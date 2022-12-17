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Контингент НАТО Kosovo Force (KFOR)
Контингент НАТО Kosovo Force (KFOR)Фото: Laura Hasani/REUTERS
КонфликтыЕвропа

Силы НАТО усилили патрулирование севера Косово

Даниил Сотников
57 мин. назад

На фоне роста напряженности в Косово силы НАТО увеличивают свое присутствие с помощью дополнительных патрулей.

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Контингент НАТО Kosovo Force (KFOR) на этой неделе усилил патрулирование на севере Косово и внимательно следит за развитием ситуации в регионе, заявила миссия в Twitter в пятницу, 16 декабря.



"С октября мы усиливаем свое присутствие, в том числе с помощью дополнительных сил и патрулей на севере Косово на этой неделе. Мы ожидаем, что все стороны будут тесно сотрудничать с KFOR и воздержатся от провокационных демонстраций силы, чтобы обеспечить безопасность всех общин", - говорится в сообщении.

Командование контингента также призвало все стороны обеспечить свободу передвижения в Косово. В KFOR заверили, что они продолжат выполнять мандат ООН для всех общин в Косово и призвали "искать решения путем диалога". Ранее Сербия обратилась к миссии НАТО KFOR с просьбой разрешить размещение сербской полиции и вооруженных сил в Косово в связи с усилением этнической напряженности.

Рост напряженности в Косово

В Косово, где проживает большое количество этнических сербов, произошли уличные беспорядки и перестрелки с полицией. Выборы мэров городов на севере Косово, которые планировалось провести 18 декабря, перенесли на 23 апреля. Как пояснила президент страны Вьоса Османи после консультаций с политическими партиями, это необходимо для того, чтобы обеспечить высокую явку и присутствие наблюдателей.

Необходимость в проведении выборов возникла на фоне очередного обострения конфликта между Сербией и Косово в этом году. Сербские мэры и представители советов муниципалитетов оставили свои должности в знак протеста против новых правил въезда в Косово, которые собиралась ввести Приштина.

Независимость Косово

В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Ее признали многие европейские государства, включая Германию, а также США. Белград считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает. Позицию Сербии разделяют Россия, большинство государств постсоветского пространства, а также пять стран ЕС, Китай и Индия. 14 декабря республика Косово официально подала заявку с просьбой о приеме ее в состав Евросоюза.

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