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Жозеп Боррель
Жозеп БоррельФото: Jean-Francois Badias/AP/dpa/picture alliance
ОбществоКосово

Косово и Сербия уладили спор вокруг автомобильных номеров

Лиза Ламбрехт
35 мин. назад

Белград прекратит выдавать номерные знаки с кодами косовских городов, а Приштина откажется от попыток перерегистрировать автомобили с сербскими номерами, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Косово и Сербия достигли согласия в вопросе о сербских автомобильных номерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта. "Рад сообщить, что главные переговорщики Косово и Сербии при посредничестве Евросоюза согласовали меры, которые позволят избежать дальнейшей эскалации и полностью сосредоточиться на предложении по нормализации их отношений", - написал в своем микроблоге Twitter вечером в среду, 23 ноября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В соответствии с договоренностью, Белград прекратит выдавать номерные знаки с кодами косовских городов, а Приштина в свою очередь откажется от попыток перерегистрировать автомобили с сербскими номерами. Как сообщил Боррель, в ближайшие дни стороны при посредничестве Германии и Франции обсудят дальнейшие шаги по нормализации отношений.

Конфликт Сербии и Косово

Конфликт между Сербией и Косово в очередной раз обострился в конце июля, когда Приштина решила ввести временные документы, которые должны получать при въезде граждане Сербии, а также потребовала от сербского меньшинства поменять старые сербские автомобильные номера на местные. В знак протеста косовские сербы возвели баррикады, после чего власти в Приштине отложили введение новых правил.

В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Ее признали многие европейские государства, включая Германию, а также США. Белград считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает. Позицию Сербии разделяют Россия, большинство государств постсоветского пространства, а также пять стран ЕС, Китай и Индия.

Сербия стремится к вступлению в ЕС и в связи с этим обязалась нормализовать отношения с Косово. С 2013 года Белград и Приштина пытаются урегулировать отношения при посредничестве ЕС. Вступление Косово в ООН блокирует Россия.

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