Прорыв дамбы Каховской ГЭС: каковы последствия для ВСУ

В Херсонской области разрушена Каховская ГЭС, в результате затоплены населенные пункты ниже по течению Днепра. DW - с оценками экспертов и политиков последствий катастрофы для действий ВСУ.

Каховской ГЭС более не существует. Плотина прорвана, колоссальные массы воды хлынули вниз по Днепру. Разрушение станции знаменует собой "новое измерение" в развязанной РФ войне против Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). Он не стал напрямую возлагать ответственность на Россию, однако отметил, что это вписывается в то, как президент РФ Владимир Путин ведет эту войну.

Независимые эксперты, не говоря уже о представителях украинской стороны, абсолютно уверены в том, что Каховскую ГЭС взорвали российские военные. DW о том, как техногенная катастрофа повлияет на контрнаступление ВСУ.

Самое уязвимое место ГЭС - машинный зал

У замглавы Херсонской областной рады Юрия Соболевского нет никаких сомнений в том, кто взорвал ГЭС. "Объект полностью контролировался военными Российской Федерацией, которые уже очень давно ограничили доступ туда гражданским специалистам - гражданам Украины. Было зафиксировано, что там работали российские инженерные войска, которые завезли туда большое количество закрытого оборудования в ящиках - предположительно взрывчатки.

Прорыв дамбы на Каховской ГЭС Фото: Ukrainian Presidential Office via AP/picture alliance

Плюс характер повреждений, которые видны на доступных видео и фото со спутников и дронов. Ну, нет у Украины таких вооружений, чтобы разрушить настолько мощное гидротехническое сооружение", - указал он 6 июня в эфире программы DW Новости Шоу.

С такой оценкой согласен и военный эксперт Юрий Федоров. Он считает, что разрушить Каховскую ГЭС можно было только взрывами тщательно продуманно расположенной взрывчатки. "Самым уязвимым местом считался машинный зал этой ГЭС. Что, собственно, и произошло. Есть все основания считать, что взрывы были произведены именно в этом машинном зале", - отметил Федоров, отвечая на вопросы в эфире программы Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр "Breakfast Show".

Каким будет последствия для контрнаступления ВСУ?

Что же касается последствий прорыва Каховской ГЭС с точки зрения ожидаемого украинского контрнаступления, то израильский аналитик Сергей Ауслендер в эфире программы "Breakfast Show" выразил мнение, что на планах ВСУ это не скажется.

"Регион от Каховки и ниже на юг мне представлялся крайне малоперспективным направлением, - говорит израильский военный аналитик. - Все события должны будут развиваться выше - Запорожье, Донбасс, может, на границе с Россией. Генштаб ВСУ, конечно, теперь будет корректировать свои планы, но в принципе о возможности подрыва этой ГЭС говорили еще чуть ли не год назад. Так что я уверен, что украинский генштаб учитывал такую возможность в своих планах", - пояснил эксперт.

Россияне же взорвали плотину потому, предполагает Ауслендер, что видели в районе Херсона угрозу высадки украинского десанта: "И вот, чтобы пресечь возможность высадки этого десанта, плотину и взорвали".

Аналогичной точки зрения придерживается Юрий Федоров: "По дамбе Каховской ГЭС, как, наверное, предполагали в Москве, могла перебрасываться на левый берег тяжелая техника. Теперь сведена к нулю перспектива форсирования Днепра, потому что на затопленный левый берег высаживаться со сколько-нибудь серьезной военной техникой невозможно. Это создает возможность передислоцировать какие-то части и соединения из Херсонской области в Запорожскую - туда, где ожидаются главные события украинского наступления. В этом мог быть какой-то расчет".

Подоляк: "У нас варианта "не наступать" не существует Фото: REUTERS

"У нас варианта "не наступать" не существует", - заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ведущим "Breakfast Show", говоря о последствиях для украинского контрнаступления. Он ссылается на консолидированную позицию украинского общества, от 92 до 96 процентов которого, по его словам, хочет справедливого финала войны. "Не существует компромисса, который бы был принят внутри Украины, не существует компромисса, который бы был принят нашими партнерами. Справедливый финал - это восстановить территорию и суверенитет Украины", - уточнил Подоляк.

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович также убежден, что прорыв Каховской ГЭС не повлияет на планы украинского контрнаступления. "В любом случае форсирование Днепра - очень сложная операция, и основной расчет наш был конечно же не там, - заявил он в эфире программы DW Новости Шоу. - Левобережье Херсона не было основным направлением наступления, потому что форсирование под огнем, под ударами авиации это нерешаемая задача. Наше командование на это не пошло бы".

По мнению Арестовича, главная цель, которую подрывом ГЭС преследовала Россия, состояла в том, чтобы "показать мировому сообществу, что вот, смотрите, к каким последствиям приводит украинское контрнаступление, давайте же его останавливать".

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