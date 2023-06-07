  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ПолитикаГлобальные темы

Совбез ООН по Каховской ГЭС: РФ и Украина винят друг друга

Даниил Сотников
4 ч. назад

В ООН прорыв плотины Каховской ГЭС назвали самым значительным инцидентом, нанесшим крупнейший ущерб гражданской инфраструктуре Украины.

https://p.dw.com/p/4SHLq
Заседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН (фото из архива)Фото: ED JONES/AFP/Getty Images

Во вторник, 6 июня, в ходе заседания Совета Безопасности ООН, созванного по запросу России и Украины после прорыва плотины Каховской ГЭС, Москва и Киев вновь обвинили в аварии друг друга.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, возложив ответственность на Россию, назвал происшествие "подрывом бомбы массового экологического уничтожения" и "масштабным экологическим терактом", который стал крупнейшей за последние десятилетия антропогенной катастрофой в Европе. По словам Кислицы, Россия преследовала цель поразить как можно большее число людей и нанести масштабный экологический ущерб.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ответ возложил ответственность за разрушение дамбы на Украину, обвинив ее в намеренном подрыве плотины. По его словам, ВСУ сделали это, чтобы отвлечь внимание от перегруппировки войск и нанести ущерб жителям прилегающих к ГЭС районов.

ООН: Прорыв дамбы - крупнейший ущерб гражданской инфраструктуре Украины

Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что разрушение плотины станет, вероятно, "самым значительным инцидентом, нанесшим ущерб гражданской инфраструктуре с момента начала российского вторжения в Украину".

"Украинские власти сообщают, что по меньшей мере 40 населенных пунктов полностью или частично затоплены в одной только Херсонской области. Ожидается, что это число значительно увеличится в ближайшие дни. Серьезные последствия также ожидаются в районах, контролируемых Российской Федерацией", - сказал Гриффитс.

Заместитель генсека предупредил, что техногенная катастрофа на Каховской ГЭС станет "мощным ударом" по украинскому сектору производства продуктов питания и негативно повлияет на выработку электроэнергии. По словам Гриффитса, ООН готова в любой момент перебросить межведомственные автоколонны и персонал по оказанию помощи в районы, контролируемые Россией.

Каховская ГЭС захвачена военными РФ

Плотина Каховской гидроэлектростанции, которую уже больше года контролируют российские военнослужащие, была разрушена в ночь на 6 июня. Начался неконтролируемый сброс воды вниз по течению Днепра. Независимые аналитики допускают, что плотина могла разрушиться не в результате ночного взрыва или обстрела, а из-за полученных ранее повреждений.

Смотрите также:

В Украине разрушена Каховская ГЭС

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ приедет на ЗАЭС из-за прорыва плотины Каховской ГЭС

Глава МАГАТЭ приедет на ЗАЭС из-за прорыва плотины Каховской ГЭС

Рафаэль Гросси в ближайшие дни прибудет на Запорожскую АЭС из-за угрозы атомной станции после прорыва Каховской ГЭС.
Политика7 ч. назад
external

Как украинцы готовятся штурмовать Донецк и Луганск

Как украинцы готовятся штурмовать Донецк и Луганск

Украина готовится освобождать Донецк и Луганск. Это значит, что городских боев также не избежать и нет права на ошибку. Репортаж DW о том, как ВСУ тренируются штурмовать здания.
Политика2 июня 2023 г.02:48 мин.
external

Репортаж из окопа: как бывшие гражданские защищают Украину (30.04.2023)

Репортаж из окопа: как бывшие гражданские защищают Украину (30.04.2023)

Держаться на фронте бойцам ВСУ помогают вести с "гражданки", вера в будущее и даже юмор. Как они справляются с психологическим давлением?
Политика30 апреля 2023 г.03:11 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Заседание Совета Безопасности ООН

Совбез ООН по Каховской ГЭС: РФ и Украина винят друг друга

Политика4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Елена Колбасникова и ее адвокат Маркус Байзихт

Как в Кельне судили "фанатку Путина"

Как в Кельне судили "фанатку Путина"

Общество9 ч. назад
Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Крушение Каховской ГЭС. Суд над "фанаткой Путина". DW Шоу

Крушение Каховской ГЭС. Суд над "фанаткой Путина". DW Шоу

Политика14 ч. назад61:14 мин.
Карикатура - потирающий руки судья в мантии стоит перед конвейером, на котором чередой движутся папки с надписью "Дело Навального" с номерами от 153 и выше.

Новый процесс против Навального: судебный конвейер в работе

Новый процесс против Навального: судебный конвейер в работе

Права человека15 ч. назад
Во время торгов в аукционный зал кельнской семейной компании VAN HAM

Как в Кельне продавали картину Пикассо

Как в Кельне продавали картину Пикассо

Культура15 ч. назад
Выставка "Украинский модернизм" в кельнском Музее Людвига открылась 3 июня 2023 года

Разорвать Малевича? Русский авангард как проблема

Разорвать Малевича? Русский авангард как проблема

Культура22 ч. назад
Алексей Навальный, апрель 2023 года

За что и как Навальному хотят дать 30 лет колонии

За что и как Навальному хотят дать 30 лет колонии

Политика10 ч. назад
На главную страницу