Эксперт о возможной коррупции в ВС Украины: Масштаб огромен

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подтвердили задержание председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева из-за возможного получения им неправомерной выгоды. НАБУ сообщило, что детективы получили информацию о деятельности преступной группировки с привлечением посредников из судебной ветви власти.

Как такое могло произойти? Ведь Верховный суд был недавно реформирован по новым правилам: с конкурсным отбором и участием общественных активистов. Прокомментировать сложившуюся ситуацию DW попросила заместителя исполнительного директора Transparency International Ukraine Екатерину Рыженко.

DW: Госпожа Рыженко, Верховный суд недавно реформировали, и он должен был быть образцом. Теперь есть подозрения о коррупция в нем на высшем уровне. Значит ли это, что судебная реформа в Украине не удалась?

Екатерина Рыженко: Это однозначно, пожалуй, одно из самых громких дел за время существования НАБУ и САП. Судьи - это та категория лиц, от которой мы ждем максимальной беспристрастности и честности, но, как видим, не у всех это есть. Сейчас речь идет о 18 судьях Верховного суда, у которых проходили обыски, но задержаны, по данным НАБУ, только двое. Поэтому здесь нужно следить за развитием дела - кто будет еще задержан и признан подозреваемым. Масштаб действительно невероятный. Конечно, это сильный удар для Украины как в плане развития реформ, так и осуществления их в судебной сфере.

Я бы не говорила, что это конец реформ, потому что нынешнее дело является положительным показателем деятельности антикоррупционной системы в Украине. Потому что независимо от обстоятельств - войны, загруженности по другим уголовных делам - САП и НАБУ проводят такие расследования, не боятся называть таких фигурантов, как судьи Верховного суда. И это именно система сдержек и противовесов, о которой мы годами говорим и в которой все должны выполнять свои роли.

- Работа НАБУ и САП - это хорошо. Она свидетельствует об успешности антикоррупционной реформы. Но значит ли это, что судебная реформа, которую проводят в Украине годами, не выдержала первого же стресс-теста?

- Здесь важно понимать, что конкурсы (на должность судьи. - Ред.) - это не панацея, но это не значит, что проведение их не дает эффекта. Конкурсы нужны, чтобы прозрачно, на конкурентной основе выбрать лучших из лучших. Как выбранные кандидаты будут вести себя на должностях, может показать только время. Хорошо, что у нас уже есть другие работающие органы, способные расследовать и привлекать к ответственности лиц, нарушающих законы, особенно судей.

Екатерина Рыженко Фото: TI Ukraine

Конечно, по результатам этого дела следует сделать выводы о конкурсной процедуре, которая была при избрании судей Верховного суда. И о том, как так получилось, что такое большое количество судей было, возможно, причастно к коррупционным делам. Плюс там есть еще фигуранты от адвокатских объединений. То есть еще нужно смотреть, куда нас это дело приведет. Но это еще одно подтверждение того, что реформы, в том числе и судебную, нужно продолжать.

И тот же ВСП (Высший совет правосудия. - Ред.) и ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей. - Ред.) еще не до конца реформированы, и отбор судей в Высший антикоррупционный суд ... У нас еще многое впереди. И это дело должно всем показать, что судьи не являются безнаказанными и будут привлечены к ответственности. Но для этого сторона обвинения еще должна отстоять свою позицию в суде, чтобы все фигуранты понесли наказание.

- Как отреагируют на это дело Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей, которые сами еще находятся в процессе реформирования, но имеют ключевое значение? Что будет дальше с судьями Верховного суда?

- Это будет также вызовом для органов судейского самоуправления, потому что нужно решение ВСП для того, чтобы после ходатайства НАБУ и САП можно было прекратить деятельность этих судей. Как скоро это произойдет, тоже будет определенным показателем. Затем встанет вопрос - в зависимости от количества судей, которые будут проходить по этому делу, - нужно ли замещать эти должности, может ли Верховный суд осуществлять свою деятельность, учитывая такое количество судей, фигурирующих в уголовном деле. Ведь 18 судей, у которых проводились обыски, - это почти 10 процентов всего состава суда.

Конечно, мне бы хотелось верить, что и ВРП, и ВККС готовы будут работать с этими вызовами эффективно, но, к сожалению, полной уверенности у меня нет. Действительно, сами эти органы еще находятся в процессе реформирования, и дело с судьями Верховного суда могло быть доказательством их и прогресса в этом.

- Нынешний случай с судьями Верховного суда - это институциональная проблема или проблема людей, работающих в судебной системе? С чего начинать: менять снова систему коренным образом или менять кадры, реформировать процедуру подготовки судей?

- Мы должны заниматься этим параллельно: менять систему и менять кадры. Потому что, меняя одно и не меняя другого, - так успеха не достичь. В Украине есть фундамент, и идет работа по этим двум направлениям. Просто очевидно, что судебная система - это вызов для любой страны, в том числе и для стран с устойчивой демократией. Это проблема не только Украины. Мы не уникальны тут. Но нам нужно искать лучшие практики проведения судебной реформы, которые будут эффективно работать в Украине.

- Куда двигаться дальше, чтобы сделать невозможной коррупцию в судебной системе? Что еще предстоит осуществить в ходе этой реформе?

- Конкурс на пост судей Верховного суда был одним из первых, когда мы говорим о новом формате отбора кандидатов на какие-либо должности, в том числе и судейские. Там, конечно, есть что совершенствовать - как минимум решение Общественного совета доброчесности, который тоже оценивал кандидатов, должно быть при отборе решающим. Выводы Общественного совета были консультативными и не влияли в итоге на результат решения ВККС во время этого конкурса. Их принимали во внимание, но они не были решающими. Потенциально это тоже могло повлиять на тех, кто прошел или не прошел (конкурс. - Ред.).

В других случаях у международных представителей был решающий голос, чего не было во время конкурса на должность судей Верховного суда. Также нужно продолжать реформирование органов судейского самоуправления - ВСП и ВККС. Это первый шаг, который потенциально в дальнейшем должен обеспечить реформирование других судов, потому что все эти вещи связаны. Второй шаг - решить проблему с нехваткой судей. Кроме того, нужно завершить реформу Конституционного суда, которую ожидают наши европейские партнеры.

В общем, если это дело с Верховным судом уже не точка невозврата, то что же тогда? У нас идет восстановление (разрушенного в ходе войны. - Ред.), и профессиональные и независимые суды будут играть здесь очень важную роль. Этого ожидает общество внутри страны и наши международные партнеры. Поэтому, если мы хотим большие международные финансовые вливания на восстановление, то мы должны показать, что наша судебная система способна и готова работать с тем количеством дел и потенциальных злоупотреблений со стороны тех, кто позарится на большие деньги, которые будут приходить в Украину.

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