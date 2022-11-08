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Встреча президента Турции и премьер-министра Швеции в Стамбуле 8 ноябряФото: Mustafa Kamaci/AA/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Эрдоган не готов дать "зеленый свет" расширению НАТО

Анна Неверова
29 мин. назад

Анкара видит "позитивные шаги" Стокгольма, но ожидает от него дальнейших действий, заявил турецкий президент по окончании встречи с премьер-министром Швеции.

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Турция по-прежнему не готова дать согласен на вступление Швеции в НАТО. Об этом заявил на пресс-конференции по окончании встречи со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном в Анкаре во вторник, 8 ноября, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Швеция делает "позитивные шаги" в верном направлении, но, чтобы ее членство в Североатлантическом альянсе стало реальностью, необходимы дальнейшие действия. Эрдоган сообщил, что ждет большего прогресса от встречи представителей Швеции, Финляндии и Турции, которую запланировано провести в Стокгольме в конце ноября.

В свою очередь Ульф Кристерссон заверил, что его страна полностью выполнит обязательства по меморандуму, который стороны заключили в конце июня. По его словам, это касается и борьбы с терроризмом. "Швеция будет выполнять все обязательства, которые взяла на себя перед Турцией, чтобы противостоять террористической угрозе - как в преддверии членства в НАТО, так и как будущий союзник", - сказал глава шведского правительства.

НАТО запустила процедуру приема Швеции и Финляндии

Швеция и Финляндия в мае отказались от традиционного нейтралитета на фоне военного вторжения России в Украину и подали заявления на вступление в НАТО. Однако турецкий лидер отказывался давать согласие на расширение альянса. В конце июня лидеры Турции, Швеции и Финляндии 28 июня подписали совместный меморандум из 10 пунктов. Он предполагает, что стороны сформируют совместный механизм для укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом, а Финляндия и Швеция "предпримут все необходимые шаги для дальнейшего ужесточения внутреннего законодательства" по этому вопросу.

После принятия меморандума Североатлантический альянс запустил процедуру приема двух стран в НАТО. Однако в июле Эрдоган заявил, что Турция все еще может блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если эти страны не выполнят договоренности. Анкара в числе прочего требует от Хельсинки и Стокгольма выдать предполагаемых курдских экстремистов и подозреваемых в причастности к попытке госпереворота 2016 года.

На начало августа 23 из 30 государств - членов НАТО, в том числе Германия, согласились на прием Финляндии и Швеции. Документы об их вступлении должны быть ратифицированы всеми участниками альянса. Только после этого обе североевропейские страны будут защищены статьей 5-й Устава НАТО, закрепляющей принцип коллективной обороны.

Смотрите также: 

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