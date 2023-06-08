В Воронеже украинский беспилотник врезался в жилой дом

На 471-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 9 июня (время московское).

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Общество Немецкого Красного Креста опровергло высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что Красный Крест слишком мало делает для помощи пострадавшим от наводнения после разрушения плотины Каховской ГЭС на Днепре. Глава организации Кристиан Ройтер (Christian Reuter) сообщил в эфире радио Deutschlandfunk, что в районе бедствия работают 70 добровольцев Красного Креста. Однако их деятельность осложнена тем, что, по его утверждению, в условиях войны "ведется прицельный огонь по Красному Кресту".

СБУ: Плотину КГЭС подорвала российская диверсионная группа

++12.27++

Пресс-служба СБУ обнародовала запись телефонного разговора, предположительно, двух российских военных, один из которых сообщает, что плотину Каховской ГЭС подорвала российская диверсионная группа. "Там не они долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", - говорит один из собеседников, имен и званий которых ведомство не раскрывает. СБУ считает эту запись одним из доказательств того, что плотину подорвала российская армия.

++11.55++

Три человека получили ранения (в основном, порезы от стекла) после того, как в Воронеже неизвестный беспилотник врезался в многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. "Трое человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Издание Mash сообщает, что это был беспилотник UJ-22 Airborne производства украинской компании "Укрджет". А ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах, пишет, что беспилотник пытался атаковать местный авиазавод, но был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы.

++11.00++

Дальнейшая помощь США Киеву напрямую зависит от успешности нынешнего украинского контрнаступления, сообщило Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. По словам собеседников издания, если контрнаступление окажется недостаточно успешным или вовсе потерпит провал, то военная и экономическая помощь Украине, скорее всего, сойдет на нет, а призывы к урегулированию конфликта дипломатическим путем зазвучат громче.

Источники, в числе прочего, допустили, что Конгресс США может не поддержать выделение новых средств для Украины после того, как закончится текущий транш. Чиновники также полагают, что любые ошибки в начале наступления ВСУ могут дать республиканскому большинству в Палате представителей повод помешать инициативе демократов из Сената о повышении расходов на оборону. В то же время собеседники издания допускают увеличение западной помощи Киеву в случае успеха контрнаступления Украины.

Ситуация в затопленных районах Херсонской области

++10.25++

Число погибших на оккупированной Россией территории Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС выросло до восьми человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным российских экстренных служб, общее число подтопленных жилых домов в 17 населенных пунктах в оккупированной части Херсонской области почти до 22,3 тысячи.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что на контролируемой Украиной территории затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах, эвакуированы 2352 человека. По его сведениям, уровень воды на правом берегу Днепра держится на отметке 5,38 метра, а в Херсоне - на уровне 5,35 метра.

++10.00 ++

Россия в ночь на 9 июня атаковала территорию Украины дронами-камикадзе и крылатыми ракетами. По сообщению командования Воздушных сил ВСУ, всего было запущено 16 беспилотников "Шахед" и шесть крылатых ракет. Десять дронов и четыре ракеты удалось сбить. Воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины. СМИ сообщали о летящих ракетах и работе систем ПВО в Ровненской, Житомирской, Волынской и Львовской областях. В Житомирской области в Звягельской общине в результате падения обломков ракеты повреждены жилые дома, известно об одном погибшем жителе и трех пострадавших, сообщил глава Житомирской области Виталий Бунечко.

15 июня состоится 13-я встреча в формате "Рамштайн"

++09.23++

Новая, 13-я, встреча глав оборонных ведомств стран-союзников Украины в формате "Рамштайн", определенном для обсуждения военной помощи Украине, состоится в четверг, 15 июня. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер на брифинге министерства обороны США.

++08.35++

МЧС РФ проводит эвакуацию жителей с подтопленных территорий в оккупированной части Херсонской области. Как следует из сообщения ведомства, распространенного в пятницу, спасены уже более 1,5 тыс. человек, из них 154 ребенка. "Всего эвакуировано более 5 тыс. человек, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан", - говорится в сообщении.

МЧС РФ продолжает наращивать группировку для ликвидации последствий ЧС, вызванных разрушением инфраструктуры на Каховской ГЭС, пишет "Интерфакс". "На месте сосредоточена группировка в составе более 190 человек, 66 единиц высокопроходимой техники, - отмечается далее.

Новые обстрелы Белгородской области

++07.40++

В результате обстрелов нескольких населенных пунктов в Белгородской области пострадали три человека. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

За ночь пострадало три человека, один от госпитализации отказался. Два человека, получившие ранения, находятся в больнице", - заявил Гладков. По его словам, ночью над Белгородом и Белгородским районом работала система ПВО. Поврежден многоквартирный жилой дом и частные дома в Разумном. ⠀

++06.40++

Украинские войска продолжают контрнаступательные действия под Бахмутом, а также еще на двух направлениях, сообщается в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW) 9 июня. По мнению экспертов, контрнаступление ВСУ, скорее всего, будет состоять из множества операций разного масштаба. При этом указывается, что Минобороны РФ отреагировало на украинские контрнаступательные операции с "нехарактерной степенью слаженности".

