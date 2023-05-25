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Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin/Sputnik/REUTERS
КонфликтыСША

США резко осудили перемещение ядерного оружия РФ в Беларусь

Лиза Ламбрехт
44 мин. назад

США не видят повода менять готовность своих ядерных сил из-за слов Лукашенко о перемещении российского ядерного оружия в Беларусь.

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США решительно осудили договоренность между Минском и Москвой о перемещении российского тактического ядерного оружия в Беларусь. "Это очередной пример безответственного поведения, которое мы наблюдаем со стороны России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину", - заявил в четверг, 25 мая, представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Применение химического, биологического или ядерного оружия против Украины будет иметь "серьезные последствия", предостерег он. При этом в Вашингтоне пока не видят оснований пересматривать готовность собственных ядерных сил и не заметили никаких признаков того, что РФ намеревается применить ядерное оружие. "Мы не видим повода корректировать наш стратегический ядерный потенциал", - подчеркнул Миллер.

Несколькими часами ранее правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил в Москве о начале перемещения российского тактического ядерного оружия в страну. "Надо было подготовить и места хранения, и прочее. Мы все это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов. Уже началось", - заявил он.

Лукашенко допустил, что тактическое ядерное оружие уже находится на территории Беларуси, заявив, что уточнит это по возвращении в республику.

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