Эрдоган не готов дать "зеленый свет" расширению НАТО

Турция по-прежнему не готова дать согласен на вступление Швеции в НАТО. Об этом заявил на пресс-конференции по окончании встречи со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном в Анкаре во вторник, 8 ноября, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Швеция делает "позитивные шаги" в верном направлении, но, чтобы ее членство в Североатлантическом альянсе стало реальностью, необходимы дальнейшие действия. Эрдоган сообщил, что ждет большего прогресса от встречи представителей Швеции, Финляндии и Турции, которую запланировано провести в Стокгольме в конце ноября.

В свою очередь Ульф Кристерссон заверил, что его страна полностью выполнит обязательства по меморандуму, который стороны заключили в конце июня. По его словам, это касается и борьбы с терроризмом. "Швеция будет выполнять все обязательства, которые взяла на себя перед Турцией, чтобы противостоять террористической угрозе - как в преддверии членства в НАТО, так и как будущий союзник", - сказал глава шведского правительства.

НАТО запустила процедуру приема Швеции и Финляндии

Швеция и Финляндия в мае отказались от традиционного нейтралитета на фоне военного вторжения России в Украину и подали заявления на вступление в НАТО. Однако турецкий лидер отказывался давать согласие на расширение альянса. В конце июня лидеры Турции, Швеции и Финляндии 28 июня подписали совместный меморандум из 10 пунктов. Он предполагает, что стороны сформируют совместный механизм для укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом, а Финляндия и Швеция "предпримут все необходимые шаги для дальнейшего ужесточения внутреннего законодательства" по этому вопросу.

После принятия меморандума Североатлантический альянс запустил процедуру приема двух стран в НАТО. Однако в июле Эрдоган заявил, что Турция все еще может блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если эти страны не выполнят договоренности. Анкара в числе прочего требует от Хельсинки и Стокгольма выдать предполагаемых курдских экстремистов и подозреваемых в причастности к попытке госпереворота 2016 года.

На начало августа 23 из 30 государств - членов НАТО, в том числе Германия, согласились на прием Финляндии и Швеции. Документы об их вступлении должны быть ратифицированы всеми участниками альянса. Только после этого обе североевропейские страны будут защищены статьей 5-й Устава НАТО, закрепляющей принцип коллективной обороны.

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