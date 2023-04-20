  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Alina Yarysh/REUTERS
КонфликтыУкраина

Столтенберг: "Место Украины по праву в НАТО"

Даниил Сотников
4 ч. назад

Украине нужно нечто большее, чем нынешний формат отношений с НАТО, сказал Зеленский после встречи с генсеком альянса Йенсем Столтенбергом.

https://p.dw.com/p/4QMAY

Украина ждет от НАТО конкретных шагов по приему страны в альянс и "гарантий безопасности на этом пути", заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом в Киеве в четверг, 20 апреля.

Комментируя саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле, Зеленский заявил, что благодарен за приглашение посетить его, но считает важным, "чтобы и Украина получила соответствующее приглашение". "Нет ни одного объективного барьера, который бы препятствовал принятию политических решений о приглашении Украины в альянс", - подчеркнул Зеленский.

"Мы ожидаем именно шагов. Шагов вперед. Нам нужно нечто большее, чем тот формат наших отношений, в котором мы сегодня находимся. Мы высоко оцениваем, что нас поддерживают оружием. Но мы хотим понимать, когда Украина будет в НАТО. А также мы хотели бы гарантий безопасности на этом пути", - сказал президент.

Столтенберг: НАТО всегда будет стоять на стороне Украины

Столтенберг вновь подчеркнул, что НАТО поддерживает Украину. "Мы стоим вместе с вами в героической борьбе против российских захватчиков и в защите вашей страны. Мы будем стоять рядом с вами и завтра, когда вы будете отстраивать и работать ради яркого будущего украинского народа", - сказал он. По словам главы альянса, Украина "по праву должна найти место в Евроатлантической семье". "Место Украины по праву в НАТО. С нашей поддержкой со временем мы сделаем это", - подчеркнул Столтенберг. 

Как сообщил генсек, на встрече в Киеве обсуждалась инициатива по переходу Украины на стандарты НАТО, чтобы "обеспечить полную оперативную совместимость с Североатлантическим альянсом". "Это свидетельство долгосрочной приверженности НАТО Украине", - сказал Столтенберг.

В сентябре прошлого года Украина официально подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Для присоединения к альянсу необходимо согласие всех 30 членов НАТО.

Смотрите также:

Год войны в Украине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Президент Украины Владимир Зеленский подписывает заявку на ускоренное вступление в НАТО

Страны Балтии, США и ФРГ - о вступлении Украины в НАТО

Страны Балтии, США и ФРГ - о вступлении Украины в НАТО

Страны Балтии высказались за скорейшее вступление Украины в НАТО. США и Канада - за политику открытых дверей, но против быстрого принятия Украины в альянс. Германия реагирует сдержанно.
Конфликты1 октября 2022 г.
external

Немецкие танки для Украины: испугается ли Путин новой политики ФРГ?

Немецкие танки для Украины: испугается ли Путин новой политики ФРГ?

Уступив просьбам Киева и давлению со стороны союзников по НАТО, Германия отправит боевые танки Leopard 2 Украине и позволит другим странам их реэкспорт. Киев неоднократно подчеркивал, что танки необходимы для контрнаступления. Ждать ли теперь новых поставок вооружения от властей ФРГ? Почему в стране так много споров по этому поводу? И как изменится роль Германии в войне России против Украины? 
Политика27 января 2023 г.45:01 мин.
external

Воюет ли Запад с Россией и что говорят об этом в Берлине. DW Новости (30.01.2023)

Воюет ли Запад с Россией и что говорят об этом в Берлине. DW Новости (30.01.2023)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает своей задачей "сделать все, чтобы война РФ против Украины не переросла в войну между РФ и НАТО". Он заверил, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает также. Ранее Бербок подверглась резкой критике из-за двусмысленного заявления, сделанного ею 24 января на заседании ПАСЕ.
Политика30 января 2023 г.31:50 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Здание посольства РФ в Киеве (фото из архива)

Власти Киева расторгли договор аренды земли с посольством РФ

Конфликты0 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ведущие Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Столтенберг в Киеве. Шпионы в море. DW Новости Шоу

Столтенберг в Киеве. Шпионы в море. DW Новости Шоу

Политика3 ч. назад59:39 мин.
Карикатура - карикатурный президент России Владимир Путин надувает шарик, внутри которого изображение пионера

Путин хочет возродить пионеров: куда ведет ностальгия

Путин хочет возродить пионеров: куда ведет ностальгия

Политика3 ч. назад
Игорь Садреев

Игорь Садреев: В России нет запроса на документальное кино

Игорь Садреев: В России нет запроса на документальное кино

Культура10 ч. назад
Российский ЗРК "Искандер-М"

Латушко: Размещение в Беларуси ТЯО России - реальная угроза

Латушко: Размещение в Беларуси ТЯО России - реальная угроза

Политика6 ч. назад
Факел с огнем для Европейских игр вручается президенту Польши Анджею Дуде, 3 апреля 2023 года

Европейские игры: куда ведут "игры" МОК и спортфедераций

Европейские игры: куда ведут "игры" МОК и спортфедераций

Спорт15 ч. назад
Тринадцатилетнего Богдана удалось вернуть из России домой. 8 апреля, Киев

Военные преступления в Украине: ЕС добивается правосудия

Военные преступления в Украине: ЕС добивается правосудия

Конфликты20 ч. назад
На главную страницу