 Глава Европарламента выступил за прием балканских стран в ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 06.06.2021

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Европа

Глава Европарламента выступил за прием балканских стран в ЕС

Включение государств на Западных Балканах в состав Евросоюза принесет стабильность и процветание региону и всему континенту, заявил Давид Сассоли в интервью Funke Mediengruppe.

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли высказался в пользу вступления в Евросоюз западно-балканских стран. Такое расширение ЕС может стать "позитивным проектом для мира и благосостояния", цитируют итальянского политика издания медиаконцерна Funke Mediengruppe в воскресенье, 6 июня.

По словам Сассоли, включение государств, расположенных на Западных Балканах, в состав ЕС "может стать крайне выгодным как для самого региона, так и для Европы в целом, поскольку будет способствовать стабильности, процветанию и миру на континенте".

Западные Балканы и Евросоюз

Как быстро может быть осуществлен этот план, зависит от того, насколько успешно будет выполнены необходимые критерии для вступления в ЕС в каждой из этих стран, где "еще должны быть завершены реформы", подчеркнул председатель Европарламента.

К Западным Балканам относят Сербию и Черногорию, с которыми Брюссель уже ведет соответствующие переговоры, а также Албанию и Северную Македонию, официально считающихся кандидатами на вступление в ЕС. К региону также относятся Босния-Герцеговина и Косово, которые рассматриваются как потенциальные кандидаты.

Противники расширения ЕС

Патруль на улице в Косово

Патруль на улице в Косово

Однако не все страны ЕС согласны на такое расширение. В 2019 году Франция, Нидерланды и Дания заблокировали решение ЕС о начале переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании, сославшись на отсутствие прогресса в сфере реформ в этих странах.

В конце 2020 году Чехия и Словакия блокировали подписание важного документа на европейском уровне, способствующего интеграции западнобалканских стран. В свою очередь, Болгария выступает резко против переговоров с Северной Македонией.

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