Швеция и Финляндия холодно отреагировали на требования Эрдогана

Швеция и Финляндия холодно отреагировали на требования президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выдать ей "73 террориста". Любые решения о возможной экстрадиции курдских подозреваемых в заговоре с целью госпереворота в Турции будут принимать независимые суды, заявил шведский министр юстиции и по вопросам миграции Морган Юханссон. Его письменный комментарий обнародовало в четверг, 30 июня, агентство AFP.

"В Швеции национальное законодательство имплементируется независимыми судами. Шведские граждане не подлежат экстрадиции. Неграждане могут быть выданы по запросу других стран, но только если это соответствует шведскому законодательству и Европейской конвенции", - отметил глава ведомства.

Турция заявила 29 июня, что будет добиваться выдачи 12 подозреваемых из Финляндии и 21 - из Швеции. День спустя, 30 июня, Эрдоган назвал другое число - 73 "террориста". По версии Анкары, эти люди являются либо курдскими "боевиками", либо членами группы, возглавляемой исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, на которого Эрдоган возлагает ответственность за попытку переворота в 2016 году.

"Все (33. - Ред.) дела уже рассмотрены в Финляндии", - прокомментировал президент страны Саули Ниинистё. В министерстве юстиции Финляндии указали, что не получали "новых" запросов на экстрадицию из Турции.

Турция еще может блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что Турция еще может блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если эти страны не выполнят договоренности с Анкарой. Соответствующий комментарий президент Турции дал на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Мадриде. "Если заявка скандинавских стран не будет одобрена парламентом Турции, процесс принятия в НАТО не завершится. Поэтому Финляндии и Швеции необходимо выполнить обязательства", - отметил Эрдоган.

НАТО 29 июня официально пригласила Швецию и Финляндию присоединиться к альянсу. Протоколы о присоединении должны быть подписаны 5 июля. После этого их должны будут ратифицировать все 30 государств-членов НАТО. По оценкам агентства, на это может уйти от шести до восьми месяцев.

Совместный меморандум

Лидеры Турции, Швеции и Финляндии 28 июня подписали совместный меморандум из 10 пунктов по итогам прошедших в Мадриде переговоров о перспективах вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО.

В соглашении отмечалось, что три стороны сформируют совместный механизм для укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом, а Финляндия и Швеция "предпримут все необходимые шаги для дальнейшего ужесточения внутреннего законодательства" по этому вопросу.

Швеция не ведет официальной статистики, связанной с этнической принадлежностью граждан. По оценкам экспертов, в стране с населением 10 млн человек проживают примерно 100 тысяч курдов.

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