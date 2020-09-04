 Комментарий: Российская школа дипломатического унижения | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 07.09.2020

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Мнения

Комментарий: Российская школа дипломатического унижения

Современная российская дипломатия опустилась до уровня средневековой. Если слишком своенравного соседа нельзя публично выпороть, то на него натравливают шутов. Так друзей не наживешь, сожалеет Иван Преображенский.

Российский МИД

Российский МИД

Официальный представитель МИД России опубликовала на своей странице в Facebook фотографию сербского президента Александара Вучича, сидящего напротив Дональда Трампа, к которой подвесила кадр из фильма "Основной инстинкт" со сценой, где героиня кладет ногу на ногу. Мария Захарова рекомендовала также всем, кого позвали в Белый дом, а стул поставили как на допросе, садиться как на втором фото. Этот пост вызвал возмущение в Сербии. Сам Вучич назвал его примитивным и пошлым . Сербы отметили, что представитель МИД России так оскорбила всех, кто отстаивает интересы двух государств и напомнили, что Белград остается главным партнером Москвы на Балканах и не стал, в отличие от соседей, вводить антироссийские санкции.

Бездонный российский МИД

Мария Захарова своей публикацией пробила очередное "дно". Она не средней руки блогерка, а официальный представитель российского МИД, говорят в ужасе многие российские и европейские комментаторы. И забывают, что в отношениях с Сербией у Кремля дна давно нет. Оно было пробито еще в 2008 году.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

Тогда по государственному российскому телеканалу был показан пропагандистский фильм с претензией на документальность, в котором ведущий телеканала "Россия" Константин Семин назвал покойного премьера Сербии Зорана Джинджича "западной марионеткой", которая получила "заслуженную пулю".

С тех пор ничего не изменилось: сербских лидеров в Москве делят на "марионеток", заслуживающих пулю за контакты с Западом, и на "братушек", которые покорны командам из Кремля. И Вучича, видимо, предупредили, что и он может перейти в разряд "марионеток" за готовность нормализовать экономические отношения с Косово и за настырное стремление привести Сербию в Евросоюз.

Кремль приревновал Сербию к Трампу

Кремлевские пропагандисты вряд ли смогут ответить на вопрос, почему сербский президент должен защищать интересы Москвы на Балканах, даже если они противоречат интересам Белграда и сводятся к сохранению в регионе максимальной нестабильности. Но им это и не нужно. Сербы стерпят.

Им не привыкать к тому, что "старшие братушки" ведут себя с ними как с холопами, которых можно публично унижать. Аудиенция Вучича у Трампа на "приставном креслице" перед массивным столом американского президента, кстати, выглядела не слишком уважительно. Но сербский президент явно понимает: если небольшая страна хочет защищать свои интересы, ей приходится терпеть.

Сейчас для Сербии принципиально важно решить экономический спор с Косово и при этом не признать суверенитет края, который сербы продолжают считать своей территорией. Москва не готова им в этом помогать, она просто мутит воду в "мягком подбрюшье" ЕС, радуясь любой дестабилизации обстановки. Ну, а США оказались готовы выступить посредником, и ради этого Вучич готов посидеть даже на "приставном стульчике". И ревность Кремля его тут не пугает.

Шуты против президентов

Формально конфликт Москвы и Белграда, вызванный коллажем Марии Захаровой, исчерпан. Официальный представитель российского МИД заявила, что ее не так поняли. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что шутка Захаровой была неверно истолкована. Главным же зрителем этого представления, скорее всего, стал его шеф Владимир Путин. Причем, раздражение от визита Вучича в США не помешало ему обсудить с сербским коллегой итоги этой поездки, как говорится "в духе партнерства и взаимопонимания".

В Средние века такую тактику применяли частенько. Если соседского феодала нельзя было - как простого холопа - выпороть на конюшне, то звали в гости и натравливали на него шутов. С дурака или дурочки какой спрос? Ну, а правитель доволен и его уязвленное эго удовлетворено. Прямо как в начале романа "Дубровский", где вся история становится результатом самодурства и хамства помещика Троекурова.

К дипломатии такое поведение, конечно, отношения не имеет. И новых друзей так не приобретешь, тем более, равных партнеров во внешней политике. Даже чужие холопы поостерегутся переходить к помещику-самодуру. Но Кремль и российский МИД, похоже, сегодня настроение российского президента волнуют гораздо больше, чем какие-то "национальные интересы" Российской Федерации.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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