К иску Украины против РФ в суде ООН присоединились 32 страны

На 471-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 9 июня (время московское).

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Большинство членов Международного суда ООН согласились приобщить 32 государства к иску, поданному Украиной против России за нарушение Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. На этапе предварительных слушаний к иску присоединились 26 стран Европейского Союза (кроме Венгрии), Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Лихтенштейн и Великобритания. Решение принято голосами 14 судей против одного, сообщается в пресс-релизе суда в Гааге. В то же время суд ООН единогласно отказал США в приобщении к иску на этапе предварительных возражений сторон.

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Непосредственно перед разрушением плотины Каховской ГЭС американские разведывательные спутники с помощью инфракрасных датчиков зафиксировали тепловой след от масштабного взрыва, пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника Белого дома. Взрыв - не исключено, что непреднамеренный - стал основной версией спецслужб США, которые видят именно в нем непосредственную причину катастрофы. Они склонны считать, что подрыв осуществила российская армия, но оговаривают, что доказательств этого пока нет.

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Эстония запретила въезд патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Глава Русской православной церкви фигурирует в списке 58 граждан России, которые, как поясняют эстонские власти, причастны к нарушениям прав человека. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что Кирилл поддерживает войну против Украины. Кроме того, Тсахкна назвал патриарха "крупнейшим сторонником Путина".

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приступило к выполнению программы помощи Украине в связи с затоплениями, вызванными разрушением Каховской ГЭС, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он добавил, что тем самым реагирует на просьбу Владимира Зеленского о международной помощи. Гросси собирается в ближайшее время представить президенту Украины план этой программы.

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 2,1 млрд долларов

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Министерство обороны США анонсировало новый пакет военной помощи Украине. Поставки общим объемом 2,1 млрд долларов будут включать в себя дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot, зенитные ракетные комплексы Hawk, 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды, малые разведывательные беспилотники Puma и боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением. Кроме того, новый пакет помощи предполагает обучение украинских специалистов и техническую поддержку.

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Европейский банк реконструкции и развития выделит украинской железнодорожной компании “Укрзалізниця” кредит в 200 млн евро на модернизацию и улучшение связи со странами Евросоюза. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Развитие железной дороги является одной из главных целей Киева в условиях войны. "Учитывая ограничения, созданные агрессором для эксплуатации украинских черноморских портов, мы уделяем особое внимание развитию автомобильной и железнодорожной логистики в направлении западных границ", - цитирует агентство Reuters слова вице-премьера Украины Александра Кубракова.

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Россия в начале следующего года сможет открыть собственную фабрику дронов иранского типа - Shahed 36, - поскольку получает от Ирана необходимые технологии. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Белый дом также показал спутниковый снимок строительства такой фабрики в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.

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Контрнаступление Украины "совершенно точно" началось, поскольку украинская армия начала "использовать стратегические резервы", заявил президент России Владимир Путин. По его утверждению, все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились, хотя у ВСУ "сохранился наступательный потенциал".

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В Киеве сдержанно, но в целом положительно отреагировали на сообщения, что Россия передала Венгрии 11 военнопленных граждан Украины - этнических венгров из Закарпатья. "Освобождение украинских военнопленных - это всегда хорошая новость", - написал в соцсети Facebook пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко. В то же время он отметил, что правительство Украины не было поставлено в известность о соответствующих переговорах между Россией и Венгрией, и призвал как можно скорее предоставить освобожденным доступ к консулу Украины.

В двух российских регионах сообщили о падении дронов

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В Белгороде на крышу офисного здания упал и загорелся беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет, осколками повреждены два автомобиля, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее он писал, что над Белгородом сработала система ПВО и две воздушные цели были сбиты.

О падении дрона в районе нефтебазы в Курске сообщил и губернатор Курской области Роман Старовойт. Еще один беспилотник ранее врезался в многоквартирный дом в Воронеже.

