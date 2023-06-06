Разрушение Каховской ГЭС и другие события 468-го дня войны

Разрушение плотины Каховской ГЭС привело к затоплению обширных территорий. Власти Украины эвакуируют население из зоны подтопления. С обвинениями сторон не согласны независимые эксперты. Финляндия выслала дипломатов РФ.

На 468-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 4 июня, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Главной темой дня стало разрушение плотины Каховской ГЭС в Херсонской области: потоки воды из водохранилища хлынули в Днепр, что привело к затоплению обширных территорий, сама станция ушла под воду. Стороны обвинили в этом друг друга. Сразу после происшествия украинское оперативное командование "Юг" заявило, что плотина была подорвана российскими войсками. Позднее президент Украины Владимир Зеленский также обвинил российские силы в разрушении плотины ГЭС.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины назвало разрушение Каховской ГЭС "очевидным терактом и военным преступлением. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в эфире Breakfast Show, что, согласно предварительным разведданным, подрыв Каховской ГЭС совершила 205-я мотострелковая бригада ВС России. Подоляк отметил, что произошедшее внесет коррективы в планы контрнаступления, но не изменит их стратегически.

В то же время "мэр" захваченной армией РФ Новой Каховки Владимир Леонтьев в беседе с российскими государственными СМИ отрицал подрыв на территории ГЭС и заявил, что на объекте в результате "ночных ударов" разрушены задвижки, происходит неконтролируемый сброс воды ниже по течению.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ситуацию вокруг Каховской ГЭС результатом "преднамеренной диверсии" со стороны Украины.

Мнение независимых экспертов

В отличие от представителей Киева и Москвы, независимые расследователи допускают, что плотина Каховской ГЭС разрушилась не в результате взрыва или обстрела, а из-за полученных ранее повреждений.

В частности, основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев обращает внимание на спутниковые снимки, на которых локальные повреждения и сброс воды были видны еще до прорыва плотины. "Судя по этому сбросу воды под упавшим куском дороги (на снимке от 5 июня), плотина таки сама разрушалась постепенно. Может оттого и кусок дороги упал, учитывая, что там давно была дырень", - написал он в Twitter.

В своей ежедневной сводке, посвященной событиям на войне, Левиев отметил, что команда CIT не обнаружила ни одного внушающего доверие фото- или видеоподтверждения взрыва или обстрела.

Эвакуация населения

Президент Зеленский в ходе экстренного заседания СНБО по ситуации в Херсонской области сообщил, что в зоне подтопления оказалось 80 населенных пунктов. Поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Затопленная улица в Херсоне после прорыва плотины ГЭС Фото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

По словам заместителя генпрокурора Украины Виктории Литвиновой, из затопленных населенных пунктов необходимо эвакуировать более 40 тысяч человек. "На подконтрольной Украине территории эвакуации подлежит более 17 тысяч человек, украинская власть уже начала эвакуацию, - заявила она в телеэфире. - Кроме того, на неподконтрольной Украине территории должны быть эвакуированы около 25 тысяч наших людей, о которых совсем не думает так называемая оккупационная "власть".

По данным российских оккупационных властей Херсонской области Украины, в зону возможного затопления попадают 14 населенных пунктов, где проживают 22 тысячи человек. На подконтрольной российской армии территории Новокаховского городского округа из-за подтоплений после разрушения Каховской ГЭС с 12.00 введен режим чрезвычайной ситуации.

Назначенный Россией "мэр" Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил ТАСС, что отремонтировать Каховскую ГЭС, "предположительно, невозможно". Укргидроэнерго также полагает, что станция не подлежит восстановлению. "В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена", - сообщила украинская компания.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал разрушение плотины экоцидом. Он также выразил уверенность, что подрывом плотины российские силы пытаются остановить контрнаступление ВСУ.

