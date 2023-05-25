США резко осудили перемещение ядерного оружия РФ в Беларусь

Применение химического, биологического или ядерного оружия против Украины будет иметь "серьезные последствия", предостерег он. При этом в Вашингтоне пока не видят оснований пересматривать готовность собственных ядерных сил и не заметили никаких признаков того, что РФ намеревается применить ядерное оружие. "Мы не видим повода корректировать наш стратегический ядерный потенциал", - подчеркнул Миллер.
Несколькими часами ранее правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил в Москве о начале перемещения российского тактического ядерного оружия в страну. "Надо было подготовить и места хранения, и прочее. Мы все это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов. Уже началось", - заявил он.
Лукашенко допустил, что тактическое ядерное оружие уже находится на территории Беларуси, заявив, что уточнит это по возвращении в республику.
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