СФ одобрил денонсацию договора с Украиной об Азовском море

На 469-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 7 июня (время московское).

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Совет Федерации РФ одобрил законопроект о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Законопроект был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 24 мая. Нижняя палата российского парламента приняла его 1 июня.

Договор между Россией и Украиной был подписан в 2003 году в Керчи. В нем прописывались вопросы судоходства торговых и военных кораблей и судов других стран в Азовском море и Керченском проливе. Украина денонсировала это соглашение в феврале 2023 года.

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В зоне затопления из-за прорыва плотины Каховской ГЭС оказались от 22 до 40 тысяч человек, заявил назначенный РФ "врио губернатора" аннексированной части Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live". Под воду, по его словам, также ушли минные поля, которые российские военные устроили на территории региона. При этом, как отметил Сальдо, с военной точки зрения оперативно-тактическая ситуация после разрушения плотины ГЭС сложилась в пользу ВС России.

Примерно такие же цифры накануне привел в Twitter генеральный прокурор Украины Андрей Костин, по словам которого более 40 тысяч жителей Херсонской области находятся под угрозой затопления, включая более 25 тысяч человек на территории, оккупированной Россией.

В аннексированной РФ части Херсонской области объявлен режим ЧС

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Назначенная Россией "администрация" аннексированной части Херсонской области объявила режим чрезвычайной ситуации после прорыва плотины Каховской ГЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Накануне режим ЧС был введен в Новокаховском районе, где непосредственно расположена плотина ГЭС, разрушенная в ночь на 6 июня.

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Разрушение плотины Каховской ГЭС в Херсонской области и вызванное этим наводнение могут вынудить Украину скорректировать некоторые планы контрнаступления, сообщила американская телекомпания CNN со ссылкой на источники. Из-за случившегося украинским войскам будет сложнее переправиться через Днепр и атаковать российские позиции. "Все, что планировалось ниже по течению от плотины, вероятно, придется перепланировать", - сказал телекомпании посол одной из европейских стран в Вашингтоне.

По словам источников CNN, власти США и других стран Запада заметили признаки, указывающие на то, что Украина начала контрнаступление. За последние два дня в Украине существенно усилились боевые действия, украинские войска используют артиллерию и проводят наземные атаки, чтобы выявить слабые места в российской обороне. Последние две недели ВСУ также проводят так называемые формирующие операции - вспомогательные или подготовительные. Когда именно они завершатся и начнется наступление, неясно. Власти Украины уже заявляли, что не станут объявлять о начале крупной военной операции.

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В оккупированном российскими войсками городе Новая Каховка в результате разрушения плотины Каховской ГЭС и вызванного этим наводнения погибли сотни животных, содержавшихся в зоопарке комплекса отдыха "Казкова дiброва", сообщила директор учреждения Елена Навроцкая. По ее словам, когда работники в 6 утра пришли на территорию зоопарка, все уже было затоплено, "плавали трупы животных и части построек". Погибли около трехсот питомцев, в том числе зеленые мартышки, павлины, еноты, сурки, попугаи, фазаны, пони, осел, камерунские козы, морские свинки. Спастись удалось лишь нескольким лебедям и уткам. Сейчас комплекс "Казкова дiброва" полностью находится под водой, сказала Навроцкая. На официальной странице учреждения в Facebook говорится, что эвакуация животных была невозможна, поскольку близлежащая территория была заминирована российскими войсками.

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В Новой Каховке, оккупированной Россией, после прорыва плотины Каховской ГЭС пропавшими без вести числятся как минимум семь человек, сообщил ТАСС назначенный властями РФ "глава администрации города" Владимир Леонтьев. Он подчеркнул, что это данные только о людях, о которых мы знаем точно.

Полностью ушел под воду населенный пункт Корсунка на левом берегу Днепра, а деревни Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери затоплены по крыши, добавил Леонтьев. Всего в зоне затопления, пишет ТАСС, оказались 14 населенных пунктов на территории Херсонской области, аннексированной Россией. Ранее сообщалось, что из зоны затопления эвакуированы около 900 человек.

Война РФ в Украине уже выбросила в атмосферу 120 млн тонн CO2

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Война России против Украины только за первый год привела к такому же объему экологически вредных выбросов, как целая страна размером с Бельгию, сообщил нидерландский эксперт по климату Леннард де Клерк в докладе, подготовленном для конференции ООН по защите климата в Бонне. По подсчетам ученого, объем вредных эмиссий, произведенных лишь за первый год войны против Украины, составил примерно 120 млн тонн CO2-эквивалента. "В первую очередь это, безусловно, человеческая трагедия. Но имеет место и большой экологический ущерб", - сказал де Клерк в интервью агентству dpa.

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По данным властей, в Херсонской области на юге Украины в результате артиллерийского обстрела со стороны России погиб один человек. Российские войска в течение прошедшего дня неоднократно обстреливали регион, в том числе одноименную столицу региона Херсон, сообщил губернатор Александр Прокудин в Telegram. В результате один человек погиб и еще один получил ранения.

