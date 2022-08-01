 Миссия НАТО в Косово выразила готовность вмешаться в конфликт Приштины и Белграда | Новости из Германии о Европе | DW | 01.08.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Миссия НАТО в Косово выразила готовность вмешаться в конфликт Приштины и Белграда

KFOR готова вмешаться в конфликт между Белградом и Приштиной в случае угрозы стабильности Косово. Премьер Косово обещал отсрочить введение мер, вызвавших недовольство местных сербов, если они уберут баррикады.

Военнослужащие KFOR патрулируют границу между Косово и Сербией (фото из архива)

Военнослужащие KFOR патрулируют границу между Косово и Сербией (фото из архива)

Международные силы под руководством  НАТО  (KFOR), отвечающие за обеспечение безопасности на территории Косово, выразили готовность вмешаться в приграничный конфликт между Белградом и Приштиной в случае угрозы стабильности Косово. Об этом организация заявила в воскресенье, 31 июля, в Twitter. "KFOR готова вмешаться, если стабильность на севере Косово окажется под угрозой", - указано в сообщении.

Как отметили в KFOR, ситуация с безопасностью в муниципалитетах на севере Косово остается напряженной, однако миссия ведет постоянный мониторинг и готова вмешаться в рамках резолюции 1244 СБ ООН от 1999 года. "Наша миссия KFOR под руководством НАТО полностью сосредоточена на повседневном выполнении своего мандата ООН по обеспечению безопасных условий и свободы передвижения для всего населения Косово", - говорится в сообщении.

Лидеры Косово и Сербии обвиняют друг друга в беспорядках

Премьер Косово Альбин Курти заявил, что в обострении ситуации в регионе виноват президент Сербии Александр Вучич. По его мнению, блокирование трассы на границе - спланированная акция.

Курти указал, что его распоряжение о перерегистрации автомобилей и замене номерных автомобильных знаков, выданных в Сербии проживающим на севере Косово сербам, на косовские стало ответным шагом на действия Белграда, который требует того же от граждан Косово, въезжающих в Сербию.

Вечером в воскресенье сотни этнических сербов припарковали фуры, грузовики с цистернами для перевозки нефтепродуктов и другие тяжелые транспортные средства на дорогах в направлении  пропускных пунктов на границе с Сербией "Ярине" и "Брняк", заблокировав движение. Большое количество местных сербов собрались вокруг баррикад с намерением остаться там, сообщил корреспондент агентства AFP.

Вучич предостерег косоваров на случай нападения

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил в воскресенье, что ситуация в  Косово  никогда не была "более сложной" для Сербии и проживающих в Косово этнических сербов, чем сейчас. "Атмосфера накалилась до предела", - указал Вучич, предупредив, что "Сербия победит", если сербы подвергнутся нападению.

Курти обвинил Вучича в разжигании "беспорядков". "Последующие часы, дни и недели могут быть сложными и проблематичными", - написал политик в Facebook.

Приштина готова отложить введение мер в отношении автовладельцев

Между тем в ночь на 1 августа Альбин Курти пообещал на месяц отложить введение мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии, при условии, что в понедельник будут убраны баррикады на пунктах пропуска на административной границе. По его словам, такое решение было принято "в сотрудничестве с нашими международными союзниками".

Боррель приветствует решение администрации Косово

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал решение администрации Косово отложить до 1 сентября реализацию своего плана по обязательной перерегистрации оформленных в Сербии автомобилей для получения новых номерных знаков, выдаваемых Приштиной.

"Мы ожидаем, что все блокпосты будут немедленно убраны", - написал Боррель в своем Twitter, добавив, что открытые вопросы должны решаться в рамках диалога при содействии ЕС и с целью всесторонней нормализации отношений между Косово и Сербией.

До этого обострение ситуации наблюдалось в сентябре 2021 года

В последний раз серьезное  обострение ситуации в регионе  наблюдалось в сентябре 2021 года, когда сотни этнических сербов устраивали ежедневные акции протеста и блокировали движение на двух пограничных переходах. Их гнев был вызван решением Приштины обязать автоводителей с сербскими регистрационными номерными знаками устанавливать временные номера при въезде в Косово. Те, кто въезжал  из Косово в Сербию, должны были делать то же самое.

Смотрите также:

  • Инфографика - ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Infografik Bildergalerie Sowjetunion 3 NEU! RU

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Кыргызстан.

  • Инфографика - страны Восточного партнерства в ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. Ассоциированное государство может получить беспошлинный доступ к рынкам ЕС в обмен на проведение реформ.

  • Инфографика - визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика - НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членств

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 03:19

Бегство от нищеты: косовары массово покидают свою страну (12.04.2015)

Аудио- и видеофайлы по теме

Сербия на пути в ЕС  

Косово: 5 лет независимости и неразрешенный конфликт  

Реклама

Самые читаемые

Der Spiegel: У ВСУ возникли проблемы с немецкими гаубицами PzH 2000  

В Севастополе утверждают, что БПЛА нанес удар по штабу ЧФ РФ  

США заявили о неконтролируемом падении из космоса китайской ракеты-носителя  