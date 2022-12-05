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Премьер-министр Финляндии Санна Марин в парламенте
Премьер-министр Финляндии Санна Марин в парламентеФото: Lehtikuva via REUTERS
ПолитикаФинляндия

В Финляндии парламенту предложено одобрить вступление в НАТО

Сергей Ромашенко
56 мин. назад

Правительство в Хельсинки предложило парламенту одобрить Североатлантический договор и Оттавское соглашение. Эти документы являются правовой основой НАТО.

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Правительство Финляндии в понедельник, 5 декабря, официально предложило парламенту одобрить вступление страны в НАТО. "Сегодня Финляндия продвинулась в процессе вступления в альянс еще на один шаг", - заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. Правительство премьер-министра Финляндии Санны Марин предлагает парламенту одобрить Североатлантический договор и так называемое Оттавское соглашение, которые служат правовой основой НАТО.

Финляндия и Швеция после российского вооруженного вторжения в Украину в конце февраля решили подать заявки на вступление в Североатлантический альянс. Их просьба может быть удовлетворена после того, как протоколы о приеме каждой из стран в альянс ратифицируют все 30 государств НАТО.

Возражения Турции

В настоящее время 28 стран уже сделали это, Венгрия и Турция пока отказываются. В то время как согласие Венгрии ожидается уже в ближайшие недели, Турция по-прежнему настроена негативно. В числе прочего Анкара обвиняет Финляндию и особенно Швецию в поддержке "террористов" из числа курдов.

Теперь парламент Финляндии имеет возможность изучать предложение правительства о вступлении страны в НАТО до тех пор, пока протоколы о ее приеме в альянс не ратифицируют все 30 натовских государств. Затем окончательное решение о вступлении Финляндии в НАТО будет принимать президент страны Саули Ниинистё.

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