Россияне, вероятно, отступают с позиций, оказавшихся подтопленными после разрушения плотины Каховской ГЭС, говорится далее в отчете. В частности, указывается, что наводнение вынудило российские войска отступить в тыл на восток Херсонской области. ISW также ссылается на информацию от представителя оперативного командования "Юг" ВСУ Натальи Гуменюк, которая сообщила, что российские войска отступили на расстояние от 5 до 15 километров от линии фронта на реке Днепр и, вероятно, оставили пострадавший от наводнения город Алёшки.

++05.30++

В Москве задержан участник телешоу "Битва экстрасенсов" Дмитрий Волхов (настоящая фамилия - Буриков), а также еще несколько человек "по подозрению в подготовке к вступлению в "Русский добровольческий корпус" (РДК), который воюет на стороне ВСУ. Об этом сообщило 8 июня российское агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

NORSAR: Сигналы сейсмических приборов указывают на взрыв

++05.00++

Специалисты норвежского научно-исследовательского центра NORSAR, проанализировав информацию с региональных сейсмических станций, обнаружили четкие сигналы, зафиксированные приборами в минувший вторник, 6 июня, в 01.54 по норвежскому времени (02.54 по украинскому). Время появления сигналов и их локализация совпадают с данными в сообщениях СМИ об обрушении плотины Каховской ГЭС. Сигналы свидетельствуют о взрыве , магнитуда сейсмических толчков колеблется между 1 и 2, указывается в сообщении NORSAR от 8 июня.

++04.15++

Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине стоимостью более 2 млрд долларов уже в пятницу, 9 июня. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных представителей администрации. Средства, выделяемые в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) будут направлены в основном на боеприпасы для сил ПВО, поставку Украине ракетных пусковых установок Hawk и ракет для систем ПВО Patriot.

Владимир Зеленский: Москва усугубляет катастрофу

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Президент Украины Владимир Зеленский Фото: John Moore/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 8 июня обвинил Москву в эскалации гуманитарной катастрофы, возникшей после разрушения плотины КГЭС. По его словам, российские войска усугубляют ситуацию, обстреливая спасателей и пункты эвакуации. Украинский лидер также обвинил Москву и в том, что она бросила людей, живущих в оккупированной Россией части подтопленной Херсонской области. "Сегодня в мире уже не осталось никого, кто бы не видел, что Россией управляют дикари, - заявил Зеленский. - Дикари, которые сегодня являются самым большим бедствием на планете". Президент Украины также заверил сограждан в том, что проблема питьевой воды, вызванная уходом воды из Каховского водохранилища и загрязнением грунтовых вод, будет решена. Для этого есть и ресурсы, и деньги, подчеркнул он.

В Украине вновь объявлена воздушная тревога

++03.00++

В Киеве и нескольких областях Украины в ночь на 9 июня объявлена воздушная тревога. Мониторинговые группы в соцсетях сообщают об угрозе ракетных ударов и атак с воздуха. По данным МВД, в ряде регионов работает ПВО.

++02.00++

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) продолжается откачка охлаждающей воды из Каховского водохранилища, сообщается в Twitter Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на его главу Рафаэля Гросси. Забор воды удается осуществлять несмотря на то, что уровень воды снизился до так называемой "мертвой точки", когда наносы не могут работать в штатном режиме.

Грета Тунберг обвинила Россию в экоциде

++01.00++

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила Россию в экоциде на юге Украины. В своем Twitter она назвала катастрофу на Каховской ГЭС "еще одним зверством" со стороны РФ и потребовала призвать Москву к ответственности за преступления.

"Этот экоцид, как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину, - еще одно зверство, от которого мир теряет дар речи, - написала Тунберг. - Наши взгляды снова направлены на Россию, которая должна ответить за свои преступления".

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Российские войска 8 июня обстреляли Торецк и Максимилиановку в Донецкой области. По данным Генпрокуратуры, в результате нападения ранены шесть человек. Начато досудебное расследование.

ГСЧС назвала число эвакуированных в Херсонской области

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Из подтопленных районов в Херсонской области по состоянию на вечер 8 июня удалось эвакуировать 2 339 человек, в том числе 120 детей. Как сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, всего подтоплено 32 населенных пункта и 3625 домов на правом берегу реки Днепр. Эвакуация продолжается.

Хроника событий 8 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 июня 00.00 - 13.59 >>>

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