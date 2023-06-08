Претендент на пост президента США Пенс поддержал Украину

Бывший вице-президент США республиканец Майк Пенс заявил, что в случае избрания президентом он будет продолжать оказывать военную помощь Украине в отражении российской агрессии. "Мы должны дать людям в Украине возможность сражаться", - сказал он в беседе с гражданами в эфире американской телекомпании CNN в среду, 7 июня.

При этом Пенс пошел на конфронтацию со своим бывшим шефом - экс-президентом США Дональдом Трампом, который, комментируя российское вторжение в Украину, назвал президента РФ Владимира Путина "гением".

"Я знаю разницу между гением и военным преступником, и я знаю, кто должен победить в войне в Украине - это те люди, которые сражаются за свою свободу и восстановление своего национального суверенитета в Украине", - указал Пенс.

Претендент на пост главы государства

Ранее Майк Пенс официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президент США от Республиканской партии. От этой же партии добивается переизбрания на пост президента и Дональд Трамп. С 2017 по 2021 год Пенс был заместителем Трампа в Белом доме, но сейчас у них сложные отношения.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Кто именно будет баллотироваться на высший государственный пост от Республиканской партии, будет решено на внутрипартийных выборах. Согласно опросам, Трамп в настоящее время далеко опережает соперников, но до выборов еще многое может измениться, отмечает агентство dpa.

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