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Глава МАГАТЭ посетит ЗАЭС из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС

Даниил Сотников
1 ч. назад

Рафаэль Гросси в ближайшие дни прибудет на Запорожскую АЭС из-за угрозы атомной станции после прорыва Каховской ГЭС.

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ на Запорожской АЭС (март 2023 года)Фото: Erik Romanenko/TASS/dpa/picture alliance

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси из-за прорыва плотины Каховской ГЭС лично отправится на следующей неделе на Запорожскую АЭС, где пройдет ротация экспертов агентства. Об этом Гросси сообщил в своем Twitter-аккаунте во вторник, 6 июня.

"Из-за вызывающих беспокойство событий после разрушения плотины Каховской ГЭС я возглавлю следующую ротацию миссии МАГАТЭ по поддержке и помощи на ЗАЭС на следующей неделе с усиленной командой. Решающий момент для ядерной безопасности", - написал Гросси.

МАГАТЭ оценило последствия разрушения Каховской ГЭС

Ранее МАГАТЭ сообщило, что хотя уровень воды в водохранилище, которое снабжает Запорожскую АЭС, падал в течение дня, на объекте есть резервные варианты, и нет краткосрочного риска для ядерной безопасности.

В агентстве отметили, что ЗАЭС не сможет больше качать воду из водохранилища, если ее уровень опустится ниже 12,7 метра. К 20.00 по местному времени уровень воды в водохранилище опустился в общей сложности на 83 см до 15,44 метра, сообщили в МАГАТЭ.

"Поскольку полная степень повреждения плотины еще не известна, а скорость потери воды колеблется, невозможно точно предсказать, когда это (падение уровня ниже 12,7 метра. - Ред.) может произойти. Однако, если текущий курс сохранится, этот уровень может быть достигнут в ближайшие пару дней", - предупредили в агентстве, добавив, что на ЗАЭС есть альтернативные источники воды для охлаждения реакторов.

Прорыв Каховской ГЭС

Плотина Каховской гидроэлектростанции, которую уже больше года контролируют российские военные, была разрушена в ночь на 6 июня - начался неконтролируемый сброс воды вниз по течению Днепра, что привело к затоплению населенных пунктов.

Что именно стало причиной разрушения плотины, доподлинно неизвестно, Россия и Украина обвиняют в произошедшем друг друга. Независимые аналитики допускают, что плотина могла разрушиться не в результате ночного взрыва или обстрела, а из-за полученных ранее повреждений.

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