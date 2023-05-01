Подоляк: Россия изменила тактику ракетных ударов по Украине

На 433-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 2 мая (время московское).

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Украине "ничего не известно" о миротворческой миссии папы римского Франциска по урегулированию военного конфликта с Россией, сообщает CNN со ссылкой на чиновника, близкого к офису украинского президента. "Президент Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры и ведутся, то без нашего ведома и одобрения", - сказал собеседник телеканала, чье имя не раскрывается. Накануне папа римский Франциск рассказал журналистам, что Ватикан Ватикан участвует в непубличной миссии, целью которой является установление мира в Украине. По словам понтифика, он обсуждал эти вопросы на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и митрополитом РПЦ Иларионом в Будапеште.

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Российские военные изменили тактику ракетных ударов по Украине, прицельно атакуя гражданские объекты, заявил в эфире национального телемарафона советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. "Совершенно очевидно, что определенная смена тактики есть. В этом нет сомнений, потому что они наносят прямые удары именно по гражданским, многоквартирным зданиям или местам, где есть много жилья гражданского населения", - рассказал он. Подоляк высказал несколько версий, какие цели преследует Минобороны РФ, применяя именно такую тактику. В частности, по его мнению, российские военные хотят спровоцировать определенные реакции в Украине, например, чтобы ВСУ пошли в контрнаступление без должной подготовки. Москва также пытается повлиять на жителей западных стран, которые под впечатлением от убийств мирных украинцев могут начать требовать срочных переговоров, считает Подоляк. "Третья причина - они хотят понять, можно ли атаковать не только по тем траекториям, по которым они атаковали зимой и осенью, можно ли атаковать в обход наших систем ПВО гражданское население. И они смотрят, полностью ли мы закрыли небо или нет", - добавил он.

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В очередном обзоре ситуации по войне в Украине американский Институт изучения войны (ISW) указывает на изменение российским Минобороны тактики информирования о ракетных ударах по территории соседней страны. После очередной масштабной ракетной атаки в ночь на 1 мая ведомство заявило об ударах по украинским военным объектам и успешной остановке производства военных ресурсов, отмечают аналитики. Они также ссылаются на кадры с геолокацией из Павлограда Днепропетровской области, на которых видно, что одна из ракет попала в Павлоградский химический завод и вызвала мощный взрыв. Минобороны РФ в последнее время изменило свою риторику и активно описывает ракетные удары, по всей вероятности, пытаясь снизить уровень беспокойства в российском информпространстве относительно украинского контрнаступления, считает ISW.

Россия усиливает полицейский режим на оккупированной части Запорожья

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Российские силы на контролируемой ими территории Запорожской области усиливают контрразведывательный и полицейский режимы, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке в Facebook. "В частности, в населенных пунктах Дорожнянка, Решетиловка, Константиновка и Чумацкое захватчики запретили въезд гражданским лицам без местной регистрации", - отмечается в заявлении. Между тем, в Горностаевке Херсонской области украинский Генштаб отмечает "значительные проблемы с сотовой связью российских операторов в отличие от устойчивой связи национальных операторов Украины", этот факт местное командование оккупационных войск представляет как результат поражения ВСУ.

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По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские силы нанесли 19 ракетных ударов, при этом украинцы уничтожили 15 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Кроме того, ВС РФ совершили 17 авиационных ударов и 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в результате есть погибшие и раненые из числа мирного населения, в том числе дети, разрушены и повреждены жилые многоэтажки, частные жилые дома, школы, больницы, детские сады и другая гражданская инфраструктура, отмечается в утренней оперативной сводке в Facebook . Россияне по-прежнему концентрируют основные усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где отражена 41 атака противника, а в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, в этих городах украинские воины держат оборону, указывается далее.

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Надеждам Украины на более конкретную перспективу членства в НАТО, судя по всему, в ближайшее время не суждено сбыться, передает агентство dpa. По его информации, США и Германия недавно за закрытыми дверями дали понять, что не хотят выходить за рамки расплывчатой декларации НАТО 2008 года. В этой декларации главы государств и правительств согласились, что Украина и Грузия должны стать членами альянса. Однако конкретного графика или дорожной карты для этого предоставлено не было.

СМИ: В боях за Бахмут погибли два канадских добровольца

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В боях за Бахмут 26 апреля погибли два канадских добровольца, служивших в Интернациональном легионе, сообщает CBC News. Командир 27-летнего Кайла Портера и 21-летнего Коула Зеленко сообщил изданию, что их часть подверглась интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны российских сил. По его словам, Портер, Зеленко и как минимум еще трое украинских солдат укрылись в укрепленном бункере, но он был разрушен прямым попаданием.

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В течение 1 мая российские силы совершили 14 обстрелов из минометов и ствольной артиллерии пограничных районов Сумской области - Белопольской, Юнаковской, Шалыгинской и Середино-Будской территориальных общин; там было зафиксировано 139 взрывов, сообщает Сумская областная военная администрация.

Один местный житель получил ранения ног и рук из-за несоблюдения минной безопасности: тракторист заехал на поле, проигнорировав таблички "Мины", и подорвался во время работы.

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В Краматорске Донецкой области ночью раздалось по меньшей мере 5 взрывов, передает корреспондент "РБК-Украина" . В области объявлена воздушная тревога.

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался за получение украинцами гражданства РФ на оккупированных территориях, если это поможет избежать репрессий. Накануне с такой же рекомендацией выступил омбудсмен Верховной рады Дмитрий Лубинец, однако позднее вице-премьер Ирина Верещук призвала не брать российские паспорта. Подоляк написал в Twitter , что в словах обоих этих представителей украинского государства нет противоречия: "Если у вас есть возможность не получить российский паспорт, постарайтесь его не получить. Если вам нужно взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий и пыток, берите. Принципиальная гражданская позиция заслуживает наивысшей похвалы. Но никому не выгодно увеличение количества украинских пленных или замученных граждан. Украина не будет преследовать граждан, пассивно получивших "российское гражданство". Ключевое - пассивно, под жестким принуждением".

Шольц: Оружие ФРГ не должно применяться для обстрелов России

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Украина не должна применять поставленное ФРГ оружие для обстрелов российской территории, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). По данным агентства Reuters, выступая в рамках диалога с общественностью в Бендорфе (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), он подчеркнул, что такие же требования озвучивали и другие страны Запада, которые предоставляют Украине вооружения. По словам Шольца, Киеву должна быть оказана вся необходимая помощь, однако при этом следует сделать все, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО.

По словам канцлера, на получение боеприпасов для поставленных Германией самоходных артиллерийских установок (САУ) Gepard Украина может рассчитывать с августа. Сейчас налаживается производство, но это займет некоторое время, уточнил Шольц.

Хроника событий 1 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 мая 00.00 - 13.59 >>>

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