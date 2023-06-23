Уроки Каховской ГЭС для ЕС: "Экзамен, который мы провалили"

Чем еще Евросоюз может помочь Украине после прорыва плотины КГЭС? Как предотвратить более крупную катастрофу? В Брюсселе призывают власти ЕС и правительства стран-членов к конкретным мерам.

Крупнейшая экологическая катастрофа в Европе за десятилетия - предполагаемый подрыв российской армией плотины Каховской ГЭСне уходит с повестки дня в Брюсселе. Что может сделать Евросоюз, чтобы облегчить страдания украинцев и не допустить новой подобной катастрофы в связи с продолжающейся российской агрессией? Дебаты об этом ведутся на разных уровнях среди политиков и экспертов. На нескольких дискуссиях побывала корреспондентка DW.

Масштабы трагедии на КГЭС

По данным Киева, на подконтрольной ему территории на правом берегу Днепра в Херсонской области, более 20 человек погибли во время наводнения после разрушения плотины Каховской ГЭС, из них пять человек - из-за обстрелов со стороны российских военных, десятки человек ранены. Сотни жителей погибли в населенных пунктах на территории, оккупированной Россией,на левом берегу Днепра, сообщают активисты. "Люди погибли из-за того, что оккупанты отказали в эвакуации тем, кто не имеет российского паспорта", - рассказал украинский "Центр национального сопротивления" о ситуации в Алешках.

Волонтеры и муниципальные работники укладывают в автомобиль мешки с телами, извлеченными из затопленных домов, оккупированный РФ город Голая Пристань, 16 июня Фото: Alexander Ermochenko /REUTERS

Пострадало около 20 тысяч зданий, в реку Днепр попало не менее 150 тонн машинного масла и нефти, затоплено свыше 50 тысяч гектаров леса, где обитало около 20 тысяч особей диких животных, Каховское водохранилище обмелело и покрыто мертвой рыбой - таковы официальные данные после разрушения плотины КГЭС, которые постоянно обновляются. Только экологический ущерб Киев оценил в 1,5 млрд долларов.

Независимое расследование, помощь людям и реконструкция

Россия не допускает иностранного присутствия на оккупированных территориях, однако необходимо произвести независимое расследование ущерба, нанесенного окружающей среде, заявил представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов. "Важно предпринимать активные юридические действия", - подчеркнул он, поприветствовав расследование Международного уголовного суда.

Восстановить Каховскую ГЭС будет крайне сложно, говорят специалисты - для этого потребуются инновационные решения, но в любом случае необходимо будет вносить колоссальные коррективы во все аспекты жизни, которые затрагивала работа КГЭС. "Последствия для сельского хозяйства сейчас трудно просчитать", - говорит аналитик Роман Макухин. Помимо затопления, загрязнения, отравления, оккупации и заминирования сельскохозяйственных угодий, при наводнении потеряны все запасы семян и кормов. "Катастрофа напрямую коснулась и многих промышленных предприятий, которые использовали воду из Каховского водохранилища", - указал он и призвал Евросоюз к немедленным усилиям: помощь людям, обеспечение их основных нужд и покрытие экономических потребностей при восстановлении после деоккупации.

Разрушенная плотина КГЭС со спутника Фото: 2023 Maxar Technologies/AP/dpa/picture alliance

Одна из самых насущных проблем в этом районе сейчас - доступ к питьевой воде. ЕС мобилизовал свои стратегические резервы, развернув три мобильные станции, каждая из которых очищает 120 000 литров воды в день. 16 стран - Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Испания и Швеция - в рамках Механизма гражданской защиты ЕС предоставили цистерны, водяные насосы, лодки, спасательное оборудование, генераторы и другую помощь для спасения людей в пострадавших районах. Для дальнейшей поддержки гуманитарных операций ЕС дополнительно мобилизовал полмиллиарда евро на удовлетворение экстренных потребностей, возникших в результате разрушения плотины КГЭС - сверх 200 миллионов евро гуманитарной помощи, уже выделенной Украине в 2023 году, сообщили DW в Еврокомиссии.

