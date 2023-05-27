Глава СНБО: Украина готова к контрнаступлению

Украина готова к началу давно ожидаемого контрнаступления, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью британской медиакомпании BBC , обнародованном в субботу, 27 мая. "Мы всегда готовы. Так же, как мы были готовы защищать нашу страну в любое время. И это не вопрос времени", - заявил он.

При этом Данилов отказался называть конкретные даты возможного начала операции, указав, что это может произойти "завтра, послезавтра или через неделю".

По словам главы СНБО, контрнаступление ВСУ является "предоставленной Украине Богом исторической возможностью", которую нельзя упустить на пути к тому, чтобы стать "независимым, большим европейским государством". Он добавил, что Киев понимает, что у него "нет права на ошибку". Контрнаступление ВСУ начнется, когда, по расчетам командующих, у Украины "будет возможность добиться лучшего результата на данном этапе войны", подчеркнул Данилов.

В то же время глава СНБО опроверг слухи о том, что контрнаступление ВСУ уже началось. "Уничтожение российских центров управления и российской военной техники" было задачей украинских вооруженных сил с 24 февраля прошлого года - даты начала вторжения России, заявил он.

В тот же день, 27 мая, в соцсетях получил широкое распространение ролик со словами главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного: "Пришло время возвращать свое". Многие истолковали эту фразу как объявление о начале контрнаступления.

О боях за Бахмут и ЧВК "Вагнер"

С ходе интервью BBC Алексей Данилов упомянул также ЧВК "Вагнер", подтвердив, что она выводит некоторые свои подразделения из Бахмута и перебрасывает их в "три другие точки". Эти действия не означают, что ЧВК перестанет участвовать в войне, добавил секретарь СНБО. Решение украинского командования вести на протяжении месяцев кровопролитные бои за город он поддержал.

"Бахмут - это наша земля, наша территория, и мы должны ее защищать, - сказал Данилов. - Если мы начнем оставлять каждый населенный пункт, это может привести нас к нашей западной границе, как и хотел Путин с первых дней войны". "Мы контролируем лишь небольшую часть города, и мы признаем это. Но вы должны помнить, что Бахмут сыграл большую роль в этой войне", - отметил Данилов.

Комментируя сообщения, что Россия начинает перемещение в Беларусь ненаступательного ядерного оружия, глава СНБО заявил, что для Киева это "не новость".

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