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Полиция в городе Косовска-Митровица после инцидентов на севере Косово, 6 декабря 2022 года Фото: Vudi Xhymshiti/AA/picture alliance
ПолитикаСербия

Сербия требует размещения своих вооруженных сил в Косово

Анна Неверова
40 мин. назад

Президент Сербии объяснил необходимость размещения полиции и ВС в Косово усилением этнической напряженности. Он обратился с этим вопросом к миссии НАТО KFOR.

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Сербия намерена обратиться к миссии НАТО KFOR с просьбой разрешить размещение сербской полиции и вооруженных сил в Косово в связи с усилением этнической напряженности. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции в Белграде вечером в субботу, 10 декабря. Вместе с тем он отметил, что KFOR вряд ли одобрит такую меру.

Ранее в Северном Косово, где проживает большое количество этнических сербов, произошли уличные беспорядки и перестрелки с полицией. Выборы мэров городов на севере Косово, которые планировалось провести 18 декабря, перенесли на 23 апреля. Как пояснила президент страны Вьоса Османи после консультаций с политическими партиями, это необходимо для того, чтобы обеспечить высокую явку и присутствие наблюдателей.

Протест сербских политиков в Косово

Многие сербы заявили, что намерены бойкотировать выборы. Необходимость в их проведении возникла на фоне очередного обострения конфликта между Сербией и Косово. Сербские мэры и представители советов муниципалитетов оставили свои должности в знак протеста против новых правил въезда в Косово, которые собиралась ввести Приштина.

В конце ноября сторонам удалось уладить спор. Как сообщал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в соответствии с договоренностью Белград прекратит выдавать номерные знаки с кодами косовских городов, а Приштина в свою очередь откажется от попыток перерегистрировать автомобили с сербскими номерами. 

В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Ее признали многие европейские государства, включая Германию, а также США. Белград считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает. Позицию Сербии разделяют Россия, большинство государств постсоветского пространства, а также пять стран ЕС, Китай и Индия.

Сербия стремится к вступлению в ЕС и в связи с этим обязалась нормализовать отношения с Косово. С 2013 года Белград и Приштина пытаются урегулировать отношения при посредничестве ЕС. Вступление Косово в ООН блокирует Россия. 

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