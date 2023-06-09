Контрнаступление ВСУ началось? Что говорят западные эксперты

Аналитики указывают, что украинское контрнаступление уже идет, хотя Киев его так не называет. Сообщается об уничтоженной в боях западной технике, однако эксперты призывают не делать преждевременных выводов.

Контрнаступление ВСУ будет состоять из множества операций разного масштаба, полагают эксперты американского Института изучения войны (ISW). По их данным, Украина уже провела контрнаступательные операции "с разным исходом" не менее чем на трех участках фронта в рамках более широких контрнаступательных действий, разворачивающихся с 4 июня. Сейчас, по информации американских аналитиков, украинские войска продолжают наступление под Бахмутом и еще на двух направлениях. Сообщения о начале широкомасштабного контрнаступления ВСУ в Донецкой области поступали в начале недели и из России.

Началось ли контрнаступление ВСУ?

В ночь с 7 на 8 июня украинские силы провели ограниченную, но значительную атаку в Запорожской области, пишет ISW, указывая, что Минобороны России отреагировало на украинскую атаку "с нехарактерной степенью слаженности" и, по состоянию на 8 июня, вернуло свои исходные позиции. Более того, по информации главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу, российская армия успешно отбила попытку контрнаступления в южной части Запорожской области вечером 8 июня, а ВСУ понесли тяжелые потери. Он утверждает, что "в результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек личного состава". Быстро проверить эти данные в условиях войны не представляется возможным.

Производство немецкого танка Leopard 2A4 Фото: Philipp Schulze/dpa/picture

Как пишет немецкое издание Bild, Украина за минувшие сутки потеряла два танка Leopard 2, а также 13 боевых машин пехоты (БМП) Bradley. По данным военного обозревателя Юлиана Рёпке (Julian Röpcke), колонна западной техники, которой оснащена 47-я механизированная бригада ВСУ, попала под обстрел в Запорожской области. Ранее его коллега Бьорн Штрицель (Björn Stritzel), проанализировав видеозапись этого боя, написал, что подбиты несколько машин, в том числе один из танков Leopard 2A4. Официально данные об утрате украинскими военными западной техники пока не подтвердила ни одна сторона, однако все военные эксперты сходятся во мнении, что при контрнаступлении существенные потери - как человеческие, так и материальные - неизбежны.

ISW: Первые бои - не показательны

Атаки ВСУ в Запорожской области 8 июня не отражают всех возможностей Украины в нынешнем контрнаступлении, подчеркивают американские аналитики. А российские войска Южного военного округа, дислоцированные в этом районе, вероятнее всего, являются более качественной группировкой, чем те, которыми Россия располагает в других частях театра военных действий. "Их оборонительные успехи вряд ли отражают оборонительные возможности российских группировок в других частях фронта", - резюмирует ISW.

Между тем Киев пока не заявлял даже о начале контрнаступления, однако украинские власти заранее предупреждали, что официального объявления о подобной операции ждать не стоит. "Я не думаю, что кто-то собирается делать официальное заявление, это нецелесообразно с военной точки зрения, - сказала DW исследовательница из королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон. - Необходимо добиться эффекта неожиданности, и украинцы очень старались, несмотря на все разговоры о контрнаступлении, несмотря на все политическое давление, провести разведку боем - и с помощью военных операций понять, где они потенциально могут прорваться через российские линии обороны".

На всех участках фронта напряженная ситуация

Так, замминистра обороны Украины Анна Маляр 9 июня сообщила, что в Запорожье идут "позиционные бои", а российские войска обороняются. Опубликовав оперативную сводку о происходящем на фронте, она не уточнила, началось ли на самом деле украинское контрнаступление, о котором как о свершившемся факте писали, например, The Washington Post и ABC News. По данным Маляр, на всех участках фронта ситуация напряженная, на Бахмутском направлении "враг стягивает резервы и пытается удержать занимаемые позиции", а в Запорожье "противник ведет оборонительные действия". Кроме южного направления, эпицентром боев остается Донбасс, где идут тяжелые бои, констатировала Маляр.

