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Президент Украины Владимир Зеленский передает спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси украинский флаг с подписями защитников Бахмута
Владимир Зеленский передает Нэнси Пелоси украинский флаг с подписями защитников БахмутаФото: Jonathan Ernst/REUTERS
КонфликтыСША

Байден подписал закон о бюджете с помощью Киеву в 45 млрд

Александра Иванова
50 мин. назад

Согласно подписанному Джо Байденом закону о бюджете США, до сентября 2023 года на помощь Украине в различных областях будет выделено в общей сложности 45 млрд долларов.

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Президент США Джо Байден подписал в четверг, 29 декабря, закон о госбюджете, предусматривающий выделение Украине помощи в объеме 45 млрд долларов. Эта сумма выше запрошенной изначально Байденом у Конгресса, отмечает агентство dpa.Общий объем бюджета США, рассчитанного на период до сентября 2023 года, составляет 1,7 трлн долларов. При этом половина этой суммы (около 858 млрд долларов) предназначена для финансирования оборонного сектора.

Из предусмотренных для поддержки Украины 45 млрд долларов в бюджете США 9 млрд должны пойти на военную помощь. Еще 16 млрд составят финансирование экономической и гуманитарной помощи подвергшейся российскому нападению стране.

12 млрд долларов должны покрыть расходы на пополнение резервов армии США боеприпасами после передачи части имеющихся Украине. Еще 7 млрд долларов Вашингтон направит на дополнительные расходы американских войск в Европе.

Выступление Зеленского перед Конгрессом США

 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступил перед обеими палатами Конгресса США, призвав американских законодателей поддержать выделение дополнительной помощи его стране. "Ваши деньги - не благотворительность, а инвестиция в глобальную безопасность, с которой мы обойдемся самым ответственным образом", - заверил тогда украинский лидер.

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