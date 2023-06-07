Президент Зеленский посещает затопленные районы Херсонщины

На 470-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 8 июня (время московское).

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Украина владеет инициативой на большинстве участков фронта, идут ожесточенные бои. Такова информация, которую распространило утром в четверг, 8 июня, министерство обороны Великобритании в традиционной сводке британской разведки. При этом, судя по действиям российской армии, она пытается как можно скорее перейти в наступление - в частности, чеченский отряд "Ахмат" предпринял безуспешную попытку захватить город Марьинка под Донецком.

Уровень воды в нижнем течении Днепра продолжал расти на протяжении среды, но в четверг, вероятно, начнет снижаться, считает британская разведка. Эвакуация людей осложнена из-за постоянных обстрелов.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область. Информация об этом появилась в в соцсетях Зеленского. Президент собирается заняться рабочими вопросами, связанными с прорывом плотины Каховской ГЭС, - эвакуацией населения, перспективой обновления экосистемы и оперативной военной обстановкой в этом районе.

"Важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсона", - написал Зеленский.

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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предположил, что некоторые страны альянса могут разместить войска в Украине, если государства блока, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на июльском саммите в Вильнюсе, сообщила британская газета The Guardian .

"Если НАТО не сможет договориться о четком пути для Украины, существует вероятность того, что некоторые страны могут принять меры в индивидуальном порядке. Мы знаем, что Польша очень заинтересована в оказании конкретной помощи Киеву. И я не исключаю возможности, что Польша может подключиться к делу еще активнее на национальном уровне, а за ней могут последовать страны Балтии. Это может включать в себя и возможность отправки наземных войск", - сказал Расмуссен.

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Фото: Evgenia Novozhenina/REUTERS

Первая за два года "Прямая линия с Путиным", скорее всего, пройдет в ноябре-декабре, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в администрации президента. По словам одного из собеседников издания, выбор такого временного промежутка связан с ходом боев в Украине. Лучше дождаться "определенности с ситуацией на фронте", пояснил он.

При этом, добавил он, "Прямую линию" хотят провести до того, как в России официально начнется президентская кампания. Очередные выборы президента должны пройти 17 марта 2024 года. Совет Федерации, согласно действующему законодательству, должен назначить их в период с 8 по 17 декабря.

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Бывший вице-президент США республиканец Майк Пенс заявил, что в случае избрания президентом он будет продолжать оказывать военную помощь Украине в отражении российской агрессии. "Мы должны дать людям в Украине возможность сражаться", - сказал он в беседе с гражданами в эфире американской телекомпании CNN. "Я знаю, кто должен победить в войне в Украине - это те люди, которые сражаются за свою свободу и восстановление своего национального суверенитета в Украине", - указал он.

Ранее Майк Пенс официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президент США от Республиканской партии.

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Российские войска не были готовы к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС и понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике, говорится в очередной сводке Генштаба ВСУ. "В частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе ВС РФ есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести. Также, в указанных подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильную и бронетанковую технику, другое военное имущество", - отмечается в сообщении Генштаба.

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Темпы падения уровня воды в Каховском водохранилище снизились с 11 см в час (пиковый показатель от 6 июня) до 5-7 см в час, сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По состоянию на 18.00 часов 7 июня уровень воды снизился примерно на 2,8 метра и достиг 14,03 метра. Если уровень воды в водохранилище опустится ниже 12,7 метра, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) не сможет забирать из него воду, указывается в сообщении МАГАТЭ. В связи с этим специалисты ЗАЭС постоянно пополняют резервуары водой из Каховского водохранилища.

Вашингтон: В разрушении Каховской ГЭС виновата Москва

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Вашингтон возложил ответственность за разрушение Каховской гидроэлектростанции на Москву. "Эта плотина была под контролем россиян, и они несут ответственность за разрушения, причиненные войной. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать народ Украины в это непростое время", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в Вашингтоне. Если бы Россия не осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину, то трагедии бы не случилось, подчеркнула она.

Каховская ГЭС: темпы подъема воды в затопленных районах снизились

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Несмотря на продолжающийся рост уровня воды на территориях вблизи Каховской гидроэлектростанции, темпы подъема снизились, сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" зампредседателя ГСЧС Украины Владимир Демчук . По его словам, из мест затоплений удалось эвакуировать более 1,9 тысячи граждан, среди них 103 ребенка, для эвакуации подготовлен необходимый транспорт, определены маршруты и районы для вывоза людей.

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Всемирный банк готов поддержать Украину в проведении быстрой оценки ущерба, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС, и объема необходимой помощи. Об этом заявила в Twitter директор Всемирного банка по вопросам операционной деятельности Анна Бьерде.

В результате артиллерийского удара россиян по Украинску погибли три человека

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Двое взрослых и один ребенок погибли вечером 7 июня в результате ударов российских войск по Донецкой области. "Украинск в Донецкой области подвергся артобстрелу. Пострадали гражданские. Известно о трех погибших - взрослые и один ребенок. Также есть трое раненых детей", - написал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram .

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Латвия предоставит Украине 200 млн евро для преодоления последствий катастрофы на Каховской ГЭС. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "В разговоре с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем я поблагодарил за помощь и общую позицию - Россия должна нести ответственность. Вместе с нашими партнерами готовим решения и санкции", - написал Шмыгаль.

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Франция направит Украине необходимую гуманитарную помощь в связи с катастрофой на Каховской ГЭС. "Я заявил президенту Зеленскому о солидарности с украинским народом... В ближайшие несколько часов мы отправим помощь, которая будет соответствовать неотложным нуждам", - написал президент Франции Эмманюэль Макрон в Twitter на французском, английском и украинском языках.

Источник в Елисейском дворце пояснил телеканалу BFM, что речь идет об отправке около 10 тонн гуманитарной помощи, в том числе средств гигиены, оборудования для очистки воды и медикаментов.

Владимир Зеленский: Оккупационные силы России не спасают людей от потопа

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Российские оккупационные силы в Херсонской области не занимаются спасением местных жителей в населенных пунктах, затопленных после прорыва плотины Каховской ГЭС, заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Совершенно катастрофическая ситуация на оккупированной части Херсонской области. Оккупанты просто бросили людей в этих страшных условиях. Без спасения, без воды, прямо на крышах домов в затопленных общинах. И это еще одно сознательное преступление России: после того, как государство-террорист повлекло за собой катастрофу, оно еще и максимизирует ущерб от него", - заявил Зеленский.

Ранее российские издания "Верстка", "Агентство" и "Медиазона" сообщили со ссылкой на чаты в Telegram и рассказы волонтеров, что на левом берегу Днепра, который находится под контролем сил РФ, сотни людей ждут эвакуации, но оккупационные российские власти иногда даже мешают спасению, не пропуская в зону затопления лодки.

Хроника событий 7 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 июня 00.00 - 13.59 >>>

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