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Столица Беларуси МинскФото: Christian Thiele/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Подписаны документы о ядерном оружии России в Беларуси

Сергей Ромашенко
54 мин. назад

Договор подписан в Минске министрами обороны двух стран. Сооружение хранилища для российского ядерного оружия в Беларуси должно быть завершено к июлю.

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Россия реализует планы, касающиеся размещения ее ядерного оружия (ЯО) в Беларуси. В четверг, 25 мая, министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске "документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского Минобороны.

По словам Шойгу, осуществляемые Россией и Беларусью меры "соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам". Он подчеркнул, что Россия, размещая в Беларуси нестратегическое ядерное оружие, не передает его Минску, и что контроль над ЯО и решение о его применении остается за Москвой. В свою очередь Хренин назвал ядерное оружие РФ в Беларуси "ответом на агрессивную политику недружественных стран", которая должна напомнить о "недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе". Кроме того, министры "обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества" между их ведомствами.

Строительство хранилища для ТЯО

Президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил, что Россия по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Беларуси, отметив, что США уже давно действуют аналогичным образом на территории союзных им стран. Строительство хранилища для ТЯО в Беларуси планируется завершить к 1 июля.

Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов для применения специальных боеприпасов. Белорусские военнослужащие прошли соответствующую подготовку в России.

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