Прямое финансирование гуманитарных организаций в Украине

Тем не менее в адрес гуманитарной политики ЕС звучит и критика: депутат Европарламента из Ирландии Барри Эндрюс считает ошибкой отказ напрямую финансировать местные украинские гуманитарные организации. По его информации, от всего гуманитарного финансирования они непосредственно получили менее 10 процентов: "И это несмотря на то, что у них тесные связи с общинами, они могут действовать быстро, эффективно и берут на себя наибольшие риски". По последним данным МВД Украины, из 28 раненых в результате прицельных обстрелов российской армии 16 - ликвидаторы последствий катастрофы.

Действительно, только 10 процентов средств идет напрямую локальным организациям, и это проблема, говорит и глава Красного Креста Украины Максим Доценко. "Именно наши, местные организации знают потребности, понимают, как лучше помочь. Кроме того, международные организации намного дороже, потому что они обслуживают свой административный аппарат, - поясняет он. - Если ЕС финансирует международные организации, то часть этих средств, конечно, доходит и до местных организаций, но таким образом мы их не развиваем. Международные организации закончат реагирование и уедут, а наш ресурс не будет подготовлен к дальнейшим вызовам".

Заставить Россию отвечать и платить

Чтобы решить эту проблему, в локальных гуманитарных организациях необходимо развивать кадры, системы учета и отчетности, настаивает Доценко, "потому что международные партнеры всегда хотят открытости, прозрачности, подотчетности". "А для этого на развитие потенциала украинских организаций целенаправленно необходимо бронировать часть выделяемых ЕС средств", - призывает он.

"Российскому режиму катастрофа на КГЭС не стоит ничего - разве что расходов на взрывчатку, - говорит представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов. - За последствия агрессии расплачиваются украинцы и их союзники". Поэтому необходимы подвижки в деле замороженных российских активов и их использования для возмещения ущерба Украине, указал он. Более того, Евросоюзу следует установить правовые рамки того, что для государства означает быть спонсором терроризма. Европарламент объявил РФ спонсором терроризма в ноябре 2022 года.

Как предотвратить новую катастрофу в Украине?

"Есть множество доказательств того, что Россия - государство-террорист и совершает террористические действия, но это требует ответных действий", заявил депутат Европарламента и докладчик по России Андрюс Кубилюс. "Европарламент формулирует, а действия должны предприниматься Еврокомиссией и странами ЕС. Почему мы до сих пор не действуем должным образом? Каховка - это лакмусовая бумага, тест для западного сообщества", - сказал он, сравнив подрыв плотины с применением оружия массового поражения. "Этот экзамен мы провалили", - резюмировал парламентарий.

Бассейн охлаждения Запорожской АЭС Фото: , AKW; Atomkraftwerk, Dmytro Smolyenko/Ukrinform/IMAGO

Рычаги воздействия на Кремль у Евросоюза ограничены, признал старший советник управляющего директора по России и Восточной Европе внешнеполитической службы ЕС Борис Ярошевич. Однако указал, что в двенадцатый пакет санкций могут быть включены лица, связанные со взрывом плотины. "Росатом", против которого просит ввести штрафные меры Киев за оккупацию Россией Запорожской АЭС, Ярошевич назвал "движущейся мишенью" для санкций.

Усилить и ускорить военную помощь

"Совершенно ясно, что угрозы послевоенного судебного разбирательства, привлечения к ответственности и объявления России государством-спонсором терроризма не останавливают Путина", - говорит вице-председатель международного аналитического центра Globsec Роланд Фройденштайн (Roland Freudenstein). Он убежден, что единственный способ предотвратить следующий экоцид - например,на ЗАЭС, - это освобождение украинской армией ее территории, для чего необходимо усилить военную поддержку Украины. "Западная военная поддержка Украине должна быть на шаг впереди, должна быть быстрее - до сих пор мы всегда отставали, не предвосхищали, а реагировали, причем, слишком поздно". Эксперт привел два примера: если бы у Украины осенью 2022 года были западные танки, она бы отвоевали больше территории, то же касается и нынешнего контрнаступления - у Украины уже есть западные танки, но нет достаточного количества авиации, картина была бы полной, имей ВСУ сейчас F-16.

Чтобы избежать еще более крупной катастрофы, важно не бояться победы Украины и дать ей столько вооружений, сколько просит ее руководство и армия, согласен и Андрюс Кубилюс: "Гораздо лучше будет привести Украину к победе сейчас, как можно быстрее, чтобы остановить этот безумный режим".

Смотрите также: