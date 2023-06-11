Зеленский: Представители МУС посетили Херсонскую область
Представители Международного уголовного суда (МУС) посетили Херсонскую область после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"В первый же день после катастрофы генеральный прокурор (Украины Андрей Костин - Ред.) отправил в офис прокурора Международного уголовного суда соответствующее обращение для расследования этой катастрофы, и работа уже началась", - отметил Зеленский.
"Очень важно, что представители международного правосудия воочию увидели последствия этого российского теракта", - добавил он, указав при этом и на обстрелы ВС РФ затопленной территории и эвакуирующихся. "Мы уже способствуем и будем и в дальнейшем способствовать максимально независимому и объективному расследованию Международным уголовным судом… Это расследование очень важно для безопасности всего мира", - подчеркнул украинский лидер.
Генпрокурор Украины: Три человека погибли после обстрела эвакуирующихся
Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться и упал ниже 10 метров, сообщили ранее в "Укргидроэнерго". За сутки уровень снизился более чем на метр, с момента разрушения Каховской ГЭС - более чем на семь метров.
Три человека погибли, минимум 23 травмированы после обстрела российской стороной гражданских во время эвакуации в Херсонской области, указали в офисе генпрокурора Украины. Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством. Москва отрицает причастность к разрушению плотины и обвиняет в произошедшем Украину.
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