанией еще в 2016 году заинтересовались налоговые органы страны, после чего в доме пары уже был проведен обыск. Обнаруженные тогда документы показали, что фирма имеет сложную структуру собственности, которая ведет за границу. В этот же момент уже велось расследование о возможном шпионаже супругов.

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