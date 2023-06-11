Зеленский: Представители МУС посетили Херсонскую область

Расследование произошедшего на Каховской ГЭС представителями Международного уголовного суда "очень важно для безопасности всего мира", подчеркнул украинский лидер.

Представители Международного уголовного суда (МУС) посетили Херсонскую область после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"В первый же день после катастрофы генеральный прокурор (Украины Андрей Костин - Ред.) отправил в офис прокурора Международного уголовного суда соответствующее обращение для расследования этой катастрофы, и работа уже началась", - отметил Зеленский.

"Очень важно, что представители международного правосудия воочию увидели последствия этого российского теракта", - добавил он, указав при этом и на обстрелы ВС РФ затопленной территории и эвакуирующихся. "Мы уже способствуем и будем и в дальнейшем способствовать максимально независимому и объективному расследованию Международным уголовным судом… Это расследование очень важно для безопасности всего мира", - подчеркнул украинский лидер.

Генпрокурор Украины: Три человека погибли после обстрела эвакуирующихся

Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться и упал ниже 10 метров, сообщили ранее в "Укргидроэнерго". За сутки уровень снизился более чем на метр, с момента разрушения Каховской ГЭС - более чем на семь метров.

Три человека погибли, минимум 23 травмированы после обстрела российской стороной гражданских во время эвакуации в Херсонской области, указали в офисе генпрокурора Украины. Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством. Москва отрицает причастность к разрушению плотины и обвиняет в произошедшем Украину.

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