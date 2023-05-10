Кулеба предостерег от чрезмерных надежд на наступление ВСУ

К ожидаемому наступлению ВСУ не нужно относиться как к последнему, потому что неизвестно, чем оно закончится, предупредил Дмитрий Кулеба в интервью таблоиду Bild.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вслед за главой Минобороны страны Алексеем Резниковым призвал Запад не возлагать избыточных надежд на ожидаемое контрнаступление ВСУ. "Не относитесь к этому наступлению как к последнему, потому что мы не знаем, чем оно закончится. Если мы в ходе этого контрнаступления сможем освободить наши территории, вы скажете в итоге: да, оно было последним. Но если нет, это будет означать, что нам надо готовиться к следующему контрнаступлению", - подчеркнул Кулеба в интервью газете Bild , опубликованном в ночь на среду, 10 мая.

Ранее, 6 мая, об опасениях руководства Украины относительно того, что результат контрнаступления ВСУ не оправдает связанного с ним ажиотажа, написала американская газета The Washington Times. "Ожидания от нашей контрнаступательной кампании в мире завышены", - процитировала газета министра обороны Украины Алексея Резникова. "Большинство людей... ждут чего-то грандиозного", - указал он в интервью WP, добавив, что на этом фоне итог операции может привести к "эмоциональному разочарованию".

Кулеба о мирных переговорах в Россией

Относительно перспективы мирных переговоров с Россией Кулеба заявил следующее: "Людям следует напомнить, что мы терпеливо вели переговоры с Россией с 2014 по 2022 год. Терпеливо. Первая часть этих переговоров проходила при поддержке Германии и Франции. И нам советовали идти на уступки то тут, то там. Сработало ли это? Нет, мы способствовали самой большой войне в Европе со времен Второй мировой войны".

"Если бы он хотел настоящего мира, он бы не начал эту войну. (...) Это не то зло, с которым можно вести переговоры", - указал далее Кулеба, комментируя возможность мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Кулеба о членстве Украины в НАТО

"Если Германия хочет иметь безопасную и процветающую Европу, Украина должна быть членом НАТО", - заявил министр, оценивая перспективы вступления его страны в Североатлантический альянс. "Это единственный путь. Понимаете, членство Украины в НАТО не может предотвратить эту войну во время войны, но оно предотвратит дальнейшие войны после этой войны", - подчеркнул глава украинской дипломатии.

В то же время он отметил, что Киев ожидает от Берлина , что тот сыграет активную роль в формировании коалиции, обеспечивающей Украину вооружениями. "Германии повезло, потому что F-16 - это не Leopard, это не немецкая технология. В отличие от ситуации с "Леопардами", Германия не та страна, которая (может разрешить поставки этой техники в Украину. - Ред.), нажмет на зеленую кнопку. Это должны сделать Соединенные Штаты. Кто убедит Соединенные Штаты нажать на зеленую кнопку? (...) Германия может сделать многое. Не стоит недооценивать качество немецкой дипломатии", - указал Кулеба.

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