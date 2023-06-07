Когда отстроят КГЭС и кто заплатит за ущерб природе?

Глава "Укргидроэнерго" Сирота и эксперт по праву Галми рассказали DW о планах возведения новой ГЭС на месте Каховской и о перспективах привлечь к ответственности в суде виновных в прорыве дамбы.

В каком состоянии находится Каховская ГЭС после разрушения плотины и, если прорыв дамбы был преднамеренным, можно ли привлечь виновных к ответственности за ущерб, причиненный жителям Херсонщины и окружающей среде? На эти и другие темы DW побеседовала с директором "Укргидроэнерго" Игорем Сиротой и Карен Галми - исследовательницей из Университета Эссекса, работающей над усовершенствованием норм международного права, направленных на защиту окружающей среды во время вооруженных конфликтов.

"Постройка новой ГЭС обойдется в миллиард евро"

На сегодня основных версий разрушения Каховской ГЭС три. Россия, которая контролирует территорию, где находится станция, называет случившееся "диверсией" украинских военных. В свою очередь, Киев обвиняет Москву в преднамеренном подрыве ГЭС. Кроме того, некоторые наблюдатели высказывают версию, что дамба, которая уже подвергалась обстрелам, могла разрушиться неожиданно для обеих сторон из-за уже имеющихся повреждений.

Спустя несколько часов после прорыва плотины Каховской ГЭС пресс-служба "Укргидроэнерго" обнародовала заявление Игоря Сироты , где произошедшее было названо "террористическим актом Российской Федерации" и указывалось, что уничтоженная электростанция восстановлению не подлежит. Также сообщалось о планах построить новую ГЭС на том же месте.

"После деоккупации будет перекрыто Каховское водохранилище для восстановления необходимого уровня воды и начато строительство новой гидроэлектростанции на том же месте", - подтвердил Сирота 7 июня в беседе с DW. По словам главы "Укргидроэнерго", проектный институт "Укргидропроект" уже готовит "предварительные решения, чтобы перекрыть срабатывание Каховского водохранилища", они будут готовы в течение ближайших трех-четырех дней. "В первую очередь нужно обеспечить водой население, а затем параллельно выполнять технические задачи для построения новой станции", - пояснил Сирота.

Постройка новой ГЭС с мостовым переходом и железнодорожным путем займет минимум пять лет, указал он. Учитывая, что была повреждена система шлюзования и другие части инфраструктуры Каховской ГЭС, на возведение новой станции уйдет не менее миллиарда евро, полагает Игорь Сирота.

"Тонны машинного масла уйдут в Черное море"

На электросеть Украины и работу каскада водохранилищ и ГЭС страны разрушение Каховской гидроэлектростанции "никоим образом" не повлияет, поскольку она не работает с октября 2022 года, уточнил собеседник DW. Гораздо более серьезной, по его оценке, является проблема, связанная с экологическими последствиями разрушения плотины Каховской ГЭС.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС, 6 июня 2023 года Фото: Ukraine's Presidential Office/AP Photo/picture alliance

По словам Сироты, и в турбинах, и в трансформаторах станции находилось машинное масло: "максимально в запасе было 450 тонн". "Какое количество масла вылилось из турбин и трансформаторов, мы не знаем, но это более 150 тонн, которые уже попали в реку. Что будет с другим маслом, мы увидим. Оно где-то оседает, но идет большой промыв, поэтому трудно спрогнозировать, где именно оно останется, но основное количество уйдет в Черное море", - говорит глава "Укргидроэнерго".

"Привлечь к ответственности за вред окружающей среде очень трудно"

По оценке профессора Университета Эссекса Карен Галми, в ситуации с Каховской ГЭС "можно без сомнения говорить о широкомасштабности последствий, поскольку речь идет о разливе водохранилища на большой реке". "Но юридически привлечь к ответственности за вред окружающей среде на основании этой нормы очень сложно", - констатирует она.

Термин "экоцид", к которому иногда прибегают в подобных ситуациях и которым, говоря о разрушении Каховской ГЭС, воспользовался, в частности, глава офиса президента Украины Андрей Ермак, по словам эксперта, "делает аргументацию более конкретной, но может опустить планку масштабов нанесенного ущерба".

На сегодняшний день "экоцид" не является международно признанным составом преступления, указывает она. Однако "нынешнее развитие событий может заставить задуматься о введении понятия "экоцид" в международное право". "Всегда будут несколько стран, которые будут противиться этому, и среди них, вероятно, будет Россия", - добавляет профессор Галми. Между тем она не исключает, что рано или поздно "обстоятельства могут измениться и эта блокада будет снята следующей властью".

Сегодня же из прагматических соображений юридически проще оперировать термином непропорциональной и неизбирательной атаки на гражданский объект, считает Галми.

"Нанесение удара по плотине всегда противозаконно"

Плотины определяются законом как гражданские объекты, подлежащие особой защите в соответствии с международным правом, напоминает она. Таким образом, намеренный удар по плотине Каховской ГЭС в любом случае был бы противозаконным, даже если бы российская сторона заявила, что нанесла его, чтобы защитить себя от украинского наступления, объясняет эксперт.

Профессор Университета Эссекса Карен Галми Фото: Privat

В условиях войны, если одна из сторон является оккупантом, степень ее ответственности за безопасность гражданских объектов, находящихся под ее контролем, выше, подчеркивает Карен Галми. В то же время, согласно Женевским конвенциям, оккупант несет ответственность за защиту гражданского населения.

Профессор Университета Эссекса не уверена, что международные организации, в первую очередь, Совбез ООН смогут привлечь Россию к ответственности, если будет доказана ее причастность к намеренному разрушению дамбы. "Когда, скажем, Ирак в начале 90-х годов прошлого века напал на Кувейт (и атаковал его нефтяные месторождения. - Ред.), Совбез ООН реагировал должным образом. Было не только осуждение агрессии, впоследствии была также создана международная комиссия, которая оценивала ущерб для взыскания компенсаций. Однако в данном случае этого не будет, потому что речь идет о России, которая является членом Совбеза", - аргументирует она.

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