Европейский парламент осудил "теракт на Каховской ГЭС"

В резолюции Европарламента подрыв плотины назван терактом. Евродепутаты осудили Россию за разрушение КГЭС и призвали ЕС поддерживать Украину до победы и восстановления, а НАТО - выполнить обязательства перед Киевом.

Европейский парламент осудил "разрушение Россией плотины Каховской ГЭС, которое привело к обширному наводнению, экологической катастрофе и экоциду в Украине и представляет собой военное преступление". "Плотина Каховской ГЭС была преднамеренно разрушена в ходе террористического акта 6 июня 2023 года, - говорится в резолюции, принятой парламентом ЕС в четверг, 15 июня. - В результате взрыва в плотине образовался массивный прорыв, и вода хлынула вниз по течению в сторону Херсона". Из 505 евродепутатов резолюцию поддержали 425 человек, против проголосовали 38, еще 42 воздержались.

Европарламентарии призвали Еврокомиссию и страны Евросоюза предоставить всю помощь, необходимую в зоне затопления, в частности оборудование, питьевую воду и продовольствие, и поддержали расследование Международного уголовного суда по делу о разрушении плотины КГЭС.

Парламентарии ЕС подтвердили свою непоколебимую солидарность с Украиной и решимость поддерживать ее до восстановления полного контроля над границами и на протяжении всего процесса реконструкции.

Евроатлантическая интеграция Украины

"Мир, принесенный победой Украины, должен быть закреплен путем интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО", - заявил Европарламент. Он призвал Совет ЕС и Еврокомиссию создать четкий план начала переговоров о присоединении страны к Евросоюзу и продолжать поддерживать Украину, чтобы эти переговоры могли начаться в 2023 году.

Украине в свою очередь следует укреплять верховенство права, продолжать реформу судебной системы и борьбу с коррупцией, поскольку прогресс в этих областях определит не только ее продвижение на пути в Евросоюз, но и успех послевоенного восстановления, указывают европарламентарии. В то же время, сам Европейский Союз также должен провести необходимые реформы с учетом будущего расширения, убеждены в Европарламенте.

"Успешно остановив российскую агрессию, украинская армия зарекомендовала себя как одна из самых боеспособных и опытных в мире", - подчеркивается в резолюции. Европарламент "признает и высоко оценивает значительный вклад Украины в обеспечение безопасности евроатлантического региона и защиту его ценностей путем противодействия агрессивной войне России". Союзников по НАТО он призывает выполнить свои обязательства относительно членства Украины в НАТО и ожидает, что саммиты альянса в Вильнюсе в 2023 году и Вашингтоне в 2024 году "проложат путь для отправки Украине приглашения вступить в НАТО". По мнению депутатов, процесс присоединения должен начаться после войны и завершиться "как можно скорее".

А пока полное членство Украины в Североатлантическом альянсе не достигнуто, Европарламент призывает страны ЕС и НАТО, а также их партнеров и единомышленников к тесному сотрудничеству с Киевом для разработки гарантий безопасности, которые должны быть реализованы сразу после войны. "Интеграция Украины в НАТО и ЕС укрепит региональную и глобальную безопасность, будет способствовать стабильности и укрепит узы сотрудничества и общие ценности между Украиной и евроатлантическим сообществом", - утверждается в резолюции парламента ЕС.

Шаги по реконструкции Украины

Реконструкция Украины должна быть сопряжена с ее подготовкой к вступлению в Евросоюз, а поврежденную инфраструктуру и промышленность необходимо восстановить по принципу "лучше, чем было" для превращения Украины в современное европейское государство всеобщего благосостояния и рыночной экономики.

Пакет мер ЕС по восстановлению Украины должен быть сфокусирован на немедленной, среднесрочной и долгосрочной помощи, заявили евродепутаты. Они призвали Еврокомиссию вместе с международными партнерами созвать новую конференцию высокого уровня по реконструкции Украины.

Европарламент подчеркнул, что важная предпосылка для восстановления - это разминирование и обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов, а нынешние усилия в этой сфере не покрывают потребности. Их необходимо ускорить, чтобы помочь районам страны, наиболее пострадавшим от российской агрессии, что требует всеобъемлющего долгосрочного финансирования, говорится в документе.

Для финансирования реконструкции Украины и выплаты компенсаций жертвам российской агрессии следует создать правовую основу для конфискации государственных активов России, над чем должны работать институты и страны ЕС, подчеркивают парламентарии. Они настаивают, что "после окончания войны Россия обязана будет выплатить репарации и внести существенный вклад в восстановление Украины".

Смотрите также: