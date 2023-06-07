Разрушение Каховской ГЭС и его последствия

Экологи называют разрушение Каховской ГЭС и затопление в результате прорыва ее дамбы десятков населенных пунктов крупной техногенной катастрофой. О ее причинах и последствиях - досье DW.

Каховская ГЭС в Херсонской области, которую уже больше года контролировали российские военные, оказалась разрушена ранним утром 6 июня 2023 года. Власти Украины заявили, что на ГЭС был произведен изнутри подрыв машинного зала, в котором Киев обвинил Россию и назвал случившееся "экоцидом". Москва решительно отвергла обвинения в свой адрес, заявив, что имела место "преднамеренная диверсия украинской стороны".

В результате прорыва дамбы ГЭС, которая, по оценкам специалистов, не подлежит восстановлению, затопленными оказались десятки населенных пунктов по обоим берегам Днепра. Власти были вынуждены проводить срочную эвакуацию населения. Наблюдатели опасаются проблем с водоснабжением близлежащих территорий и аннексированного Крыма, куда вода подавалась по Северо-Крымскому каналу, а также с безопасностью Запорожской АЭС из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище.