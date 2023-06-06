Запад решительно осудил подрыв Каховской ГЭС

"Терроризм России" достиг новых масштабов после разрушения Каховской ГЭС, заявляют лидеры западных стран. Многие из них прямо возлагают вину на Москву и требуют привлечь ее к ответственности.

Страны Запада резко осудили совершенный в ночь на вторник, 6 июня, подрыв дамбы на Каховской ГЭС, в результате которого возникла угроза затопления больших территорий Украины. Многие из западных политиков прямо возлагают ответственность на Россию. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в интервью немецкому телеканалу WDR заявил, что разрушение Каховской ГЭС знаменует собой "новое измерение" в развязанной РФ войне против Украины Шольц, однако, не стал напрямую возлагать ответственность за случившееся на Россию, хотя и отметил, что оно вписывается в то, как президент РФ Владимир Путин ведет эту войну. "Это согласуется со многими преступлениями, которые, как мы видели, совершали российские солдаты в Украине, и является частью военных действий, в ходе которых были атакованы гражданские объекты - города, деревни, больницы, школы", - подчеркнул Шольц.

Вопрос о Каховской ГЭС обсудят на саммите ЕС

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что потрясен прорывом Каховской ГЭС, и возложил ответственность за произошедшее на Москву. "Разрушение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление - и мы привлечем Россию и ее представителей к ответственности", - написал Мишель в Twitter, добавив, что поднимет этот вопрос на июньском саммите ЕС и предложит "дополнительную помощь затопленным районам".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в связи с прорывом ГЭС выразил обеспокоенность последствиями для населения и окружающей среды. "Разрушение Каховской ГЭС сегодня подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде", - написал Столтенберг в Twitter, назвав произошедшее "возмутительным актом, который в очередной раз демонстрирует жестокость войны России в Украине".

Лидеры балтийских государств назвали разрушение гидроэлектростанции военным преступлением, за которое Россия должна понести ответственность. "Сегодня мы являемся свидетелями беспрецедентного нападения России на гражданскую инфраструктуру Украины, - заявил литовский президент Гитанас Науседа. - Разрушение крупной плотины - это военное преступление, которое непосредственно угрожает тысячам людей. Россия должна понести за это ответственность. А Украина должна выиграть эту войну, чтобы обезопасить себя!"

"Российский терроризм только что достиг нового масштаба", - написал в Twitter президент Латвии Эгилс Левитс. - Украина должна выиграть эту войну, ради всех нас!" Президент Эстонии Алар Карис тоже заявил об "акте терроризма". Главы всех трех государств Балтии призвали Россию к ответственности.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал разрушение ГЭС военным преступлением, которое "приведет к экоциду, огромному экономическому ущербу и перемещению тысяч людей".

"Преднамеренное нападение на чисто гражданскую инфраструктуру" подверг решительной критике министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, заявив о "катастрофе" и "военном преступлении". "Разрушение Каховской дамбы - это чудовищный акт", - написал Клеверли в Twitter, добавив, что Лондон готов "оказать поддержку Украине и тем, кто пострадал от этой катастрофы".

Смотрите также: