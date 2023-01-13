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Здание суда в КиевеФото: Oleksandr Sawytsky/DW
Правосудие и законУкраина

Высший совет правосудия Украины завершил комплектование

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

Евросоюз приветствовал избрание 8 новых членов Высшего совета правосудия. Теперь орган полностью укомплектован, и судебная реформа может быть продолжена.

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Внеочередной съезд судей Украины в четверг, 12 января, избрал 8 членов Высшего совета правосудия (ВСП) по своей квоте и тем самым завершил его комплектование - в нем сейчас 15 членов, пишет агентство Reuters. Таким образом этот орган может продолжить работу, прерванную 22 февраля 2022 года, когда 10 из 15 действующих членов ВСП досрочно сложили полномочия по собственному желанию.

Евросоюз требовал возобновления работы ВСП как важного шага на пути претворения в жизнь судебной реформы. "Таким образом ключевые судебные органы могут возобновить работу. С нетерпением жду, когда реформированный ВСП продемонстрирует верховенство закона и честность на практике", - написал в своем Twitter представитель Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

Высший совет правосудия, помимо прочего, обладает функцией назначения и снятия с должности судей, рассматривает жалобы на судей и определяет число судей в судах различных инстанций. Членом ВККС может быть владеющий государственным языком гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование и профессиональный стаж не менее 15 лет, а также соответствующий критериям добропорядочности и профессиональной компетентности.

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