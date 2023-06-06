ЕС поможет Киеву с последствиями прорыва дамбы Каховской ГЭС

Евросоюз после разрушения дамбы Каховской ГЭС окажет Украине помощь в ликвидации последствий катастрофы и передаст некоторое необходимое оборудование, сообщила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) во вторник, 6 июня.

"Европа мобилизует поддержку через наш механизм гражданской защиты. Мы координируем свои действия с государствами-членами для быстрой доставки насосов для откачки грязной воды, пожарных шлангов, мобильных станций очистки воды, лодок", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

"России придется заплатить за военные преступления, совершенные в Украине. Разрушение дамбы, возмутительное нападение на гражданскую инфраструктуру, подвергает опасности тысячи жителей Херсонской области", - заявила глава ЕК.

ЕС возложил ответственность за прорыв плотины на Россию

Европейский Союз, осудив разрушение плотины Каховской ГЭС, возложил ответственность за произошедшее на Россию. "Атаки России на критически важные объекты гражданской инфраструктуры Украины достигли беспрецедентного уровня сегодня c разрушением плотины Каховской ГЭС. Европейский Союз самым решительным образом осуждает эту атаку. Она представляет собой новое измерение российских зверств и может считаться нарушением международного права, в частности международного гуманитарного права", - говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по кризисному регулированию Янеза Ленарчича.

Плотина Каховской гидроэлектростанции, которую уже больше года контролируют российские военные, была разрушена в ночь на 6 июня - начался неконтролируемый сброс воды вниз по течению Днепра, что привело к затоплению населенных пунктов.

Что именно стало причиной разрушения плотины, доподлинно неизвестно, Россия и Украина обвиняют в произошедшем друг друга. Независимые аналитики допускают, что плотина могла разрушиться не в результате ночного взрыва или обстрела, а из-за полученных ранее повреждений.

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