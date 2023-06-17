  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Каховская гидроэлектростанция
Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

Расследование NYT: Плотина КГЭС разрушилась из-за взрыва

Екатерина Венкина
41 мин. назад

Наиболее вероятной причиной разрушения плотины КГЭС стала детонация взрывчатки, заложенной в технический проход у бетонного основания, соединенный с машинным залом, пишет The New York Times.

https://p.dw.com/p/4Simi
Снимок разрушения Каховской ГЭС
Снимок разрушения Каховской ГЭС (фото из архива)Фото: Planet Labs PBC via AP/picture alliance

Наиболее вероятной причиной разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции (КГЭС) стала детонация заряда взрывчатки, заложенного в технический проход у бетонного основания, соединенный с машинным залом сооружения. К такому выводу в ходе расследования пришли журналисты The New York Times (NYT), опросившие двух американских и одного украинского инженеров, а также специалиста по взрывчатым веществам. Издание также изучило многочисленные спутниковые снимки и видеозаписи, сделанные вскоре после происшествия. Материал опубликован на сайте издания в пятницу, 16 июня.

Игорь Стрелец, инженер, который несколько лет был сотрудником Днепровского бассейного управления водных ресурсов, обратил внимание на то, что фундамент плотины - объекта периода холодной войны - был спроектирован таким образом, чтобы выдержать практически любую внешнюю атаку. По словам Стрельца, он пришел к выводу, что взрыв внутри прохода разрушил часть бетонной конструкции, а затем другие ее секции были оторваны напором воды.

Сейсмические сигналы и данные разведспутников США

Бен Дандо, сейсмолог норвежской организации Norsar, которая специализируется на мониторинге, сообщил, что сейсмические сигналы были зафиксированы двумя датчиками, одним - в Румынии, другим - в Украине и исходили из зоны в 20-30 километров в районе плотины, в 02.35 и 02.54 по украинскому времени (совпадает с мск) 6 июня. По словам Дандо, оба сигнала свидетельствуют о взрыве, а не просто о разрушении плотины. Незадолго до этого американские разведывательные спутники также зафиксировали инфракрасные тепловые сигналы, которые также указывают на взрыв, пишет NYT. По словам инженеров, характер разрушений говорит о том, что фундамент получил структурные повреждения.

Инженеры: Эрозия от каскадов воды, проходивших через затворы плотины, маловероятна

Эрозия от каскадов воды, проходивших через затворы плотины, могла привести к разрушению, только если сооружение было плохо спроектировано или бетон был некачественным, но опрошенные изданием инженеры назвали это маловероятным.

Взрыв произошел от одного или нескольких зарядов, установленных внутри плотины, скорее всего, российскими оперативными силами, считает высокопоставленный американский военный чиновник.

Майкл Уэст, инженер-геотехник и бывший офицер инженерных войск США, отметил, что детонация взрывчатки внутри технического прохода позволила скрыть сам взрыв от разведспутников, беспилотников и возможных свидетелей.

Ранее, 15 июня, Европарламент осудил "разрушение Россией плотины Каховской ГЭС, приведшее к обширному наводнению, экологической катастрофе и экоциду в Украине и представляющее собой военное преступление". В Москве вину отрицают и возлагают ответственность на украинскую сторону.

Смотрите также:

Страшная катастрофа на Днепре. Европа в фокусе

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Трагедия на Каховской ГЭС: вода ударила по сельскому хозяйству Украины

Трагедия на Каховской ГЭС: вода ударила по сельскому хозяйству Украины

Внезапное наводнение отрезало жителей нескольких районов Николаевской области от электроснабжения. Фермеры потеряли поля и урожаи.
Катастрофы13 июня 2023 г.03:33 мин.
external

Путин о наступлении ВСУ и Каховской ГЭС. Украина теряет первых "леопардов". DW Новости

Путин о наступлении ВСУ и Каховской ГЭС. Украина теряет первых "леопардов". DW Новости

Взрывы сотрясли ранним утром 13 июня Кривой Рог - в городе президента Зеленского от обстрела погибли многие жители пятиэтажного дома и десятки были ранены. ВСУ уже несколько дней отчитываются об освобождении все новых населенных пунктов в Донецкой области от войск РФ. Тем временем российские военные демонстрируют кадры якобы подбитой ими западной техники, включая танки "Леопард" и БМП "Брэдли".
Политика13 июня 2023 г.32:52 мин.

Материал The New York Times

www.nytimes.com
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Снимок разрушения Каховской ГЭС

Расследование NYT: Плотина КГЭС разрушилась из-за взрыва

Политика41 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Пожарная машина едет через лес на фоне зарева от пожара

Лесные пожары в Германии

Лесные пожары в Германии

Катастрофы21 ч. назад8 фото
Танки на Аллее Сталина 17 июня 1953 года

Как Советский Союз подавил народное восстание в ГДР

Как Советский Союз подавил народное восстание в ГДР

История11 ч. назад
Выборг, 6.9.2011. Герхард Шрёдер и Владимир Путин празднуют начало закачки газа в "Северный поток"

Книга о том, как Путин завербовал Шрёдера и часть элиты ФРГ

Книга о том, как Путин завербовал Шрёдера и часть элиты ФРГ

Политика14 ч. назад
Вынос тел утонувших в результате кораблекрушения, 15 июня 2023 года

Утонувшие у берегов Греции беженцы. Трагедия была ожидаемой

Утонувшие у берегов Греции беженцы. Трагедия была ожидаемой

Миграция16 июня 2023 г.
Анастасия "Север" Махомет из полка Кастуся Калиновского

Женщины из полка Калиновского о своем участии в войне

Женщины из полка Калиновского о своем участии в войне

Общество16 июня 2023 г.
Карикатура DW: карикатурный президент Владимир Путин в белом халате смотрит через микроскоп на буквы аббревиатуры ЛГБТ

Как будет выглядеть институт исследования ЛГБТ в России

Как будет выглядеть институт исследования ЛГБТ в России

Политика16 июня 2023 г.
На главную страницу