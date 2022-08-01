Миссия НАТО в Косово выразила готовность вмешаться в конфликт Приштины и Белграда

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KFOR готова вмешаться в конфликт между Белградом и Приштиной в случае угрозы стабильности Косово. Премьер Косово обещал отсрочить введение мер, вызвавших недовольство местных сербов, если они уберут баррикады.
Международные силы под руководством НАТО (KFOR), отвечающие за обеспечение безопасности на территории Косово, выразили готовность вмешаться в приграничный конфликт между Белградом и Приштиной в случае угрозы стабильности Косово. Об этом организация заявила в воскресенье, 31 июля, в Twitter. "KFOR готова вмешаться, если стабильность на севере Косово окажется под угрозой", - указано в сообщении.
Как отметили в KFOR, ситуация с безопасностью в муниципалитетах на севере Косово остается напряженной, однако миссия ведет постоянный мониторинг и готова вмешаться в рамках резолюции 1244 СБ ООН от 1999 года. "Наша миссия KFOR под руководством НАТО полностью сосредоточена на повседневном выполнении своего мандата ООН по обеспечению безопасных условий и свободы передвижения для всего населения Косово", - говорится в сообщении.
Премьер Косово Альбин Курти заявил, что в обострении ситуации в регионе виноват президент Сербии Александр Вучич. По его мнению, блокирование трассы на границе - спланированная акция.
Курти указал, что его распоряжение о перерегистрации автомобилей и замене номерных автомобильных знаков, выданных в Сербии проживающим на севере Косово сербам, на косовские стало ответным шагом на действия Белграда, который требует того же от граждан Косово, въезжающих в Сербию.
Вечером в воскресенье сотни этнических сербов припарковали фуры, грузовики с цистернами для перевозки нефтепродуктов и другие тяжелые транспортные средства на дорогах в направлении пропускных пунктов на границе с Сербией "Ярине" и "Брняк", заблокировав движение. Большое количество местных сербов собрались вокруг баррикад с намерением остаться там, сообщил корреспондент агентства AFP.
В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил в воскресенье, что ситуация в Косово никогда не была "более сложной" для Сербии и проживающих в Косово этнических сербов, чем сейчас. "Атмосфера накалилась до предела", - указал Вучич, предупредив, что "Сербия победит", если сербы подвергнутся нападению.
Курти обвинил Вучича в разжигании "беспорядков". "Последующие часы, дни и недели могут быть сложными и проблематичными", - написал политик в Facebook.
Между тем в ночь на 1 августа Альбин Курти пообещал на месяц отложить введение мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии, при условии, что в понедельник будут убраны баррикады на пунктах пропуска на административной границе. По его словам, такое решение было принято "в сотрудничестве с нашими международными союзниками".
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал решение администрации Косово отложить до 1 сентября реализацию своего плана по обязательной перерегистрации оформленных в Сербии автомобилей для получения новых номерных знаков, выдаваемых Приштиной.
"Мы ожидаем, что все блокпосты будут немедленно убраны", - написал Боррель в своем Twitter, добавив, что открытые вопросы должны решаться в рамках диалога при содействии ЕС и с целью всесторонней нормализации отношений между Косово и Сербией.
В последний раз серьезное обострение ситуации в регионе наблюдалось в сентябре 2021 года, когда сотни этнических сербов устраивали ежедневные акции протеста и блокировали движение на двух пограничных переходах. Их гнев был вызван решением Приштины обязать автоводителей с сербскими регистрационными номерными знаками устанавливать временные номера при въезде в Косово. Те, кто въезжал из Косово в Сербию, должны были делать то же самое.
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