Энергоатом Украины заявил, что разрушение плотины Каховской ГЭС может иметь отрицательные последствия для Запорожской АЭС: вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. В то же время Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭСнет, эксперты МАГАТЭ внимательно следят за ситуацией.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте из-за разрушения Каховской ГЭС. Генпрокуратура Украины также начала досудебное расследование из-за подрыва электростанции.

Киев призвал созвать срочное заседание Совбеза ООН. В МИД Украины также хотят вынести вопрос о подрыве ГЭС "на заседание Совета управляющих МАГАТЭ", а также обсудить задействование механизма гражданской защиты ЕC.

Международная реакция

Страны Запада резко осудили подрыв плотины на Каховской ГЭС. Многие из западных политиков прямо возлагают ответственность на Россию. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в интервью немецкому телеканалу WDR заявил, что разрушение Каховской ГЭС знаменует собой "новое измерение" в развязанной РФ войне против Украины. Шольц не стал напрямую возлагать ответственность за случившееся на Россию, но отметил, что оно вписывается в то, как президент РФ Владимир Путин ведет эту войну.

Ответственность за разрушение Каховской ГЭС несет Россия, убеждена министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Есть только один ответственный за эту рукотворную экологическую катастрофу: преступная агрессивная война России против Украины", - цитирует Бербок агентство dpa.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что потрясен прорывом Каховской ГЭС, и возложил ответственность за произошедшее на Москву. "Разрушение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление - и мы привлечем Россию и ее представителей к ответственности", - написал Мишель в Twitter, добавив, что поднимет этот вопрос на июньском саммите ЕС

Европейский Союз осудил разрушение плотины Каховской ГЭС, возложив ответственность за произошедшее на Россию.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал разрушение плотины "еще одним разрушительным последствием" вторжения России в соседнюю страну.

Ход боевых действий

ВСУ продолжили наступление на Южно-Донецком направлении, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе и задействовав новую бригаду в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное, следует из сводки министерства обороны России. Ведомство утверждает, что украинских военных удалось остановить, а также заявляет об уничтожении 8 танков Leopard. Украинская сторона не комментировала эту информацию.

Обстрелы украинской территории

Ночью Украина подверглась воздушной атаке, сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, речь идет о ракетах типа Х-101/555, выпущенных из района Каспийского моря российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС. По предварительной информации, украинская система ПВО уничтожила 20 воздушных целей, попаданий в столице не зафиксировано, никто не пострадал.

По данным Генштаба ВСУ, минувшей ночью российские силы в ходе массированного удара применили 35 крылатых ракет, все они были уничтожены в воздухе украинскими войсками.

Под ночной ракетный обстрел российских сил попали Киев и Харьков. О взрывах в столице сообщил мэр Виталий Кличко. В Деснянском районе Киева зафиксировано падение обломков на проезжую часть, повреждена линия электропередачи троллейбусного сообщения и частично выбиты окна одного из магазинов. В области сработала система ПВО, указали в региональной администрации.

Зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах Харькова. По предварительным данным, речь идет о ракетах комплекса С-300. города.

Ситуация в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что на территории области, в частности в Новой Таволжанки, "сегодня противника нет".

Между тем "Русский добровольческий корпус", бойцы которого зашли на территорию Белгородской области и захватили там пленных, заявил в опубликованном видео, что в Шебекино орудуют мародеры, а Новая Таволжанка "просто брошена" российскими властями.

Финляндия объявила персонами нон грата девять сотрудников посольства России. В сообщении пресс-службы правительства в Хельсинки подчеркивается, что разведдеятельность, которой занимаются в действительности эти россияне, несовместима с их дипломатическим статусом.

Суд в Кёльне оштрафовал пророссийскую активистку Елену Колбасникову на 900 евро за одобрение войны РФ против Украины. Штраф относительно небольшой, потому что доход женщины - около 1000 евро в месяц, сообщил наш корреспондент из здания суда. Колбасникова сказала ему, что вскоре сменит свое украинское гражданство на российское.

Смотрите также: