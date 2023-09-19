Перестановки в Минобороны Украины в ходе войны: каковы риски

После отставки Алексея Резникова с поста министра обороны Украины уволены и шесть его замов. Зачем понадобилось такие кадровые перестановки в оборонном ведомстве в условиях войны и есть ли тут риск?

Вслед за Алексеем Резниковым, теперь уже бывшим министром обороны Украины, свои посты оставили все его заместители, кроме одного. Как сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, соответствующее решение было принято на заседании правительства в понедельник, 18 сентября.

С должности замминистра обороны уволены Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Анна Маляр, Денис Шарапов, Андрей Шевченко и Виталий Дейнега, а с должности госсекретаря министерства - Константин Ващенко. Сохранил своей пост только первый замминистра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Перезагрузка. Начали. Делаем. Работаем в штатном режиме. Остальные новости - со временем. Сейчас фокус - Рамштайн", - написал министр обороны Рустем Умеров в Facebook. Напомним, что назначение Умерова на должность главы военного ведомства произошло на фоне громких скандалов с закупками и возможными злоупотреблениями в Минобороны, которые разразились тогда, когда его возглавлял Алексей Резников. Не навредят ли Киеву такие масштабные кадровые перестановки во время войны?

Увольнение заместителей министра предусмотрено законом

Закон Украины о центральных органах исполнительной власти гласит, что при отставке министра увольняются и все его заместители, включая первого. Впрочем, они могут остаться работать, если их кандидатуры устраивают нового главу того или иного ведомства. Автоматическое увольнение не касается госсекретарей, которые должны обеспечить непрерывность рабочих процессов, подписывать документы, помочь с назначением новых замминистра и пережить министерству турбулентность при смене министра, отмечает эксперт по реформе госслужбы, зампредседателя правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук.

Из всех замминистра обороны Украины пост сохранил только первый заместитель Александр Павлюк (в центре) Фото: Ukrainian Presidentia/Planet Pix/Zuma/picture alliance

По его словам, так задумывалось при реформировании государственной службы, однако на практике в Украине это, похоже, не работает. "В основном госсекретари являются частью команды министра и уходят с должностей вместе с ним", - констатирует Тимощук. И предполагает, что первого замминистра обороны Александра Павлюка пока не уволили, чтобы он обеспечивал бесперебойную работу ведомства.

Эксперт не исключает, что назначение новых заместителей министра обороны может затянуться из-за того, что кандидаты на эти посты должны пройти спецпроверки в правоохранительных и антикоррупционных огранах и получить допуск к государственной тайне.

"Очевидно, что уйдет какое-то время на эти проверки, однако если это политическое назначение, то проверки могут закончиться очень быстро. Для любого органа власти не очень хорошо, когда идут масштабные одновременные увольнения в системе аппарата, особенно в условиях войны. Так или иначе процессы завязаны на людях, и новым должностным лицам нужно время, чтобы разобраться, как все оно работает", - пояснил DW Виктор Тимощук.

Некоторые заместители министра будут переназначены?

Некоторые из уволенных заместителей главы Минобороны были назначены еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. В их числе, например, Ростислав Замлинский и Анна Маляр, которая заняла этот пост еще до назначения министром Алексея Резникова. А вот Виталий Дейнега, бывший замминистра обороны по вопросам цифрового развития, и его коллега Андрей Шевченко, занимавшийся в ведомстве вопросами европейской интеграции, были назначены совсем недавно - уже после скандала с закупками питания для украинских военных. Будут ли они переназначены при новом министре?

Анна Маляр Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance

"Некоторых из заместителей заменят, кого-то переназначат. Умеров попытается привести своих людей, с которыми он работал в Фонде госимущества", - предполагает политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

И добавляет: "У предыдущего министра совсем не все заместители были сугубо из его команды, у нового министра будет аналогично. Впрочем, точечные изменения все же произойдут". Фесенко считает, что Рустем Умеров попытается навести порядок с закупками для ВСУ и внутренним менеджментом, за что критиковали его предшественника. И для этого ему нужен "свой человек", чтобы не повторить "судьбу Резникова".

Политолог Петр Олещук из Киевского национального университета имени Тараса Шевченко также сомневается, что Умерову позволят поставить на должности замминистра обороны всех, кого он хотел бы там видеть.

"Не все уволенные заместители министра уйдут, часть останется. Потому что министерство сейчас играет важную роль, в том числе дипломатическую, и нужно выполнять обязательства перед международными партнерами", - уточняет Олещук. Сама же замена главы военного ведомства, по его выражению, "была риском для воюющей страны". Но, видимо, добавил политолог, "властям пришлось искать баланс между потенциальными рисками и новыми возможностями".

Изменения в Минобороны не должны повлиять на обеспечение ВСУ

Владимир Фесенко, в свою очередь, подчеркнул, что не считает, что полная замена руководства Минобороны будет представлять собой некий риск для международного сотрудничества ведомства и поставок западного оружия Киеву. В этой связи он обратил внимание на то, что процессы взаимодействия с другими странами в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной также как "формат "Рамштайн", уже отработаны.

Владимир Фесенко Фото: DW/Elena Daneiko

В то же время политолог не исключает, что из-за смены заместителей могут возникнуть проблемы с бюджетом Минобороны на следующий год. В бюджет Рустем Умеров захочет, по оценке Фесенко, включить и расходы на запланированную трансформацию его ведомства.

Редактор издания Defense Express Валерий Рябых, со своей стороны, указывает, что смена руководства в министерстве обороны не повлияет на обеспечение армии, ведь первый замминистра генерал-лейтенант Александр Павлюк - ключевая фигура во взаимодействии между министерством и Генштабом ВСУ - остался на своем посту.

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