Уровень воды в Новой Каховке начал снижаться

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Оккупированная РФ Новая Каховка оказалась затопленной после разрушения плотины КГЭС Фото: Kherson Region emergency service/dpa/picture alliance

Уровень воды, поднявшийся в городе Новая Каховка в результате разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС в Херсонской области, начал снижаться, сообщила оккупационная "администрация" городского округа в среду. "Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать", - сообщается в Telegram-канале "администрации". Ранее сообщалось о поднятии уровня воды в Новой Каховке на высоту до 12 метров.

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Российские официальные лица своими обвинениями в адрес Украины в подрыве плотины Каховской ГЭС пытаются подкрепить усилия Москвы представить украинские операции в других частях страны как неудачные, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в очередном бюллетене. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся "преднамеренной диверсией украинской стороны", связанной с тем, что "наступательные действия (ВСУ. - Ред.) захлебываются", однако такое объяснение не является убедительным, поскольку украинская армия еще не проводила широкомасштабные наступательные операции, указывают аналитики.

Украинские военные в районе Херсона Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская сторона намерена направить силы с Херсонского направления для поддержки "провалившихся" наступательных операций в других местах и разрушили дамбу с целью помешать силам РФ воспользоваться ослабленной украинской обороной на правом берегу Днепра в Херсонской области. Но и это объяснение неправдоподобно, поскольку ограниченные российские силы на левом берегу реки не представляют существенной угрозы для правого берега, для защиты от которой Украине потребовалось бы укрепить свои позиции, подчеркивают эксперты ISW.

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За прошедшие сутки российские войска 19 раз обстреляли приграничные территории Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 71 взрыв и не сообщила о пострадавших, указав лишь, что в Белопольской общине повреждена линия электропередачи, в Великописаревской общине повреждены частный жилой дом и гараж, а в Середино-Будской общине - 8 частных домов и хозяйственные постройки.

Украина и РФ в Совбезе ООН обвинили друг друга в разрушении плотины КГЭС

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Россия и Украина в ходе заседания Совета Безопасности ООН, созванного в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС, вновь обвинили друг друга в причастности к техногенной катастрофе. Постоянный представитель Украины при всемирной организации Сергей Кислица, возложив ответственность на Россию, назвал происшествие "подрывом бомбы массового экологического уничтожения" и "масштабным экологическим терактом". По словам Кислицы, Москва преследовала цель поразить как можно большее число людей и нанести масштабный экологический ущерб.

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя возложил ответственность за разрушение дамбы на Украину, обвинив ее в намеренном подрыве плотины. По его словам, ВСУ сделали это, чтобы отвлечь внимание от перегруппировки войск и нанести ущерб жителям прилегающих к ГЭС районов.

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Разрушенная плотина Каховской ГЭС Фото: Ukrainian Presidential Office via AP/picture alliance

Спецслужбы и военные Великобритании изучают обстоятельства прорыва плотины Каховской ГЭС, чтобы понять, взорвали ли дамбу российские силы, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак. По его словам, делать окончательные выводы о причинах аварии пока "слишком рано", но разрушение плотины Каховской ГЭС - "крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру в Украине" с начала войны. "Атаки на гражданскую инфраструктуру ужасны и неправильны. Мы уже видели подобные случаи в этом конфликте, но еще слишком рано делать окончательные заключения", - сказал Сунак.

Минагрополитики - об угрозе для украинских полей

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Разрушение плотины Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в 2024 году могут превратиться в пустыню, указывает министерство аграрной политики и продовольствия страны. Без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но и источники питьевого водоснабжения населенных пунктов, отмечает ведомство.

В министерстве ожидают, что в Херсонской области будут затоплены около 10 тысяч га сельскохозяйственных земель на правом берегу Днепра и в несколько раз больше - на левом берегу, который находится под контролем российской армии. Техногенная катастрофа фактически оставила без источника воды 94 процента оросительных систем в Херсонской области, 74 процента - в Запорожской и 30 процентов - в Днепропетровской, добавили в ведомстве.

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Истребители F-16 (фото из архива) Фото: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance/dpa

Украина получила от государств-партнеров "мощное предложение" по поставке истребителей F-16, сообщил президент страны Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. "На сегодня последняя наша важная встреча - в Молдове, где я имел закрытую встречу со странами, которые точно подтвердили, что дадут нам F-16. Для этого нам нужно совместное согласование со США", - объяснил глава государства. Ранее министерство обороны Украины оценило количество F-16, необходимое для освобождения территории от российских войск, в 4 эскадрильи или 48 самолетов.

Франция предложила помощь Украине в свете разрушений на Каховской ГЭС

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Франция готова оказать помощь Украине в ликвидации последствий разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. С соответствующим предложением выступило французское министерство иностранных дел . Париж глубоко обеспокоен гуманитарными и экологическими последствиями происшествия для пострадавшего населения Украины, а также для безопасности Запорожской атомной электростанции. Разрушение плотины КГЭС вновь иллюстрирует трагические последствия агрессии, за которую Россия несет исключительную ответственность, подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве.

Хроника событий 6 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 июня 00.00 - 13.59 >>>

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