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Украина потеряла за минувшие сутки два танка Leopard 2, а также 13 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, сообщил военный обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке. По данным, колонна западной техники, которой оснащена 47-я механизированная бригада ВСУ, попала под обстрел в 3,5 км южнее села Малая Токмачка Запорожской области. Ранее коллега Рёпке Бьорн Штрицель, проанализировав видеозапись этого боя, написал: "Немецкие танки Leopard 2A4 возглавляли колонну, за ними шли БМП Bradley и другая бронетехника. Во время движения по полю на них обрушился российский артиллерийский огонь. Подбиты несколько машин, в том числе один из танков Leopard 2A4. От него поднимается густой дым. Неясно, смог ли экипаж спастись".

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Исландия с 1 августа закрывает посольство в России. "В настоящий момент торговые, культурные и политические отношения с Россией находятся на рекордно низком уровне. Следовательно, сохранение деятельности посольства Исландии в Москве более не оправдано", - говорится на сайте исландского правительства. Там же подчеркивается, что страна не разрывает дипломатических отношений с Россией, но просит Москву тоже ограничить деятельность ее посольства в Рейкьявике.

Россия начнет размещать ядерное оружие в Беларуси в первой половине июля

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Российский ракетный комплекс "Искандер" может использовать ядерные боеголовки Фото: Russian Defence Ministry/picture alliance

Россия начнет размещать ядерное оружие в Беларуси уже в первой половине июля. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи. "Вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений. И сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия. Так что все по плану, все стабильно", - сказал Путин.

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Федеральная служба безопасности России задержала бывшего сотрудника омского оборонного предприятия, который, как утверждает спецслужба, шпионил в интересах Германии в обмен на получение гражданства ФРГ. ФСБ распространила видео, на котором показано задержание. При обыске у мужчины были обнаружены 400 евро. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по подозрению в госизмене.

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По итогам первого квартала 2023 года падение ВВП Украины в годовом измерении составило 10,5%. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики Украины, указав, что такой показатель значительно лучше, чем предварительные оценки министерства (там ожидали, что ВВП уменьшится на 14,1%). "Такие данные свидетельствуют о том, что экономика Украины адаптируется и восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее", - цитирует агентство РБК-Украина первого вице-премьера и министра экономики Украины Юлию Свириденко. По отношению же к четвертому кварталу 2022 года экономика Украины демонстрирует рост - на 2,4%.

Еврокомиссия: Первичную ответственность за разрушение КГЭС несет Россия, начавшая войну

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Россия несет "первичную ответственность" за подрыв плотины Каховской ГЭС, поскольку она начала войну, считают в Еврокомиссии. Об этом заявила официальная представительница Еврокомиссии Дана Спинант в ответ на замечание китайского корреспондента, возмутившегося тем, что Брюссель еще до окончания расследования возлагает вину за подрыв плотины на Россию. "Вы, конечно, знаете, как и мы, что Россия начала эту войну, что Россия сбрасывает бомбы и обстреливает, а украинцы защищаются. Россия несет первичную ответственность за то, что происходит в Украине. Это первое заявление, о котором вы должны помнить, когда вы смотрите на этот инцидент или любые другие", – цитирует Спинант "Европейская правда".

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"Мы играем не против Украины, а вместе с Украиной", - так прокомментировал глава Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф (Bernd Neuendorf) проведение товарищеского матча между сборными Германии и Украины по футболу, который пройдет в понедельник, 12 июня. Для немецкой сборной это будет юбилейный тысячный официальный матч в истории - Германия становится всего пятой страной мира, которая провела такое количество матчей (после Англии, Бразилии, Южной Кореи и Аргентины). На трибуне в Бремене будет присутствовать президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

Шольц, Дуда и Макрон обсудят в Париже гарантии для Украины

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Польши Анджей Дуда 12 июня отправятся в Париж, чтобы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудить гарантии безопасности, которые должна получить Украина. Об этом сообщает изданиеPolitico со ссылкой на неназванных французских официальных лиц.

Шольц, Дуда и Макрон, по данным Politico, должны выработать единую позицию в свете стремлений Украины поскорее вступить в НАТО, а также обсудить те гарантии безопасности, которые может получить Киев от ряда демократических стран. Макрон, пишет издание, готов открыть для Украины путь в НАТО уже на июльском саммите альянса, тогда как Шольц придерживается более осторожной позиции и предлагает сосредоточиться на насущных вопросах поддержки Украины.

Хроника событий 9 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 8 июня 14.00 - 23.59 >>>

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