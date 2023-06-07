"Чернобыль для Путина": СМИ ФРГ о разрушении Каховской ГЭС

Был ли прорыв плотины Каховской ГЭС незапланированным или это "акт терроризма" со стороны РФ? И как следует Западу реагировать на эту катастрофу? Мнения немецких журналистов - в обзоре DW.

Кто стоит за разрушением Каховской ГЭС и как эта катастрофа повлияет на жителей Херсонской области, окружающую среду и дальнейший ход войны в Украине - эти вопросы занимают обозревателей многих немецких изданий. Самые интересные публикации по этому поводу - у DW.

FAZ: "Преступников стоит поискать в России"

"Что именно стало причиной прорыва дамбы Каховской ГЭС, пока нельзя сказать наверняка. Однако многое говорит в пользу того, что надо обратить свои взоры в сторону России", - считает обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Райнхард Фезер (Reinhard Veser).

Последствия прорыва плотины Каховской ГЭС: фотография со спутника, 6 июня 2023 года Фото: Planet Labs PBC/AP/picture alliance

По его мнению, изначальной причиной катастрофы является агрессивная война, развязанная Россией против Украины. "И столь же очевидно, учитывая развитие войны, наблюдаемое до сих пор, что российские оккупанты могли бы быть настолько беспринципны, чтобы намеренно довести дело до такой беды", - рассуждает журналист.

С его точки зрения, именно россияне от прорыва дамбы могут извлечь пользу в военном отношении, поскольку он лишь затруднит подготовку к ожидаемому наступлению ВСУ. К тому же, "в отличие от российского руководства, Украина еще может потерять хорошую репутацию - репутацию, которая для нее жизненно важна, поскольку от нее зависит, какую поддержку страна получит от Запада", напоминает Фезер.

TAZ: Разрушение ГЭС как предвестник российского отступления

Глава международного отдела берлинской газеты Die Tageszeitung (TAZ) Доминик Йонсон (Dominic Johnson) обращает внимание на слова канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) и некоторых других международных политиков о том, что случившееся с Каховской ГЭС знаменует "новое измерение" войны. Это предполагает наличие определенной информации о причинах произошедшего, заключает журналист: "Следовательно, это (разрушение Каховской ГЭС. - Ред.) - акт государственного терроризма, для которого должен был быть отдан приказ".

"В то же время это и признак того, что Россия признает свое поражение. Если бы Путин верил в сохранение российского господства на юге Украины, он не стал бы затоплять этот регион и при этом перекрывать водоснабжение Крыма, - рассуждает далее автор комментария. - Масштабный саботаж, скорее всего, является предвестником вывода войск. Как и многие другие примеры, этот делает наглядным то, что цель России - стереть Украину с лица земли. Либо посредством оккупации, либо просто уничтожением".

Необходимо, чтобы Украина одержала победу в этой войне, а "режим Путина" исчез, уверен Йонсон. "Чернобыльская катастрофа 1986 года обнажила безграничную лживость советской системы и ее презрение к людям. Преступление с дамбой Каховской ГЭС 2023 года должно иметь для путинской системы те же последствия", - полагает он.

Süddeutsche Zeitung: "Идет эскалация войны"

Обозреватель газеты Süddeutsche Zeitung (SZ) Томас Авенариус (Tomas Avenarius) отмечает, что прорыв плотины Каховской ГЭС "изменит поле боя": ведь "затопленная южная Украина становится местностью, почти непроходимой для танков и гаубиц".

Пытаясь проанализировать, какую выгоду могло иметь уничтожение Каховской ГЭС для российской или украинской сторон, журналист делает вывод: "То, что происходило в головах у офицеров, не играет никакой роли с политической точки зрения. (...) Что играет важную роль - так это эскалация. Подрыв дамбы как оружие - это делает войну в Украине еще более опасной".

"Это должно заставить задуматься тех, кто считает войну конфликтом, в котором важно штучное количество: танков Leopard, РСЗО Himars или истребителей F-16. Эти самодовольные военные теоретики считают очевидным, что Украина выиграет войну, как только у нее будет достаточно оружия. Однако вызванное подрывом дамбы наводнение показывает, что одна из сторон войны может неожиданно прибегнуть к средствам, которые отодвинут вопрос о количестве на задний план.

Если плотину уничтожили российские войска, то перед лицом поражения хозяин Кремля может вспомнить о своем тактическом ядерном оружии. Даже если в начале войны он и не планировал использовать свои "маленькие" атомные бомбы и никто не верил, что он на такое способен", - предупреждает Томас Авенариус.

Die Welt: "Запад должен дать ответ на российскую эскалацию"

Обозреватель газеты Die Welt Клеменс Вергин (Clemens Wergin) не сомневается в причастности России к разрушению Каховской ГЭС и возлагает на Москву ответственность за экологическую и гуманитарную катастрофы, с которыми столкнулась Херсонщина. "Это еще одно нарушение цивилизационных норм в войне, которую российская сторона ведет, совершая систематические и тяжкие военные преступления", - пишет он.

По оценке журналиста, разрушение дамбы на Днепре не поддается военной логике, однако вписывается в "политику выжженной земли, проводимую Москвой": "По принципу: если мы не можем заполучить это, то по крайней мере уничтожим это и посеем страх и ужас среди мирного населения".

"Россия ставит себя на один цивилизационный уровень с такими террористическими организациями, как "Аль-Каида" и ИГ. И это не может остаться без последствий. Это требует четкого ответа Запада и всех, кто хочет сохранить основанный на правилах международный порядок", - заявляет Вергин.

С точки зрения автора комментария, подобающим ответом должны стать признание ЕС и другими странами России государством-террористом, усиление санкций и выдвижение Международным уголовным судом обвинений не только против политического, но и против военного руководства РФ, включая командиров на местах. "Ведь только так можно добиться эффекта устрашения и побороть культуру безнаказанности в окончательно морально разложившейся российской армии", - заключил автор публикации.

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