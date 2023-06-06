Каховская ГЭС: вода прибывает, людей эвакуируют. Что дальше?

Из-за подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области объявлена эвакуация населения. Вода стремительно поднимается по низу Днепра, подтапливая окрестные села и Херсон, при этом критично падает в Каховском водохранилище.

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило, что российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию ​​(ГЭС), которая находится в Херсонской области, разделяя Каховское водохранилище с низовьями Днепра. Позже глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин подтвердил эту информацию и сообщил, что началась эвакуация населения.

"Каховская ГЭС восстановлению не подлежит"

Каховскую ГЭС российская армия захватила еще в первый день полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В октябре прошлого года, по сообщению украинских спецслужб, станция была полностью заминирована и контролировалась военными РФ до 6 июня 2023 года, когда стало известно о повреждении ГЭС. "Разрушены 16 затворов, здание ГЭС и вставка земляной плотины между зданием ГЭС и шлюзом и админкорпус. Станция не подлежит восстановлению", - сказал генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. Именно "Укргидроэнерго" принадлежит Каховская ГЭС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за подрыва российской армией Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. "Занимаемся эвакуацией жителей районов подтопления. В настоящее время проводятся эвакуационные мероприятия из микрорайона Остров в Херсоне. Сформированы эвакуационные поезда в Николаев", - написал Шмыгаль в своем Telegram. Он сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) и государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), по состоянию на 15:00 силами спасателей, Нацполиции и волонтеров эвакуировано около 1300 человек. Из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС на правом берегу реки в Херсонской области критического состояния не зафиксировано, левый берег пока пострадал гораздо больше.

Города и села рядом с ГЭС - под угрозой

Государственная специальная служба транспорта министерства обороны Украины предупредила, что в результате подрыва Каховской ГЭС и утечки воды из водохранилища российские мины может принести потоками воды в подтопленные населенные пункты. "Минно-взрывные заграждения, которые враг наставил на левом берегу, подняты водой, происходят самовольные подрывы этих мин и они мощно дрейфуют всей толщей воды Днепра", - сказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Владимир Коваленко, законно избранный мэр Новой Каховки, которая сейчас оккупирована российскими войсками и находится в пяти километрах от ГЭС, сообщил, что в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС город стремительно подтапливает. "Разрушения носят техногенный характер - объем воды достаточно велик", - сказал Коваленко в комментарии "Украинской правде". По его словам, уровень воды поднимается и уже полностью затоплены лодочная станция, яхт-клуб, городской зоопарк, летняя площадка - однако информацию получить трудно, поскольку есть перебои с интернетом. Он считает, что россияне начали глушить сигнал, чтобы люди оставались в информационном вакууме.

В свою очередь, российские оккупационные власти утверждают, что угрозы для жителей сел на берегу Днепра нет, ситуация под контролем. "По данным МЧС уровень подъема воды ниже ГЭС составляет от 2 до 4 м, что не угрожает крупным населенным пунктам ниже по течению реки", - сообщил так называемый глава правительства оккупированной части Херсонской области. Российское государственное информагентство ТАСС утверждает, что конструкции Каховской ГЭС частично разрушены из-за обстрела ВСУ.

Последствия подрыва Каховской ГЭС, 6 июня 2023 года Фото: OLEG TUCHYNSKY/AFP

Последствия подрыва Каховской ГЭС будут катастрофическими

По предварительному прогнозу "Укргидроэнерго", ожидается, что вода из Каховского водохранилища полностью сойдет в низовье Днепра в течение следующих четырех дней. Речь идет об объеме воды 18,2 км³. Такие последствия как опустошение Каховского водохранилища и затопление территории вокруг Днепра могут быть катастрофическими, предупреждают эксперты.

"Каховское водохранилище опустошится очень быстро. Это обнаженное дно с илом и гибель сотен видов растений и животных. Это повлечет за собой нехватку питьевой воды и засуху на всем юге, который снабжался водой именно из Каховской ГЭС. Это размытые скотомогильники, кладбища, захоронения, которые окажутся в поверхностных водах в низовье Днепра", - прогнозирует потенциальные последствия разрушения Каховской ГЭС и осушения Каховского водохранилища глава Национального экологического центра Украины Руслан Гаврилюк. К тому же, по его словам, под воду уйдет и исчезнет уникальная экосистема днепровских пойм, островов в низовьях Днепра.

Однако сейчас в Украине думают, как оперативно предотвратить другую беду - чтобы машинное масло, которое было в агрегатах Каховской ГЭС, не разлилось в Черное море и не повлекло за собой экологическую катастрофу. "И в турбинах, и в трансформаторах Каховской ГЭС хранилось 450 тонн масла. Какое количество масла вылилось, мы точно не знаем, но понимаем, что это больше 150 тонн. Оно где-то оседает по течению, потому что большой промыв, а в конечном итоге окажется в Черном море" , - констатирует в интервью DW генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

По его словам, об этом Украина проинформировала всех международных партнеров. Из-за подрыва Каховской ГЭС Украина открыла уголовное производство по статье Уголовного кодекса "Экоцид". "Начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны", - отмечается в сообщении Офиса генерального прокурора.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет о серьезных экологических последствиях подрыва российскими оккупантами плотины Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области и отмечает, что такие действия могут быть приравнены к использованию оружия массового уничтожения. "В результате агрессии и подрыва Каховской ГЭС была повреждена или полностью разрушена региональная биосистема южной дельты Днепра, а также Причерноморье. Россия разрушила оросительную систему на юге Украины и инфраструктуру водоснабжения оккупированного Крыма", - написал Ермак в Telegram.

Угроза для Запорожской АЭС

Хотя подрыв Каховской ГЭС напрямую не повлиял на ситуацию в энергосистеме Украины и угроз для стабильности электроснабжения нет, однако украинские власти опасаются потенциальных рисков для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в данный момент контролируемой Россией. Ведь ставки-охладители для реакторов ЗАЭС берут воду для охлаждения именно из Каховского водохранилища.

"Существует разработанный перечень мер, необходимых, если уровень воды в Каховском водохранилище будет падать, и соответствующие инструкции, как действовать персоналу ЗАЭС, чтобы обеспечить ее безопасность", - заявил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

В министерстве энергетики Украины сообщили, что эксперты "Энергоатома" постоянно мониторят ситуацию с уровнем воды в прудах-охладителях ЗАЭС.

Украинское контрнаступление по плану?

Российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС, чтобы остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины, предполагают в Киеве. "Этот террористический акт является признаком паники путинского режима и попыткой усложнить действия украинских Сил безопасности и обороны. Он станет весомым доказательством на международном трибунале, который несомненно ожидает каждого причастного к совершению военных преступлений на территории Украины", - заявили в Главном разведывательном управлении Украины.

Однако разрушение ГЭС не помешает Силам обороны и дальше освобождать оккупированные территории, уверяют в минобороны Украины. "Утром было совещание относительно того, влияет ли эта катастрофа на позиции наших ВСУ. На сегодня все происходит по плану", - подчеркнула заместитель министра обороны Анна Маляр.

В управлении стратегических коммуникаций ВСУ отметили, что имеют все необходимое для контрнаступления, в том числе на юге страны. "Украина обеспечена всеми необходимыми плавсредствами и понтонно-мостовыми переправами для форсирования водных препятствий. Коварные действия противника, создающие социальный и экономический кризис, не остановят Силы обороны Украины, которые готовы освободить оккупированные территории Украины", - говорится в сообщении управления стратегических коммуникаций.

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