  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ПолитикаСША

Претендент на пост президента США Пенс поддержал Украину

Сергей Ромашенко
41 мин. назад

В случае победы республиканец Майк Пенс готов продолжать военную помощь Киеву. Украина должна одержать победу над Россией, подчеркнул он.

https://p.dw.com/p/4SKM6
Майк Пенс
Майк ПенсФото: Jonathan Ernst/REUTERS

Бывший вице-президент США республиканец Майк Пенс заявил, что в случае избрания президентом он будет продолжать оказывать военную помощь Украине в отражении российской агрессии. "Мы должны дать людям в Украине возможность сражаться", - сказал он в беседе с гражданами в эфире американской телекомпании CNN в среду, 7 июня.

При этом Пенс пошел на конфронтацию со своим бывшим шефом - экс-президентом США Дональдом Трампом, который, комментируя российское вторжение в Украину, назвал президента РФ Владимира Путина "гением".

"Я знаю разницу между гением и военным преступником, и я знаю, кто должен победить в войне в Украине - это те люди, которые сражаются за свою свободу и восстановление своего национального суверенитета в Украине", - указал Пенс.

Претендент на пост главы государства

Ранее Майк Пенс официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президент США от Республиканской партии. От этой же партии добивается переизбрания на пост президента и Дональд Трамп. С 2017 по 2021 год Пенс был заместителем Трампа в Белом доме, но сейчас у них сложные отношения.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Кто именно будет баллотироваться на высший государственный пост от Республиканской партии, будет решено на внутрипартийных выборах. Согласно опросам, Трамп в настоящее время далеко опережает соперников, но до выборов еще многое может измениться, отмечает агентство dpa.

Смотрите также:

Как в США помогают ВСУ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Бен Ходжес: "Возможно, к концу года Украина выиграет эту войну"

Бен Ходжес: "Возможно, к концу года Украина выиграет эту войну"

Стоило ли Украине столь упорно оборонять Бахмут? Что это дает и как связано с ожидаемым контрнаступлением и c планами по возвращению Крыма? Что необходимо Украине от Запада для победы? На эти вопросы в интервью DW ответил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.
Политика18 апреля 2023 г.03:10 мин.
external

Почему многие на Западе боятся, что Россия проиграет: интервью с депутатом Верховной Рады Гончаренко (14.03.2023)

Почему многие на Западе боятся, что Россия проиграет: интервью с депутатом Верховной Рады Гончаренко (14.03.2023)

По мнению депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, "красные линии" все еще остаются в головах. "Хотя многие люди на Западе хотят, чтобы Украина выиграла войну, в то же время они боятся того, что Россия проиграет", - полагает депутат Рады. "Есть страх, что поражение России на поле боя приведет к распаду Российской Федерации, и тогда возникнет много проблем", - считает Алексей Гончаренко.
Конфликты14 марта 2023 г.26:01 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Спасатели на затопленных улицах Херсона, 7 июня 2023 года

Вашингтон: В разрушении Каховской ГЭС виновата Москва

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Экологическая катастрофа на Днепре. СБУ против КГБ. DW Шоу

Экологическая катастрофа на Днепре. СБУ против КГБ. DW Шоу

Политика17 ч. назад61:10 мин.
Карикатура - карикатурный президент России Владимир Путин с рулонами бумаги и инструментами для черчения подмышками восклицает: "Мы начертим новые границы!".

Зачем Путин возвращает черчение в школу

Зачем Путин возвращает черчение в школу

Политика17 ч. назад
одна из дач в Брестской области

В Беларуси новые правила для владельцев дач. Что изменится?

В Беларуси новые правила для владельцев дач. Что изменится?

Экономика и бизнес4 ч. назад
ChatGPT

Европу тревожит ИИ, но прежде всего - риск дезинформации

Европу тревожит ИИ, но прежде всего - риск дезинформации

Общество5 ч. назад
Тележка в немецком супермаркете с молочной продукцией, яйцами и чеком

В Германии наконец-то начинают дешеветь продукты питания

В Германии наконец-то начинают дешеветь продукты питания

Экономика и бизнес14 ч. назад
Александр Шакутин во время рабочей поездки Александра Лукашенко в 2022 году

Как белорусский бизнес добивается отмены санкций ЕС

Как белорусский бизнес добивается отмены санкций ЕС

Политика20 ч. назад
На главную страницу