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Рустем Умеров: что за человек возглавит Минобороны Украины

Лилия Ржеутская
4 сентября 2023 г.

Преемником Алексея Резникова на посту министра обороны Украины, как объявлено президентом Зеленским, станет глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Что о нем известно - у DW.

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Рустем Умеров
Рустем УмеровФото: Thomas Imo/photothek/picture alliance

"Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом", - заявил украинский президент Владимир Зеленский в традиционном телеобращении в воскресенье вечером, 3 сентября. По его словам, руководить Минобороны будет Рустем Умеров, глава Фонда госимущества (ФГИ).

Экс-глава Минобороны Украины Алесей Резников
Про отставку с поста главы Минобороны Украины Алесея Резникова говорили уже давно Фото: Lyashonok Nina/Ukrinform/abacca/IMAGO

Утром в понедельник Алексей Резников официально подал в отставку, а Рустем Умеров написал заявление об увольнении из ФГИ. Теперь за кадровые перестановки должна проголосовать Верховная рада. Глава парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что этот вопрос депутаты рассмотрят на текущей неделе.

Биография Рустема Умерова тесно связана с Крымом

Рустему Умерову 41 год. Он этнический крымский татарин, мусульманин, женат и воспитывает троих детей. Родился в Самарканде, куда его семью из крымской Алушты насильственно депортировали в 1944 году. После пятидесяти лет жизни в Узбекистане семья Умеровых в 1990-х годах смогла вернуться на свою родину в Крым.

Будущий министр обороны по образованию финансист, начал карьеру в телекоммуникационной компании, работал в инвестиционном бизнесе. Является соучредителем компании ASTEM и благотворительного фонда ASTEM Foundation. Компания занимается управлением инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры.

Мустафa Джемилев
Мустафa ДжемилевФото: DW/I. Sheiko

Несколько лет Умеров был делегатом Курултая крымскотатарского народа и советником бывшего председателя Меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, а позже - его помощником-консультантом.

В 2019 году уже сам стал депутатом Рады от партии "Голос", в парламенте активно занимался вопросами, связанными с правами человека и возвращением Крыма под контроль Украины. В частности, Умеров инициировал закон по отмене свободной экономической зоны Крым, согласно которому Киев не будет поставлять питьевую воду на полуостров до полной деоккупации.

Вызовов для Умерова - соблюдение прав человека среди военных

В 2020 году Рустем Умеров вошел в группу по разработке государственной стратегии деоккупации Крыма и Севастополя, созданную при СНБО, а также был избран сопредседателем межфракционного объединения "Крымская платформа". В феврале 2022 года входил в состав украинской делегации на переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины.

Занимался вопросами обмена военнопленными, освобождения политзаключенных, детей и гражданских, а также эвакуации с территорий, занятых российскими военными. По информации издания LB.ua, Рустем Умеров является важным коммуникатором Киева в контактах с властями Турции и королевской семьей Саудовской Аравии по вопросам освобождения крымских политзаключенных и обмена военнопленными с Россией.

"Если Умеров будет назначен министром обороны, то одним из вызовов на этом посту для него будет обеспечение соблюдения прав челокека среди военнослужащих. Сейчас это проблема. Поскольку он - представитель крымскотатарского народа, то может быть чувствителен к нарушению прав человека, в частности военных, потому что понимает важность этих вещей. Ведь сейчас Россия нарушает права крымских татар, и он к этому не безразличен", - заявил в интервью DW правозащитник из Центра гражданских свобод Владимир Яворский.

ФГИ при Умерове возобновил малую приватизацию

С сентября 2022 года Рустем Умеров возглавлял ФГИ Украины. Его деятельность на этом посту наблюдатели оценивают сдержанно-положительно.

"Во время горячей фазой войны есть ограниченный спрос на госактивы, но за этот год фонд все же возобновил малую приватизацию, которая была заморожена, менял руководителей госпредприятий, делал проверки, пытаясь бороться с коррупцией, то есть пытался улучшить управление находящимися под его контролем госпредприятиями", - так оценил работу ФГИ под руководством Умерова консультант по корпоративному управлению Дмитрий Яблоновский.

Зал пленарных заседаний Верховной рады (фото из архива)
Зал пленарных заседаний Верховной рады (фото из архива)Фото: TASS/IMAGO

Депутат Рады от фракции "Голос", первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк на этот счет следующим образом высказался в эфире Radio NV: "Фонд госимущества никогда не был мегареформаторской структурой. Это достаточно сложный орган с тысячами предприятий, с тысячами интересов. Но Рустем прошел год без всякого коррупционного скандала. Что, наверное, его характеризует не только как порядочного человека, но и как хорошего менеджера".

Умеров занимался продвижением поставок Киеву западного оружия?

Общественные активисты утверждают, что Рустем Умеров также был непублично вовлечен и в продвижение поставок Украине западного оружия. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в этой связи отметила, что Умеров не раз посещал США, вел там переговоры на тему передачи вооружений и хорошо знает, как работают американские партнеры.

Американские военные обучают украинцев в Германии управлению танками Abrams
Утверждается, что Умеров занимался вопросом продвижения поставок Киеву западного оружияФото: Matthias Merz/dpa/picture alliance

Каленюк призналась, что была приятно удивлена ролью и непубличным участием Умерова в процессе по ускорению поставок Западом оружия для Украины: "Он часто очень тихо делал те вещи, которые министерством обороны проваливались в течение последних полутора лет. Рустем - один из немногих во власти, имеющих целостное стратегическое видение, как должен работать сектор безопасности и обороны страны. Менеджер по практическому опыту управления сложными командами", - написала Каленюк на своей странице в Facebook.

Руководитель Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук считает, что Умеров сможет существенно приблизить Украину к НАТО: "Неожиданно достойный кандидат на пост министра обороны Украины, за которого точно будет не стыдно и в контексте вступления в НАТО. Гражданский министр, эффективный переговорщик, с великолепным английским, пониманием военных потребностей через непосредственное вовлечение в поиски и поставки нужных вооружений. То, что один из лидеров крымских татар - тоже, безусловно, важный сигнал мира".

Владимир Фесенко
Владимир ФесенкоФото: DW/Elena Daneiko

Политолог Владимир Фесенко полагает, что Владимир Зеленский остановил свой выбор на Умерове, поскольку у того безупречная репутация и он зарекомендовал себя хорошим переговорщиком: "Умеров должен снять общественное напряжение и навести порядок с закупками в Минобороны. Он проявил себя хорошим менеджером, не конфликтен, не скандален, его хорошо воспринимают оппоненты президентской команды. А самое важное, что он себя проявил как переговорщик, в частности, с турецким руководством по подготовке зернового соглашения, обмена пленных "азовцев". Также он сейчас главный переговорщик с мусульманскими странами и по поставкам оружия (Западом. - Ред.)", - добавил в беседе с DW Фесенко.

И предположил, что голосов в поддержку Рустема Умерова в Раде будет подано достаточно как от пропрезидентской, так и от других фракций. "Он уже стал членом президентской команды, хотя и был депутатом от "Голоса". Относиться к президентской команде сейчас важнее любых политических должностей. Зеленский очень рассчитывает на Умерова", - подвел итог Фесенко.

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