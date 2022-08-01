Миссия НАТО в Косово выразила готовность вмешаться в конфликт Приштины и Белграда

Международные силы под руководством НАТО (KFOR), отвечающие за обеспечение безопасности на территории Косово, выразили готовность вмешаться в приграничный конфликт между Белградом и Приштиной в случае угрозы стабильности Косово. Об этом организация заявила в воскресенье, 31 июля, в Twitter. "KFOR готова вмешаться, если стабильность на севере Косово окажется под угрозой", - указано в сообщении.

Как отметили в KFOR, ситуация с безопасностью в муниципалитетах на севере Косово остается напряженной, однако миссия ведет постоянный мониторинг и готова вмешаться в рамках резолюции 1244 СБ ООН от 1999 года. "Наша миссия KFOR под руководством НАТО полностью сосредоточена на повседневном выполнении своего мандата ООН по обеспечению безопасных условий и свободы передвижения для всего населения Косово", - говорится в сообщении.

Лидеры Косово и Сербии обвиняют друг друга в беспорядках

Премьер Косово Альбин Курти заявил, что в обострении ситуации в регионе виноват президент Сербии Александр Вучич. По его мнению, блокирование трассы на границе - спланированная акция.

Курти указал, что его распоряжение о перерегистрации автомобилей и замене номерных автомобильных знаков, выданных в Сербии проживающим на севере Косово сербам, на косовские стало ответным шагом на действия Белграда, который требует того же от граждан Косово, въезжающих в Сербию.

Вечером в воскресенье сотни этнических сербов припарковали фуры, грузовики с цистернами для перевозки нефтепродуктов и другие тяжелые транспортные средства на дорогах в направлении пропускных пунктов на границе с Сербией "Ярине" и "Брняк", заблокировав движение. Большое количество местных сербов собрались вокруг баррикад с намерением остаться там, сообщил корреспондент агентства AFP.

Вучич предостерег косоваров на случай нападения

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил в воскресенье, что ситуация в Косово никогда не была "более сложной" для Сербии и проживающих в Косово этнических сербов, чем сейчас. "Атмосфера накалилась до предела", - указал Вучич, предупредив, что "Сербия победит", если сербы подвергнутся нападению.

Курти обвинил Вучича в разжигании "беспорядков". "Последующие часы, дни и недели могут быть сложными и проблематичными", - написал политик в Facebook.

Приштина готова отложить введение мер в отношении автовладельцев

Между тем в ночь на 1 августа Альбин Курти пообещал на месяц отложить введение мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии, при условии, что в понедельник будут убраны баррикады на пунктах пропуска на административной границе. По его словам, такое решение было принято "в сотрудничестве с нашими международными союзниками".

Боррель приветствует решение администрации Косово

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал решение администрации Косово отложить до 1 сентября реализацию своего плана по обязательной перерегистрации оформленных в Сербии автомобилей для получения новых номерных знаков, выдаваемых Приштиной.

"Мы ожидаем, что все блокпосты будут немедленно убраны", - написал Боррель в своем Twitter, добавив, что открытые вопросы должны решаться в рамках диалога при содействии ЕС и с целью всесторонней нормализации отношений между Косово и Сербией.

До этого обострение ситуации наблюдалось в сентябре 2021 года

В последний раз серьезное обострение ситуации в регионе наблюдалось в сентябре 2021 года, когда сотни этнических сербов устраивали ежедневные акции протеста и блокировали движение на двух пограничных переходах. Их гнев был вызван решением Приштины обязать автоводителей с сербскими регистрационными номерными знаками устанавливать временные номера при въезде в Косово. Те, кто въезжал из Косово в Сербию, должны были делать то же самое.

Смотрите также:

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в Европу Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Программа ЕС "Восточное партнерство" В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Кыргызстан.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве "Восточное партнерство" двух скоростей В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. Ассоциированное государство может получить беспошлинный доступ к рынкам ЕС в обмен на проведение реформ.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Кому нужна виза в ЕС Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в НАТО Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членств Автор: Александра Елкина

