Разрушение КГЭС: виновна ли Россия и что делать Германии?

Несут ли ответственость военные РФ и президент Путин за прорыв плотины Каховской ГЭС и вызванную им катастрофу? Надо ли Берлину ужесточать санкции против Москвы? DW - о дискуссии в бундестаге.

Правомерно ли считать разрушение Каховской ГЭС рукотворной катастрофой, причастна ли к ней Россия и лично президент Владимир Путин и стало бы ужесточение санкций Запада в отношении Москвы и дальнейшие поставки тяжелых вооружений Киеву правильным ответом на произошедшее? Мнения немецких парламентариев по этим вопросам разделились. DW - о дискуссии , состоявшейся по этому поводу в бундестаге вечером 14 июня.

Кто несет ответственность за разрушение плотины КГЭС?

Разрушение Каховской ГЭС - "самая страшная рукотворная природная катастрофа, с которой Европа сталкивалась за последнее время", а "намеренный подрыв плотины российской стороной - наиболее вероятный сценарий случившегося". Эту оценку, высказанную представителем партии "зеленых" Робином Вагенером (Robin Wagener) при открытии дебатов, в той или иной мере поддержали практически все их участники.

Йоханн Вадефуль Фото: Torsten Sukrow/SULUPRESS/picture alliance

"Очевидно, что Россия несет ответственность (за разрушение Каховской ГЭС. - Ред.) уже потому, что она начала эту войну", - подчеркнул, в частности, депутат от фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul). "Каждый город, каждая плотина в Украине были бы в безопасности, если бы Россия вывела свои войска", - поддержал его позже коллега по фракции Кнут Абрахам (Knut Abracham).

Ряд депутатов, однако, были более сдержанны в оценках. Так, представитель от либеральной СвДП Ульрих Лехтер (Ulrich Lechter) отметил: "На сегодняшний день было установлено, что в момент разрушения плотины на ГЭС произошли взрывы, однако кто произвел их, остается неизвестным". Впрочем, он добавил, что ему трудно себе представить, что украинцы могли намеренно причинить столь масштабные страдания собственному населению, затруднив при этом еще и подготовку к контрнаступлению ВСУ.

Мнение, резко отличавшееся от доминировавшего в ходе дискуссии, высказал Ойген Шмидт (Eugen Schmidt), депутат от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). "Причины катастрофы в Украине (…) не ясны, - заявил он. - Украина обвиняет Россию. Россия же, напротив, перекладывает ответственность на Украину.

Ойген Шмидт Фото: DW/V. Esipov

А может быть, актуальной причины нет и вовсе. Ведь в августе 2022 года Украина обстреляла дорогу, которая ведет через плотину, поставленными США ракетами и сильно повредила ее. Прорыв плотины может быть запоздалым последствием того обстрела. Или он связан с плохим техобслуживанием плотины российской стороной".

Напомнив, что расследование подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", случившегося в сентябре 2022 года, до сих пор не завершено, Шмидт раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) за то, что в случае с Каховской ГЭС тот "сразу же оказался в курсе, что прорыв плотины стал результатом российских военных преступлений".

Последствия разрушения плотины Каховской ГЭС

На ликвидацию "ужасающих" последствий наводнения, вызванного прорывом плотины Каховской ГЭС, уйдут годы - в этом участники дискуссии были едины. Накануне дебатов, 13 июня, украинские власти обнародовали оценку ущерба, причиненного окружающей среде разрушением ГЭС. Как сообщил в этот день глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин после заседания комитета Верховной рады по вопросам экологической политики, он составил 1,5 млрд евро.

Эвакуация населения затопленных районов Фото: Genya Savilov/AFP

"Затоплено около 55 тысяч гектаров леса. Воды, которая стала непригодной к использованию из-за этого (…), хватило бы, чтобы поить весь мир в течение двух дней", - написал Прокудин в Telegram . По его сведениям, к сегодняшнему дню в результате наводнения, ставшего следствием разрушения плотины ГЭС, погибли десять человек. Еще 20 человек получили травмы, в том числе двое спасателей и пятеро полицейских. 35 человек считаются пропавшими без вести, среди них два ребенка.

"Десятки людей погибли при наводнении, огромные территории оказались затоплены, снабжение водой сотен тысяч человек по обе стороны фронта оказалось под угрозой, обеспечение водой охлаждающих установок ЗАЭС может также оказаться под угрозой. Нас ждут ужасающие последствия на годы", - констатировал в своем выступлении в бундестаге депутат от АдГ Ойген Шмидт. В свою очередь, парламентарии от "зеленых" Робин Вагенер и Юрген Триттин (Jürgen Trittin) напомнили о негативном влиянии затопления Херсонской области на будущие экспортные поставки зерна из Украины.

Экологические последствия катастрофы на Херсонщине

К числу самых тяжелых последствий относится ущерб для окружающей среды, уверены депутаты бундестага. 7 июня в беседе с DW глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота указал, что и в турбинах, и в трансформаторах станции находилось машинное масло: "Максимально в запасе было 450 тонн".

"Какое количество масла вылилось из турбин и трансформаторов, мы не знаем, но это более 150 тонн, которые уже попали в реку. Что будет с другим маслом, мы увидим. Оно где-то оседает, но идет большой промыв, поэтому трудно спрогнозировать, где именно оно останется, но основное количество уйдет в Черное море", - уточнил Сирота.

"Черное море далеко от Германии. Однако это море, которое омывает страны ЕС, и поэтому мы как партнеры Болгарии и Румынии по ЕС также затронуты этой гигантской катастрофой", - констатировал в ходе дебатов 14 июня депутат от фракции ХДС/ХСС Кнут Абрахам.

Будет ли ужесточение санкций?

Он призвал правительство ФРГ "еще раз проверить, какие санкции (против РФ. - Ред.) можно было бы ужесточить", и рассмотреть вопрос о том, какие именно гарантии безопасности Запад может предоставить Украине.

Мари-Агнес Штрак-Циммерман Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

В свою очередь, представляющая СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), которую ряд наблюдателей критикует за продвижение интересов оборонных концернов, в очередной раз подчеркнула необходимость дальнейших поставок Киеву тяжелых вооружений и обучения украинских военных. Продолжение военной помощи Украине поддержали также депутат от "зеленых" Вагенер, христианский демократ Вадефуль и некоторые другие выступавшие.

Противоположное мнение озвучил представитель Левой павойнартии Бернд Риксингер (Bernd Riexinger). "По прошествии более 16 месяцев войны, результатом которой стало большое число погибших и раненых с обеих сторон и невыносимые страдания украинского народа, становится понятно, что поставки все большего количества все более тяжелых вооружений не приведут к ее окончанию, - заявил он. - Правительство ФРГ должно отказаться от милитаристской риторики, которой пользуются почти все партии в бундестаге, и выступить за немедленное прекращение огня и переговоры".

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