 Полиция Косово заявила о закрытии двух КПП на границе с Сербией | Новости из Германии о Европе | DW | 31.07.2022

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Европа

Полиция Косово заявила о закрытии двух КПП на границе с Сербией

Косовская полиция заявила о закрытии погранпереходов "Брняк" и "Ярине" из-за блокирования дорог местными сербами, протестующими против замены автомобильных номеров и личных документов, выданных им в Сербии.

Полицейский автомобиль на границе между Сербией и Косово

Полицейский автомобиль на границе между Сербией и Косово

Сербия и Косово оказались на грани нового противостояния. Косовская полиция заявила в воскресенье, 31 июля, что закрыла контрольно-пропускные пункты "Брняк" и "Ярине" на границе с Сербией из-за того, что, согласно ее утверждениям, местные сербские протестующие блокировали дороги.

Полиция сообщила, что на одном из участков демонстранты даже стреляли в представителей власти.

Протесты вспыхнули после того, как премьер-министр Косово Альбин Курти распорядился о перерегистрации автомобилей и замене номерных автомобильных знаков, выданных в Сербии проживающим на севере Косово сербам, на косовские в течение 60 дней с 1 августа нынешнего года.

Платить таможенный сбор и проходить техосмотр не нужно, но по истечении двух месяцев номера не прошедших перерегистрацию машин будут изыматься. Сейчас  на севере Косово  используются около 10 тысяч автомобилей с номерами, выданными в Сербии.

Прошлой осенью из-за той же проблемы противостояние между Сербией и Косово едва не переросло в вооруженный конфликт.

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    Автор: Шарлотте Хаусведель, Наталья Позднякова


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