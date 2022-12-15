Что поставлено на карту на cевере Косово

Напряженные отношения между Сербией и Косово - снова на первых полосах газет. Эпицентром конфликта между сербским меньшинством и албанским большинством является север Косово.

Что особенного на севере Косово?

Речь идет о территории Косово к северу от реки Ибар. Здесь в четырех муниципалитетах проживают почти исключительно сербы, которые в большинстве своем не признают государственности Косово. Они поддерживают тесные связи с Сербией, но имеют десять гарантированных мест в косовском парламенте и двух министров в правительстве. Правительство в Приштине никогда никогда полностью не контролировало север страны с момента окончания войны в 1999 году.

Мост через реку Иба в Митровице Фото: Idro Seferi/DW

Такая ситуация делает север, где проживает около 60 тысяч человек, фактически зоной вне закона, своеобразным Эльдорадо для преступников и контрабандистов. Все ведущие сербские политики там - без исключения верные союзники президента Сербии Александара Вучича. Сербы питают глубоко укоренившееся недоверие к властям в Приштине. Это вызвано еще и тем, что на север регулярно направляются специальные подразделения косовской полиции. Часто под предлогом борьбы с преступностью.

Какова причина нынешней вспышки конфликта?

И снова сербы в северном Косово идут на баррикады - уже испытанное и проверенное средство. Организованные через чат-группы, они способны в считанные минуты парализовать север страны, блокируя дороги и пограничные переходы. В настоящее время - в знак протеста против ареста бывшего полицейского по подозрению в терроризме. Косовская прокуратура обвиняет его в совершении теракта в помещении избирательной комиссии в Северной Митровице.

У сербов в Косово большой опыт уличных блокад Фото: Bojan Slavkovic/AP Photo/picture alliance

Сербы хотели помешать проведению местных выборов на севере, которые стали необходимы после того, как все сербские чиновники покинули косовские учреждения в начале ноября. Они вышли из состава парламента и правительства. Четыре мэра на севере страны также подали в отставку. Несколько сотен сербских полицейских покинули косовскую полицию, как и сербские судьи, которые перестали ездить на работу в северное Косово.

Бойкот стал реакцией на план премьер-министра Альбина Курти запретить в Косово автомобильные номерные знаки, выданные сербскими властями, и заменить их на косовские. Для Курти это было проявление принципа взаимности, поскольку Сербия не признает косовские номерные знаки. Для Вучича и косовских сербов это была подготовка к "этнической чистке".

Тем временем Приштина, вероятно, под давлением ЕС и, прежде всего, США, отложила оба плана. И местные выборы, и введение новых номерных знаков. В свою очередь, Запад также требует ослабления напряженности от Сербии. Но пока на это не похоже.

Может ли Сербия действительно послать военных?

Это считается маловероятным. В последние годы Вучич несколько раз приводил сербские войска в состояние "повышенной готовности" и отдавал приказы о выдвижении к косовской границе. На этой неделе Белград объявил о своем намерении разместить полицейских и солдат на территории Косово.

Фото: Kosovo, Balkan, Serbien

Такая возможность предусмотрена резолюцией Совета Безопасности ООН №1244 от 1999 года, которая принята после фактической капитуляции Сербии в войне в Косово и бомбардировок НАТО. Согласно этому документу, Белград может отправить "несколько сотен" представителей сил правопорядка в Косово - но только если международная военная миссия KFOR даст на это согласие.

Вучич открыто говорит, что такое согласие, скорее всего, не будет получено. Поэтому аналитики в Белграде интерпретируют его требование как чистую пропаганду. Вучич хочет отличиться как защитник Сербии, говорят его критики. И добавляют, что даже если президент страны всерьез задумается о военном варианте, то он лишь повлечет за собой прямую конфронтацию с международными полицейскими и военными подразделениями, размещенными в Косово.

Найдено ли решение спора?

Не совсем, даже если Запад в конечном счете окажет большое давление. Стороны настроены неуступчиво: в Белграде не намерены вести переговоры о признании "сецессии, которая противоречит международному праву", подразумевая выход Косово из состава Сербии. В Приштине отвечают, что переговоры с бывшими "сербскими оккупантами" имеют смысл только в том случае, если в итоге последует признание.

Более 100 стран признают Косово в качестве независимого государства, в том числе 22 из 27 членов ЕС. Косово не может стать членом ООН без согласия Сербии, потому что два сербских партнера, Россия и Китай, входят в Совет Безопасности как постоянные члены с правом вето.

Теперь дело с мертвой точки должна сдвинуть франко-германская инициатива. До сих пор общественность видела только выдержки из плана, просочившиеся в прессу. Но инсайдеры подтверждают, что за основу будет взят германо-германский базовый договор 1972 года (между Федеративной Республикой Германия и Германской Демократической Республикой): Сербия не обязана прямо признавать Косово, но должна признать территориальную целостность и суверенитет своего бывшего южного края и не препятствовать его членству во всех международных организациях.

Предполагается, что "пряником" для сторон послужит "перспектива вступления в Евросоюз". Однако до расширения ЕС с включением в него государств Западных Балкан еще далеко. Сербия официально является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, но переговоры идут медленно. Косово подало заявку в среду, 14 декабря.

Как война в Украине влияет на ситуацию?

С февраля появились опасения, что Россия может использовать свои тесные отношения с Сербией для открытия "второго фронта" на Балканах. Премьер-министр Косово Альбин Курти также разыгрывает эту карту: Сербия, дескать, по аналогии с Россией мечтает восстановить в регионе "сербский мир". Президент Вучич в ответ заметил, что Курти ведет себя, как "маленький Зеленский".

Главный дипломат ЕС Боррель с президентом Сербии Вучичем (на фото спиной) и премьером Косово Курти Фото: EU Council / Pool / Handout/AA/picture alliance

Положение Вучича явно похуже. Сербия не присоединилась к санкциям против России - к большому раздражению ЕС. Согласно опросам, более 80 процентов сербов отвергают подобные санкции против "братского государства". Белград зависит не только от российского газа, но и от поддержки Москвы по косовскому вопросу. С другой стороны, сербская экономика полностью ориентирована на Запад. Только немецкие компании в Сербии обеспечивают около 75 тысяч рабочих мест.

Западные политики, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), похоже, полны решимости ограничить влияние России на Балканах. Слухи уже ходят - и Курти говорит об этом совершенно открыто: соглашение о "всеобъемлющей нормализации" между Сербией и Косово ожидается весной 2023 года. При нынешнем положении дел это звучит слишком оптимистично.

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