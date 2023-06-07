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Разрушение Каховской ГЭС и его последствия

56 мин. назад

Экологи называют разрушение Каховской ГЭС и затопление в результате прорыва ее дамбы десятков населенных пунктов крупной техногенной катастрофой. О ее причинах и последствиях - досье DW.

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Прорыв дамбы Каховской ГЭС на снимке со спутника, 6 июня 2023 года
Прорыв дамбы Каховской ГЭС на снимке со спутника, 6 июня 2023 годаФото: Maxar Technologies/AP/picture alliance

Каховская ГЭС в Херсонской области, которую уже больше года контролировали российские военные, оказалась разрушена ранним утром 6 июня 2023 года. Власти Украины заявили, что на ГЭС был произведен изнутри подрыв машинного зала, в котором Киев обвинил Россию и назвал случившееся "экоцидом". Москва решительно отвергла обвинения в свой адрес, заявив, что имела место "преднамеренная диверсия украинской стороны". 

В результате прорыва дамбы ГЭС, которая, по оценкам специалистов, не подлежит восстановлению, затопленными оказались десятки населенных пунктов по обоим берегам Днепра. Власти были вынуждены проводить срочную эвакуацию населения. Наблюдатели опасаются проблем с водоснабжением близлежащих территорий и аннексированного Крыма, куда вода подавалась по Северо-Крымскому каналу, а также с безопасностью Запорожской АЭС из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище.

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