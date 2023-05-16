Коррупция в ВС Украины: что известно на данный момент

Антикоррупционные органы Украины поймали главу ВС Всеволода Князева на взятке в 2,7 млн долларов. По данным НАБУ и САП, в апреле Большая палата ВС приняла решение в пользу экс-депутата, бизнесмена Константина Жеваго.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили коррупционную схему в стенах Верховного суда (ВС) и задержали на взятке примерно в 2,7 млн долларов его председателя Всеволода Князева и еще одного представителя суда, имя которого не разглашается. Князеву уже предъявлено официальное подозрение. Следственные действия продолжаются, сообщили во вторник, 16 мая, на брифинге в Киеве представители САП и НАБУ.

Председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев Фото: Sean Kilpatrick/AP Photo/picture alliance

В случае доказательства вины фигурантам дела может грозить от 8 до 12 лет лишения свободы, а этот случай может стать крупнейшим разоблачением коррупции в судебной ветви власти Украины. Что вменяют в вину Князеву и как реагируют в ВС на обвинения - в материале DW.

Что обнаружили в НАБУ и САП

Объявление о разоблачении коррупционного давления на судей Верховного суда и фото с долларовой наличкой пресс-служба НАБУ обнародовала еще вечером 15 мая, не предоставив деталей дела. Впрочем, уже на следующий день представители НАБУ и САП созвали брифинг, на котором рассказали о разоблаченной схеме.

Так, по словам директора НАБУ Семена Кривоноса, в ней фигурируют судьи, руководство Верховного суда и посредники владельца группы "Финансы и кредит", бизнесмена Константина Жеваго, который сейчас находится за границей. В пресс-службе Жеваго уже отреагировали на обнародованные обвинения, заявив, что тот не имеет никакого отношения к передаче взятки председателю или судьям Верховного суда.

В рамках расследования, как рассказал Кривонос, антикоррупционные органы осуществили оперативное проникновение и действовали с помощью детектива под прикрытием.

"В результате проведенного комплекса мероприятий нами был зафиксирован ряд контактов владельца группы "Финансы и кредит" с одним из владельцев адвокатского объединения, которое использовалось для прикрытия преступной деятельности. Они договорились о передаче неправомерной выгоды в пользу высокопоставленных чиновников суда за принятие нужного для этого предпринимателя решения", - отметил директор НАБУ, не уточнив, о каком адвокатском объединении идет речь.

Заседание по данному делу должно было состояться 15 марта, впрочем его перенесли, "чтобы оттянуть время для аккумулирования определенных средств и достижения договоренностей", утверждает Кривонос. Параллельно, по данным следствия, происходила передача средств от Жеваго к адвокату, из которых около 900 тысяч долларов должны были получить посредники, а около 1,8 млн долларов - представители Верховного суда.

Решение ВС в пользу Жеваго

В конце концов, решение в пользу бизнесмена Большая палата Верховного суда приняла 19 апреля, отменив признание недействительным договора 2002 года о купле-продаже 40,19 процента акций Полтавского горно-обогатительного комбината Ferrexpo и передачу их четырем компаниям - бывшим акционерам предприятия.

Расследование может быть лишь частью разоблачений коррупции в ВС

Директор НАБУ Семен Кривонос во время пресс-конференции 16 мая Фото: Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Кривонос добавил, что во время проведения неотложных следственных действий, обысков по месту жительства фигурантов и на рабочих местах детективы изъяли значительную сумму средств и получили доказательства, "которые дополнительно подтверждают деятельность этой преступной организации". Также представители НАБУ и САП продемонстрировали аудиозаписи разговоров фигурантов. Правоохранители отметили, что, хотя сейчас задержаны два человека, причастность других судей к схеме еще проверяется. "Мы хотим максимальной прозрачности. Есть взятка, есть мотив, есть зафиксированный факт, есть конкретные люди (подозреваемые. - Ред.) и любых других подтекстов нет", - подчеркнул глава НАБУ.

К тому же руководитель САП Александр Клименко заявил, что разоблаченные правонарушения могут быть лишь частью более широкой схемыкоррупционного давления на суды. "За какие именно решения (осуществлялся подкуп судей. - Ред.), мы сообщить пока не можем, но такие факты проверяются, это не одно решение", - сказал Клименко. Далее, по утверждению НАБУ, в начале мая "адвокат - участник этой преступной группировки - получил от руководства Верховного суда указание по распределению этой неправомерной выгоды среди участников преступной группировки - судей".

"3 мая была получена первая часть этой неправомерной выгоды - назовем это первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая была зафиксирована. На горячем было поймано руководство Верховного суда", - рассказал директор НАБУ.

Пленум ВС уволил Князева с должности главы

Между тем 16 апреля в Верховном суде созвали заседание пленума, на котором заявили, что шокированы этой ситуацией, и назвали ее "черным днем" в истории судебной инстанции. В ВС признали, что коррупционные деяния в судах любых звеньев, а тем более в ВС, "наносят непоправимый вред репутации и доверию к суду, уничтожают авторитет правосудия", поэтому обязались действовать по принципу самоочищения, принимая все необходимые меры.

Кроме того, 140 судей из 142 присутствующих тайным голосованием выразили недоверие председателю Всеволоду Князеву, что означает потерю им должности. Постановление по этому поводу поддержали 137 судей. В то же время Князев остается судьей ВС, уволить его может только Высший совет правосудия. Пока не будет избран новый председатель, его обязанности будет исполнять судья с наибольшим стажем - Дмитрий Луспенчик.

Случай Князева должен запустить процесс очищения ВС

На фоне разоблачения Князева антикоррупционные эксперты надеются, что расследование НАБУ и САП запустит общий процесс очистки состава суда, в котором, по словам председателя правления фонда DEJURE Михаила Жернакова, много "старых коррупционеров".

"Меня удивляет, сколько людей удивлены, что в Верховном суде есть взяточники. Мы об этом в Общественном совете добропорядочности и общественных организациях, которые внимательно наблюдали за процессом формирования ВС, говорили и говорим с 2017 года - что туда напихали кучу хлама и старых коррупционеров", - заявил Жернаков в комментарии DW.

Он напомнил, что о спорности кандидатур многих из них заявлял Общественный совет добропорядочности, впрочем тогдашняя Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС), которая определяет состав суда, закрыла на это глаза. "Если бы это серьезно приняли во внимание в свое время, не было бы кому эти схемы реализовывать сейчас", - говорит Жернаков.

Кроме того, он уточнил, что из 18 судей, принимавших в апреле решение по делу, о котором говорится в расследовании, 12 имеют или отрицательное заключение о добропорядочности, или информацию от Общественного совета добропорядочности, которая, вероятно, свидетельствует о недобропорядочности.

"Не хочу сказать, что все 18, кто принимал это решение, коррумпированы. Но чтобы решение было принято в определенную сторону, нужно, чтобы большинство проголосовало за него. Из 18 это 10 человек. То есть по меньшей мере к десяти тем или иным образом был найден подход, чтобы они это решение поддержали", - отметил Жернаков.

По его мнению, чтобы подобные ситуации не повторялись, необходим эффективный общественный контроль и независимость ВККС, процесс избрания которой продолжается, а также Высшего совета правосудия. "Важно внимание к этим процессам, чтобы мы не оказались в ситуации, что у нас снова судей будет выбирать непонятно кто", - подчеркнул Жернаков.

На брифинге директор НАБУ Семен Кривонос также сообщил, что фигуранты дела с участием Князева уже пытались влиять "на очень важный процесс избрания членов ВККС".

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