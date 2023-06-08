Войска РФ обстреляли жителей Херсона во время эвакуации

В результате обстрела российской артиллерией Херсонской области не менее 13 человек получили ранения. "Глава" оккупированной части Херсонщины в свою очередь заявил об обстрелах ВСУ.

Российские войска в четверг, 8 июня, обстреляли областной центр и населенные пункты в Херсонском районе, где мирные жители пытаются эвакуироваться из-за подтопления. В Херсоне, по предварительным данным, были ранены не менее 9 человек, а в одном из ближайших сел - четверо местных жителей. Первоначально Офис генпрокурора Украины сообщал и об одном погибшем, но министерство внутренних дел страны опровергло эти сообщения.





Тем временем Херсонская и Олешковская областные прокуратуры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

В свою очередь "глава" оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил утром 8 июня, что ВСУ обстреляли пункт эвакуации в городе Голая Пристань, который находится под контролем российских войск. По словам Сальдо, два человека погибли и еще два были ранены.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью журналисту немецкого издательства Axel Springer, что на оккупированном левом берегу Днепра в результате затопления после прорыва плотины на Каховской ГЭС погибло много жителей.

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