А представитель Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый рассказал, что ВСУ воспользовались ротацией россиян в Бахмуте и начали атаковать: по его словам, за сутки украинцы продвинулись на 1,2 км на некоторых участках. Череватый также не употребил слово "контрнаступление". Не упомянул о нем до сих пор и президент Украины Владимир Зеленский. Однако он заявил об успехах ВСУ в тяжелых боях на востоке страны.

Применение западных танков - признак контрнаступления?

По мнению экспертов, показатель того, что контрнаступление началось, - это как раз задействование западных танков. Когда на поле боя выкатились первые "Леопарды", это верный признак того, что наступление началось, сказал медиакомпании ntv военный историк, офицер генштаба армии Австрии Маркус Райснер. "Всегда считалось, что если мы увидим первые танки Leopard и Challenger или бронетехнику с противоминными тралами, то можно считать, что наступление действительно началось. И сейчас у нас есть первые фотографии. Поэтому мы можем исходить из того, что решающая фаза контрнаступления началась", - сказал он. Немецкие СМИ, в частности, ntv и RTL по видеозаписям также определили, что российские войска впервые уничтожили танк Leopard 2. На увиденных ими кадрах, предположительно от 7 июня, запечатлен бой с участием нескольких тяжелых боевых машин возле Новопокровки в Запорожье на юге Украины.

"Что касается событий под Токмаком и в Запорожье, а также в Южном Донецке, - некоторые кадры, опубликованные российскими блогерами, были верифицированы BBC, - по крайней мере, их местоположение, но время, когда они были сняты, подтвердить не смогли, - говорит Марина Мирон. - Это свидетельствует о том, что Украина пытается проверить, смогут ли они прорваться через российские линии обороны".

По ее словам, украинцы стремятся сделать это в нескольких местах, чтобы дезориентировать россиян и не дать им понять, откуда именно будет нанесен главный удар. "Это стратегия, о которой говорил Михаил Подоляк еще в сентябре, и мы видим, что наступательные действия разворачиваются очень медленно, но верно, и я думаю, что это то, что мы уже можем охарактеризовать как начало контрнаступления", - считает исследовательница.

Ее коллега, старший научный сотрудник Королевского колледжа Лондона Майк Мартин, также говорит о контрнаступлении ВСУ. "К югу от Запорожья идет наступление украинских войск, и мы видели, как там используются, к примеру, танки Leopard немецкого производства. Это одна из трех или четырех, или пяти различных областей, где украинцы ведут наступление", - сказал он в интервью DW. Военный эксперт указал, что в Запорожье российских оборонительных линий несколько - это и траншеи, и минные поля, и противотанковые рвы.

По его словам, в этих районах украинские атаки не были особенно успешными. "Но мы и не должны ожидать, что они будут успешными. Это лишь начало крупного наступления, и будут моменты, когда украинская техника будет уничтожена. Пока еще слишком рано говорить об этом. Прошел лишь один день с начала широкомасштабных наступательных действий к югу от Запорожья. События будут развиваться в течение следующей недели или двух", - прогнозирует Мартин.

Военная помощь Киеву зависит от успеха контрнаступления

Между тем политическое напряжение вокруг украинского контрнаступления нарастает. Дальнейшая помощь США Киеву напрямую зависит от успеха наступательных операций ВСУ, сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Владимир Зеленский Фото: https://www.president.gov.ua/

По словам собеседников издания, если контрнаступление окажется недостаточно успешным или вовсе провалится, то военная и экономическая помощь Украине, скорее всего, сойдет на нет, а призывы к урегулированию конфликта дипломатическим путем будут звучать все громче.

Источники, в числе прочего, допустили, что Конгресс США может не поддержать выделение новой военной помощи Украине после того, как закончится текущий транш. Чиновники также сообщили изданию, что любые ошибки в начале контрнаступления ВСУ могут дать республиканскому большинству в Палате представителей повод помешать инициативе демократов из Сената о повышении расходов на оборону. В то же время собеседники издания допускают увеличение западной помощи Киеву в случае успеха контрнаступления.

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