  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ПолитикаУкраина

Войска РФ обстреляли жителей Херсона во время эвакуации

Сергей Куприков
31 мин. назад

В результате обстрела российской артиллерией Херсонской области не менее 13 человек получили ранения. "Глава" оккупированной части Херсонщины в свою очередь заявил об обстрелах ВСУ.

https://p.dw.com/p/4SLq3
Эвакуация в Херсоне
Эвакуация в ХерсонеФото: Libkos/AP/dpa

Российские войска в четверг, 8 июня, обстреляли областной центр и населенные пункты в Херсонском районе, где мирные жители пытаются эвакуироваться из-за подтопления. В Херсоне, по предварительным данным, были ранены не менее 9 человек, а в одном из ближайших сел - четверо местных жителей. Первоначально Офис генпрокурора Украины сообщал и об одном погибшем, но министерство внутренних дел страны опровергло эти сообщения.



Тем временем Херсонская и Олешковская областные прокуратуры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

В свою очередь "глава" оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил утром 8 июня, что ВСУ обстреляли пункт эвакуации в городе Голая Пристань, который находится под контролем российских войск. По словам Сальдо, два человека погибли и еще два были ранены.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью журналисту немецкого издательства Axel Springer, что на оккупированном левом берегу Днепра в результате затопления после прорыва плотины на Каховской ГЭС погибло много жителей.

Смотрите также:

В Украине разрушена Каховская ГЭС

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Катастрофа на Днепре и контрнаступление Украины. Западные эксперты о шансах Киева. DW Новости

Катастрофа на Днепре и контрнаступление Украины. Западные эксперты о шансах Киева. DW Новости

В разрушении дамбы на Каховской ГЭС Россия обвиняет Киев, Украина – Москву. На этом фоне эксперты обсуждают успех украинского контрнаступления. Власти в Киев сообщают о боях на бахмустком направлении.
Политика22 ч. назад30:31 мин.
external

"Боишься быть у себя в доме, боишься выйти на улицу". Жители Херсона уезжают из города из-за обстрелов РФ (20.01.2023)

"Боишься быть у себя в доме, боишься выйти на улицу". Жители Херсона уезжают из города из-за обстрелов РФ (20.01.2023)

Войска РФ продолжают ежедневно обстреливать Херсон. Как и куда бегут херсонцы от российских обстрелов, а также на какую помощь могут рассчитывать беженцы? Подробности - в репортаже DW.
Общество20 января 2023 г.07:30 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Автомобили с инспекторами МАГАТЭ на Запорожской АЭС

У НАТО есть план действий при ядерном инциденте на ЗАЭС

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Президент Кипра о войне в Украине и санкциях против России

Президент Кипра о войне в Украине и санкциях против России

Политика22 ч. назад05:05 мин.
одна из дач в Брестской области

В Беларуси новые правила для владельцев дач. Что изменится?

В Беларуси новые правила для владельцев дач. Что изменится?

Экономика и бизнес14 ч. назад
ChatGPT

Европу тревожит ИИ, но прежде всего - риск дезинформации

Европу тревожит ИИ, но прежде всего - риск дезинформации

Общество14 ч. назад
Затопленные территории после прорыва дамбы

Последствия разрушения ГЭС и другие события 469-го дня войны

Последствия разрушения ГЭС и другие события 469-го дня войны

Политика21 ч. назад
Тележка в немецком супермаркете с молочной продукцией, яйцами и чеком

В Германии наконец-то начинают дешеветь продукты питания

В Германии наконец-то начинают дешеветь продукты питания

Экономика и бизнес24 ч. назад
Новая Каховка после затопления, вызванного разрушением Каховской ГЭС

Когда отстроят КГЭС и кто заплатит за ущерб природе?

Когда отстроят КГЭС и кто заплатит за ущерб природе?

Конфликты7 июня 2023 г.
На главную страницу