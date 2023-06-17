Расследование NYT: Плотина КГЭС разрушилась из-за взрыва

Наиболее вероятной причиной разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции (КГЭС) стала детонация заряда взрывчатки, заложенного в технический проход у бетонного основания, соединенный с машинным залом сооружения. К такому выводу в ходе расследования пришли журналисты The New York Times (NYT) , опросившие двух американских и одного украинского инженеров, а также специалиста по взрывчатым веществам. Издание также изучило многочисленные спутниковые снимки и видеозаписи, сделанные вскоре после происшествия. Материал опубликован на сайте издания в пятницу, 16 июня.

Игорь Стрелец, инженер, который несколько лет был сотрудником Днепровского бассейного управления водных ресурсов, обратил внимание на то, что фундамент плотины - объекта периода холодной войны - был спроектирован таким образом, чтобы выдержать практически любую внешнюю атаку. По словам Стрельца, он пришел к выводу, что взрыв внутри прохода разрушил часть бетонной конструкции, а затем другие ее секции были оторваны напором воды.

Сейсмические сигналы и данные разведспутников США

Бен Дандо, сейсмолог норвежской организации Norsar, которая специализируется на мониторинге, сообщил, что сейсмические сигналы были зафиксированы двумя датчиками, одним - в Румынии, другим - в Украине и исходили из зоны в 20-30 километров в районе плотины, в 02.35 и 02.54 по украинскому времени (совпадает с мск) 6 июня. По словам Дандо, оба сигнала свидетельствуют о взрыве, а не просто о разрушении плотины. Незадолго до этого американские разведывательные спутники также зафиксировали инфракрасные тепловые сигналы, которые также указывают на взрыв, пишет NYT. По словам инженеров, характер разрушений говорит о том, что фундамент получил структурные повреждения.

Инженеры: Эрозия от каскадов воды, проходивших через затворы плотины, маловероятна

Эрозия от каскадов воды, проходивших через затворы плотины, могла привести к разрушению, только если сооружение было плохо спроектировано или бетон был некачественным, но опрошенные изданием инженеры назвали это маловероятным.

Взрыв произошел от одного или нескольких зарядов, установленных внутри плотины, скорее всего, российскими оперативными силами, считает высокопоставленный американский военный чиновник.

Майкл Уэст, инженер-геотехник и бывший офицер инженерных войск США, отметил, что детонация взрывчатки внутри технического прохода позволила скрыть сам взрыв от разведспутников, беспилотников и возможных свидетелей.

Ранее, 15 июня, Европарламент осудил "разрушение Россией плотины Каховской ГЭС, приведшее к обширному наводнению, экологической катастрофе и экоциду в Украине и представляющее собой военное преступление". В Москве вину отрицают и возлагают ответственность на украинскую сторону.

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