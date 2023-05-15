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Всеволод КнязевФото: Sean Kilpatrick/AP Photo/picture alliance
ПреступностьУкраина

В Украине задержали главу Верховного суда

Анастасия Аринушкина
24 мин. назад

Всеволод Князев был задержан при попытке получения взятки в размере порядка 3 млн долларов, сообщают украинские СМИ. Обыски проходят еще у 18 судей ВС Украины.

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Во время получения взятки в понедельник, 15 мая, был задержан глава Верховного суда Украины Всеволод Князев. Об этом сообщают сразу несколько украинских СМИ со ссылкой на источники в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). По сведениям изданий, правоохранители задокументировали получение взятки в размере порядка 3 млн долларов.

По данным ZN.ua, Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго. Как отмечает издание, на фоне задержания главы ВС обыски проходят еще у 18 судей. В Верховном суде заявили, что в связи "с событиями, происходящими вокруг Всеволода Князева", 16 мая пройдет внеочередное заседание пленума.

В свою очередь, в сообщении НАБУ указывается, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачена "масштабная коррупция в Верховном суде", пока не приводя подробности.

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