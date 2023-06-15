Союзники Украины пообещали много новой военной помощи

Встречи украинцев с НАТО и союзниками по формату "Рамштайн" в Брюсселе принесли свои плоды: военная помощь Киеву усиливается, страны разрабатывают новые программы срочной и долгосрочной поддержки ВСУ.

Увеличить военную помощь Украине в это критическое время - таков был главный посыл встреч в Брюсселе в четверг, 15 июня, - как среди министров обороны стран НАТО, так и в Контактной группе по Украине под эгидой США. "Много новых обязательств" по поставкам оружия Киеву пообещал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг - и эти ожидания оправдались.

Канада анонсировала пакет военной помощи на сумму 500 миллионов долларов, в который входят более 200 критически важных ракет ПВО. США, Великобритания, Дания и Нидерланды внесли финансирование для дополнительных поставок Украине ракет ПВО. Италия также объявила о предоставлении Киеву "особо важных средств", Норвегия и Германия обязались предоставить пакеты военной помощи, рассчитанные на несколько лет. Дания объявила о своем собственном пакете военной помощи на 2,6 млрд долларов до 2024 года.

Все это перечислил на пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин, подчеркнув, что тем самым союзники Украины, которых в контактной группе более 50, демонстрируют единство и готовность поддерживать Киев много лет. "Борьба Украины - это марафон, а не спринт, поэтому мы продолжим обеспечивать ее срочной помощью, необходимой прямо сейчас, а также поддержкой, которая позволит ей обезопасить себя от российской агрессии в долгосрочной перспективе. Мы будем поддерживать Украину в этом долгом пути", - сказал он.

"Коалиция истребителей" делает первые шаги

Воодушевленным выглядел украинский коллега Остина Алексей Резников. На вопрос DW, доволен ли он встречей, министр обороны ответил утвердительно. "Я услышал важные новости о "птичьей коалиции" - коалиции истребителей", - сказал он и взмахнул руками, изображая одновременно крылья и кавычки. Резников напомнил, что 14 февраля на встрече с главами Минобороны стран НАТО продемонстрировал шелковый нагрудный платок с изображением истребителя: "А сегодня партнеры по коалиции уже сообщили, что начнется обучение пилотов".

Предстоит проделать еще много работы, прежде чем самолеты F-16 смогут быть развернуты в Украине, предупредил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, - включая языковую подготовку и обучение пилотов. "Коалицию истребителей" возглавляют Дания и Нидерланды. Они обсудили с украинскими партнерами и остальными союзниками свой план по обучению ВСУ работе с системой самолетов F-16.

"Крайне необходимо сейчас сосредоточиться на противовоздушной обороне, поэтому сейчас мы начали программу обучения украинских пилотов, - сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. - Это очень важный шаг, и мы были рады получить "зеленый свет" от Вашингтона". Она рассказала, что голландцы совместно с датчанами разрабатывают программу обучения не только для пилотов, но и для технического персонала. "Следующим шагом будет предоставление самих самолетов, но сейчас это не обсуждается", - подчеркнула Оллонгрен.

Встреча Контактной группы обороны Украины в Брюсселе, 15 июня Фото: Virginia Mayo/AP Photo/picture alliance

Фундамент для будущей армии Украины

Будущая армия Украины станет "восточным щитом Европы и НАТО", заверил Резников, добавив, что кроме "крылатой коалиции" есть еще "танковая коалиция", "противовоздушная коалиция", "артиллерийская семья" и новые объединения союзников, нацеленные на укрепление обороноспособности ВСУ. "Сегодня на встрече Контактной группы по обороне Украины коллеги Франсуа Бауш (министр обороны Люксембурга. - Ред.) и Ханно Певкур (министр обороны Эстонии. - Ред.) поддержали мою идею создания "IT-коалиции" в рамках формата "Рамштайн". Они готовы взять на себя руководящую роль в создании этой группы. Так что уже не за горами еще одна коалиция, которая обеспечит победу Украины", - твитнул Резников вечером того же дня.

Сейчас закладывается фундамент будущей военной мощи Украины, считает глава Пентагона Ллойд Остин. "Совершенно очевидно, что ей нужны силы, способные взаимодействовать с нашими вооруженными силами", - подчеркнул он.

60 тысяч украинских военных уже прошли обучение в разных странах, сообщил Марк Милли. "65 курсов в 33 странах на трех континентах. 6 тысяч военных обучаются прямо сейчас", - уточнил он. По данным Еврокомиссии, 24 тысячи украинских солдат прошли подготовку в странах Евросоюза. Сегодня Украина хорошо подготовлена к предстоящим вызовам, считают высокопоставленные представители Североатлантического альянса.

Украинская армия - это обучающаяся и адаптирующаяся к меняющейся ситуации организация, отметил Ллойд Остин. Изменились и поставки вооружений от ее союзников, что отражается на достижениях ВСУ на поле боя, добавил он. Даже при существенных потерях, неизбежных для столь интенсивных боев, характерных для контрнаступления, "важно то, что украинцы могут восполнить ущерб". "А боевых машин у них еще много, - заверил глава Пентагона. - В итоге преимущество будет за тем, у кого есть поддержка и жизнеобеспечение".

Что сейчас нужнее всего Украине?

Параллельно союзники продолжают работать над обеспечением Украины средствами противовоздушной обороны и боеприпасами, в которых она остро нуждается. По мнению Столтенберга, Украине нужны любые виды военной помощи, но главное внимание сейчас должно быть уделено поддержке уже переданных ей Западом систем вооружений - их обслуживанию, ремонту и обеспечению боеприпасами.

"Если мы хотим справедливого и прочного мира, то нам необходимо оказывать военную поддержку Украине. Потому что это единственный способ для Украины освободить землю и послать четкий сигнал Москве, что Россия не победит на поле боя", - сказал генсек НАТО.

Что еще сейчас нужно Украине? Четкий сигнал того, что мы будем продолжать помогать ей, убежден эстонский министр Ханно Певкур. "Кремль не может думать, что Запад отвернется от Украины, нет, мы будем продолжать помогать, мы восполним потери. - сказал он. - Сейчас в Украине есть то, что им нужно, а мы должны гарантировать запчасти и обслуживание. Украине будет очень сложно прорвать оборонительные рубежи России, но они это сделают, и цель - вернуть как можно больше территорий".

В то же время он признал, что единственной гарантией безопасности Украины является членство в НАТО, однако, как и многие его коллеги, затруднился сказать, когда именно это произойдет. Киев надеется получить дорожную карту на июльском саммите альянса в Вильнюсе.

НАТО сближается с Украиной

Комиссия Украина-НАТО обсудила будущий саммит альянса в Литве, где ожидается принятие решения о программе многолетней поддержки Украины "со значительным финансированием", рассчитанной на ее переход от советских стандартов к стандартам НАТО.

Члены альянса также согласовали новый формат, о котором накануне говорил Столтенберг, пишет агентство dpa со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Речь идет о повышении статуса нынешней Комиссии Украина-НАТО до уровня Совета Украина-НАТО. Как пояснил 14 июня генсек альянса, это будет означать отношения на равных между Украиной и 31-й страной альянса в рамках совета. В отличие от комиссии, новый орган сможет принимать решения и позволит углубить отношения Украины и НАТО, убежден ее генсек.

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